Новосибирская область готовится к реализации послания президента

Президент обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Фото: www.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Подробности о выступлении и о готовности Новосибирской области к реализации заявленных Президентом РФ мер социальной поддержки и социально-экономического развития - в нашем материале.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Президент затронул вопрос демографии. Он предложил ряд мер поддержки для семей с детьми. С 1 июля на детей в возрасте от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, будут выплачивать по 5650 рублей. Нуждающимся беременным женщинам предложено выплачивать по 6350 рублей в месяц. Больничные по уходу за ребенком до 7 лет теперь будут оплачиваться в размере 100% от заработка. Будущим первоклассникам и семьям со школьниками предложено выплатить единовременно по 10 тысяч рублей на ребенка, чтобы помочь собрать детей к школе. Целостную систему мер поддержки семей с детьми президент поручил подготовить к 1 июля.

На оглашении послания присутствовал губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Травников. Вот как он прокомментировал эти важные меры по поддержке людей:

- Очень важно, что президент перечислил новые социальные инициативы, в первую очередь по поддержке семей с детьми. Можно сказать, что это уже ежегодная традиция - третий год подряд государство находит возможность принимать дополнительные меры по поддержке семей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Президент отметил, что необходимо обеспечить всем необходимым работников скорой помощи. Он поручил Минздраву расширить программы профилактических осмотров и диспансеризации, уделить особое внимание болезням органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеваниям и гепатиту С. Эти программы планируют запустить для граждан всех возрастов с 1 июля.

Главный врач Новосибирского областного онкологического диспансера, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Иванинский отметил актуальность этой темы:

- Послание президента еще раз отразило те вопросы, которые звучат в обществе и волнуют всех жителей, вне зависимости от их партийной принадлежности. Это вопросы здравоохранения, диспансеризации. Здоровье - главное, ведь все остальное без него бессмысленно. Президент очень четко определил направление: главное - это люди. Сохранение населения и увеличение его численности - это наша основная задача. Ведь чем качественнее лечение человека, тем дольше он будет жить. И предложенный объем социальной поддержки также будет играть в этом роль.

ЭКОЛОГИЯ

В этом году президент поручил запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию упаковки. Экологии и окружающей среде в послании он уделил особое внимание. Ведется работа над законом, который установил бы финансовую ответственность по ликвидации вреда, нанесенного окружающей природе.

РАБОЧИЕ МЕСТА И ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Президент отметил, что к концу года необходимо восстановить рынок труда. Он предложил ввести меры налогового стимулирования, льготного кредитования и расширить сбыт продукции.

Председатель Государственной Думы Александр Жуков, выступая от фракции «Единая Россия», на пленарном заседании отметил, что для реализации послания президента страховые взносы для малого и среднего бизнеса снизят с 30 до 15%.

Очень важная часть послания президента была посвящена поддержке регионов: предоставление новых инструментов развития, снижение бремени долгов, замещение коммерческих долгов бюджетными кредитами, реструктуризация бюджетных кредитов, срок погашения которых истекает 1 июля, с возможностью продления их до 2029 года.

«СТРАНА РАЗВИВАЕТСЯ, КОГДА РАЗВИВАЮТСЯ РЕГИОНЫ»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, насколько важна поддержка регионов на самом высоком уровне:

- То новое, что прозвучало в этом году и что порадовало меня и моих коллег, - это новые меры социально-экономического развития регионов страны: реструктуризация бюджетных кредитов, программа строительства школ, программа инфраструктурных кредитов, причем в серьезных объемах, с рассрочкой на 15 лет. Это серьезные шаги, которые позволят нам запустить многие инфраструктурные проекты, которые пока находятся в листе ожидания. Для нас важно, что впервые за многие годы на федеральном уровне заявили о необходимости поддержки проектов по развитию метрополитенов в городах-миллионниках. Мы к этому тоже готовы, заканчиваем разработку проектно-сметной документации, будем заявляться.

Губернатора поддержал спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив:

- Конечно, очень важно было услышать, что страна развивается, когда развиваются регионы. Вместе с коллегами мы в ближайшее время направим свои предложения в Государственную Думу. Такое понимание и такое доверие президента мы просто обязаны оправдать. Новосибирской области есть что предложить. Сибиряки всегда работали на созидание и заслуживают поддержки своих проектов.

Сенатор РФ от Новосибирской области Александр Карелин заметил:

- Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию поддержал инициативы «Единой России», которые уже нашли применение в пандемийный год и были направлены на поддержку семей с детьми разного возраста, решение проблем демографии, улучшение качества жизни. Президент воспринял эти инициативы и сделал их программными для всего государства.

- Созвучны проектам «Единой России», призванным оказывать поддержку образовательным учреждениям и сохранять историческую память, и заявления главы государства о педагогическом образовании: более 10 миллиардов рублей будет направлено в педагогические вузы страны. Это касается не только программ подготовки учителей и преподавателей, но и соблюдения интересов государства при создании и выпуске учебников истории, русского языка и литературы. Задача, которую предстоит решить, - исправить существующие «искривления» и «вывихи», когда в удельном весе учебных пособий и программ зарубежные авторы доминируют над теми, перед кем преклоняется вся читающая мировая цивилизация, - русскими писателями и поэтами. «Единая Россия» работает в постоянном взаимодействии, в диалоге с обществом, является центром притяжения людей неравнодушных и инициативных, партия продолжает эффективно выполнять свою задачу - делает государство сильнее, а систему управления - более стройной.

Депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Виктор Игнатов поделился, что послание президента отчасти повлияло на его решение о выдвижении своей кандидатуры на предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Новосибирске:

- Появилась надежда, что те инициативы, которые партия в течение последних лет вносила и на уровень правительства, и на уровень президента, наконец начали претворяться в жизнь. В частности, в плане развития инфраструктуры и строительства метрополитена в городах-миллионниках. Мы этого добивались даже не последние пять, а последние 10 лет. Есть надежда, что мы доведем этот процесс до логического завершения. Комплексное развитие сельских территорий, строительство школ, строительство и оснащение больниц и поликлиник, деньги, которые обещаны для развития инфраструктуры малых сел и городов, повышения общего благосостояния граждан, - количество инициатив и предложений позволяет надеяться, что будет и инструмент, помогающий реализовать собранные наказы и получить нужный всем результат.

По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, все разделы послания президента лягут в основу партии «Единая Россия», с которой она пойдет на федеральные парламентские выборы.