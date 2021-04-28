Новосибирский ветеринар раскрыл загадку чупакабры из Оби

Владимир Теске в международный день ветеринарного врача ответил на вопросы слушателей радио «Комсомольская правда». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» побывал начальник Управления ветеринарии по Новосибирскому району Владимир Васильевич Теске. Самые интересные фрагменты беседы с ним - в нашем материале.

- Какие болезни чаще всего передаются от животных человеку?

- В первую очередь отмечу опасность бешенства. Мы к этой болезни относимся пренебрежительно, но только до тех пор, пока эта беда не коснулась именно нас. Основное коварство болезни в том, что лечения как такового не существует. Защититься помогает только вакцинация животных. Есть прекрасная российская вакцина от бешенства «Рабикан», которая хорошо поддерживает иммунитет. Если раз в год прививать кошек и собак, у них разовьется крепкий иммунитет и они не заболеют бешенством, которое легко передается от диких животных домашним. Мы подвели итоги за первый квартал этого года: на территории города Оби, Новосибирского района и Кольцово были зафиксированы 9 случаев укусов людей домашними животными. К счастью, все эти животные были привиты. А если бы им не ставили прививки, они заразились бы бешенством и покусали других животных и людей. Тогда болезнь очень легко и быстро распространилась бы по району. Поэтому и нужно всегда прививать своих животных, ведь вы не знаете, с кем они могут контактировать, когда вас нет рядом. Вы не знаете, кто к ним подбежал, пока вы отвернулись, чего они касались, что трогали или нюхали. Поставив прививку, вы оберегаете и их, и свое здоровье.

Кот Василий на приеме у ветеринара Артёма Владимировича Хорошавина. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Животные могут заразить человека ковидом?

- Есть предположение, что кошки, возможно, могут переносить ковид. Но проведенные исследования это пока не подтвердили. Точно можно сказать, что на сегодняшний момент ни лошади, ни коровы, ни какой-то другой крупный рогатый скот коронавирусом не болели.

- Правда ли, что в фабричных кормах есть какие-то добавки, которые вызывают у кошек и собак привыкание?

- У меня самого есть кошки и собаки, и я тоже кормлю их фабричными кормами. Но моя кошка и эти корма ест, и от мяса не отказывается, если ей его отрежут и дадут. Как и любая другая кошка, она на кухне ластится, когда мы что-то готовим: раз - мяска ей отрезали, раз - рыбки. Я считаю, что в фабричные корма не добавляют ничего такого, что вызывало бы привыкание. По крайней мере, я по своей кошке ничего подобного не замечал, - сделал вывод ветеринар. А еще он отметил, что плюсы фабричных кормов в их сбалансированности и в том, что в них добавляют витамины и микроэлементы. Но и кормление питомцев натуральной едой, по мнению Владимира Васильевича Теске, не страшно и не опасно, ведь так кормили животных еще до появления фабричных пакетиков, и никаких неприятностей ни у кошек, ни у собак не было.

Животное не может сказать, что именно у него болит, но поставить правильный диагноз зачастую помогает УЗИ-диагностика. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Что изменилось в последнее время в сфере ветеринарии в Новосибирском районе?

- Раньше у Управления ветеринарии Новосибирского района в городе Оби была небольшая клиника, размещалась она в здании 1864 года постройки. А теперь нам подыскали более пригодное помещение в северной части города Оби. Там мы разместили необходимое оборудование и цифровой рентген. Теперь рентгенографию мы можем сделать не только в клинике, ведь аппарат съемный, передвижной. Мы можем снять его и поехать в какой-то населенный пункт нашего района, чтобы сделать снимок корове, поросенку, лошади. А потом в клинике распечатать снимок и увидеть, в чем проблема, чем животное болеет. Еще у нас теперь есть аппарат УЗИ экспертного класса. Жители Оби очень довольны. Имеется и лабораторное полуавтоматическое оборудование: помещаешь в него пробирку со взятой у животного кровью - и в течение полутора минут выходит готовый результат, чек со всеми биохимическими показателями крови. Врач на основании этих анализов тут же может принять решение о назначении нужного лечения.

Владимир Васильевич Теске в ветеринарии уже 35 лет. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Несколько лет назад в нашу редакцию поступало много звонков от жителей Новосибирского района, в том числе из Оби. Люди рассказывали, что животные становились жертвами чупакабры. К вам обращались с подобными жалобами?

- Да, ходили слухи, что кто-то открыл дверь и растерзал кроликов, что кто-то через забор перемахнул и так далее. Но я считаю, что это были бродячие животные, бродячие собаки. Ведь если животное бездомное, оно голодное, а еду себе добывать как-то нужно. Вот так и родились эти слухи.

Государственная ветеринарная клиника в г. Обь, ул. Чкалова, 38а. Фото: Алена МАРТЫНОВА

СПРАВКА «КП»

Услуги, которые оказывает клиника:

• вакцинация сельскохозяйственных животных и мелких домашних животных (кошки и собаки);

• диагностика - забор крови и общий биохимический анализ крови, исследование мочи;

• УЗИ на новейшем препарате экспертного класса;

• рентген на переносном аппарате;

• терапевтический прием;

• дерматологический прием;

• хирургические операции (кроме остеосинтеза);

• выезд к сельскохозяйственным животным на оказание любой помощи.

Овчарка Герда на приеме у специалистов клиники. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сотрудники клиники выезжают к сельскохозяйственным животным по городу Оби и в близлежащие деревни. А с мелкими домашними животными в клинику могут обращаться все желающие, вне зависимости от места проживания. При клинике работают ветеринарная аптека и зоомагазин, стоимость услуг и продукции ниже, чем в коммерческих клиниках.

Если вы собрались со своим питомцем в поездку по России или за границу, в клинике вам сделают справку, которая обязательна для таких путешествий. Стоимость справки - 240 рублей, плюс клинический осмотр животного - 80 рублей.

Также здесь можно ввести животному комплексную импортную (800 рублей) или российскую вакцину (400 рублей) от основных заболеваний. И при желании владельца сделать дополнительную прививку, например, от вирусного лейкоза кошек. Такая прививка нужна кошкам, которые свободно гуляют по улице (или если вы принесли домой уличную кошечку, а у вас дома уже есть непривитый кот или кошка).

Специалисты клиники также бесплатно проконсультируют вас по телефону в вопросе кормления питомца. А если вас что-то беспокоит, не тяните, а приезжайте на прием, чтобы врач осмотрел животное и помог ему.

При государственной ветеринарной клинике есть аптека. Фото: Алена МАРТЫНОВА

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Что делать, если питомца укусил клещ?

Весной вместе со всей природой просыпаются и клещи. Нередко наши питомцы после прогулок возвращаются домой с «сюрпризом»: впившимся клещом. О том, что делать в таких ситуациях, рассказывает заведующая клиникой Елена Бряднова:

- Если в животное впился клещ, снимите его специальным крючком, который продается в зоомагазинах вместе с инструкцией по применению. Если такого крючка нет, можете принести питомца к нам в клинику, мы поможем. В течение трех дней после укуса следите за животным: если появилась вялость, отказ от корма, воды - не тяните, срочно везите его в клинику. Клещи переносят опасные заболевания, которые способны привести к смерти животного. Вообще, при любом недомогании питомца не стоит надеяться на авось. Лучше обратиться к врачам, ведь нередко случается, что счет идет на дни и даже на минуты.

Заведующая ветеринарной клиникой Елена Владимировна Бряднова. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Управление ветеринарии Новосибирского района Новосибирской области

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49а, к. 2/1,

тел.: (383) 204-93-08, 204-93-49, 204-93-61

Ветеринарные клиники города Оби:

• пос. Авиаторов, ул. Чкалова, 38а, тел. (383) 735-90-23

• ул. Вокзальная, 50, тел. (383) 362-09-80

Лаборатория

д. п. Мочище, ул. Набережная, 1, тел.: (383) 294-53-85, 294-54-32

Сайт: vetnskrayon.nso.ru

Новая ветеринарная клиника в г. Обь расположена по адресу ул. Чкалова, 38а. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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