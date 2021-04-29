Санаторий-призрак, заброшенная ГЭС и кладбище вертолетов: топ-5 мистических мест в Новосибирске

Места, где можно пощекотать себе нервы. Фото: Виктория МИНАЕВА/Валерий КЛАММ/Евгений КОЧКИН.

Многие новосибирцы любят пощекотать себе нервы. Кто-то смотрит ужастики, кто-то любит послушать мистические истории. А некоторых тянет на прогулку по заброшенным зданиям и странным местам. «Комсомолка» составила список мистических мест в Новосибирске.

САНАТОРИЙ «РЕЧКУНОВСКИЙ»

Это место больше известно среди сибиряков как «Речкуновка». Заброшенная сибирская здравница находится в 20 километрах от Новосибирска. Санаторий был построен в 1959 году, здесь ежегодно отдыхали более 10 тысяч человек со всего Советского Союза.

Владельцем санатория являлась Федерация профсоюзов Новосибирской области, а после — учрежденная федерацией организация «Новосибирский территориальный курортный совет». В начале нулевых у «Речкуновки» накопились большие долги, после чего здравнице пришлось закрыться.

Раньше в этом санатории лечились и отдыхали люди со всего СССР. Фото: Виктория МИНАЕВА

Теперь вместо людей, которым требуется лечение, сюда приезжают сталкеры и молодежь, чтобы посмотреть на заброшенное здание. Оно, кстати, попало в топ самых страшных мест России. Находиться в нем действительно страшно, но далеко не из-за призраков. В любой момент может провалиться пол или упасть с потолка прогнившая балка. Поэтому охрана периодически гоняет оттуда любящих риск посетителей, но народ все равно пытается попасть в стены санатория-призрака. Кстати, недавно в этой локации снял небольшой клип Дима Билан.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Если вы поедете на своей машине, то ориентиром лучше выбрать курорт-отель «Сосновка», который находится неподалеку. Буквально в паре метров от него и находится заброшенный санаторий.

Находиться в здании опасно. Фото: Виктория МИНАЕВА

Еще один вариант — прокатиться на электричке со станции Новосибирск-Главный до станции Речкуновка и прогуляться минут 15 пешком. Также с пересадкой можно доехать от автобусной остановки «Вокзал-Главный» на автобусе № 8 или 21 до остановки «Завод Труд», а после пересесть на маршрутку № 321 и ехать до остановки «Речкуновка».

КИИКСКАЯ ГЭС

В небольшом поселке Киик в Тогучинском районе располагается Киикская ГЭС. Она заброшена уже больше 40 лет. Ее ввели в эксплуатацию в 1957 году. Плотина станции образовывала водохранилище, где разводили рыбу и водоплавающую птицу.

Станция заброшена с 1973 года. Фото: Валерий КЛАММ

Все закончилось в 1973 году. Из-за ошибки работников произошел перелив через плотину, который разрушил абсолютно все. После этого ГЭС восстанавливать не стали, а все оборудование растащили.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Теперь это место облюбовали туристы. Фото: Валерий КЛАММ

На машине можно добраться двумя способами: ехать напрямую через Тогучин к поселку Киик или так же через Тогучин, но при этом проезжая несколько поселений — Красный Яр, Изылы, Заречное.

КЛАДБИЩЕ ВЕРТОЛЕТОВ

У любой техники есть свой срок годности. Куда же ее отправляют потом? На территории Новосибирского авиаремонтного завода находится единственное кладбище вертолетов. Уже более 10 лет туда привозят списанную технику и, скорее всего, разбирают.

Кладбище находится на территории авиастроительного завода. Фото: Евгений КОЧКИН

Каждый вертолет хранит свою историю. Какие-то раньше возили гражданских, а может, спасли кому-то жизнь. В общем, разглядывая эту мощную технику, активно включается воображение.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

История каждой единицы техники уникальна. Фото: Евгений КОЧКИН

Как сообщают очевидцы, на территорию кладбища лучше проходить легально, иначе грозят большие проблемы.

ОЗЕРО ЧАНЫ И ЧУДОВИЩЕ

Озеро Чаны — бессточное солоноватое озеро, расположенное на территории Новосибирской области. До последнего времени его очень любили рыбаки. За уловом сюда приезжали с разных уголков Сибири. А несколько лет назад озеро облюбовали еще и журналисты.

Местные думали, что на озере поселилось чудище. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пошел слух, что в камышах завелся динозавр с длинной шеей и зубами. Аж 19 рыбаков съел. Местные судачили, что много раз видели в Чанах чудище. Информация появилась даже в британской газете Daily Mail.

— Водоем здесь мелководный, на 30 процентах площади глубина не более метра, нарастание толщи льда зимой тоже около метра. Есть у нас, конечно, крупные сазаны, но со зверями, способными топить лодки и поедать рыбаков, как-то не получилось, — комментировала ранее КП-Новосибирск ихтиолог, доктор биологических наук Елена Ядренкина.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Туда постоянно приезжали журналисты. Фото: Никита КАЛЬХИН

На машине доехать до деревни Белехта, она находится недалеко от рабочего поселка Чаны, и повернуть налево. От Белехты нужно проехать еще порядка 60 километров.

ПОДЗЕМЕЛЬЕ АКАДЕМГОРОДКА

Об их существовании знают все. В Академе трудно найти место, где нельзя было бы наткнуться на вход или выход оттуда. Есть предположение, что эти ходы тянутся по всему Советскому району.

Ребята бродили там четыре часа. Фото: Влад КОМЯКОВ

— Мы бродили там четыре часа, но так и не нашли одного определенного выхода. Проходы такие большие, что можно ездить на велосипеде, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Кочкин, один из парней, который туда спустился.

Кадры там получаются апокалиптические. Бродишь и не можешь понять, в какой части района ты сейчас можешь оказаться. Двери из подземного мира могут вести в лес, административное здание или любое другое место.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Об этом, к сожалению, мало кому известно. Думаем, стоит проявить сноровку и смекалку, чтобы проникнуть в самые недра Новосибирска.

В лабиринтах множество ходов и выходов. Фото: Никита КАЛЬХИН

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