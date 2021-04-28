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Общество28 апреля 2021 1:00

Не ешьте свои пельмени: 7 советов, которые сделают ваш бизнес прибыльным

Эксперты и предприниматели из Новосибирска поделились накопленным опытом и рассказали новичкам, как развивать свое дело
Вадим АЛЕКСЕЕВВадим АЛЕКСЕЕВ
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Хочешь съесть то, что не успели купить клиенты? Сначала заплати!

Хочешь съесть то, что не успели купить клиенты? Сначала заплати!

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По свежим данным новосибирского облстата, средняя зарплата в регионе – 40 612 рублей. Не так уж и много. Поневоле задумаешься, а не открыть ли свое дело, чтобы доход зависел только от тебя? Да, это тоже непросто. Но ведь многие добиваются успеха.

Кстати, недавно стало известно, в чем хотели бы преуспеть новосибирцы. Аналитики Яндекса провели исследование по запросам в поисковике со словами «как открыть». Наверняка кто-то интересовался и тем, как открыть консервную банку, но большинство спрашивало про бизнес. А про какой – чаще всего?

Исследование показало, что чаще всего местных жителей интересует открытие магазинов одежды и шоурумов, также кафе и пекарен, интересна и организация работы такси. Кроме этого, некоторые горожане желают открыть магазины пива и мяса. Реально ли воплотить эти мечты? Мы попросили предпринимателей Новосибирска и экспертов поделиться своими советами по ведению бизнеса в 2021 году – берите на заметку!

Городской фермер Владимир Притьмов: «Для кроликов – отдельная тетрадь»

– Произвести можно все что угодно. Но главное – заранее подумать о том, как ты это продашь.

Вот, например, решил я разводить кроликов. Это не проблема – построить клетки, завести животных. Но главное – продумать, как я буду их продавать. Все можно просчитать, тем более что вся информация, включая цены, есть в открытом доступе. Но этот расчет необходимо сделать, и сделать заранее!

Взяться абы за что – легко. За производство товара, за услуги. И у меня много было ошибок, когда брался, не просчитывая результат. Так что сначала нужно оценить возможности реализации товара или услуги.

В работе Владимира Притьмова есть и строгий расчет, и вот такие душевные моменты. Фотография предоставлена героем публикации.

И очень рекомендую свой товар просто так не употреблять для себя, не зафиксировав этого. Нужно разделять себя – предпринимателя, и себя – потребителя. Произвел, допустим, пельмени, не продал сразу – взял и съел сам. Так нельзя, если ты не учитываешь этого. Ты должен сам у себя купить товар. То есть обязательны учет и контроль своей продукции. Я сам веду отдельную тетрадь на каждое направление своего бизнеса. И прежде чем начну потреблять очередной свой товар, я намерен хотя бы выйти в ноль, окупить уже понесенные затраты.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Цените постоянных клиентов»

– Работать с постоянными клиентами часто бывает дешевле, чем находить новых. Это особенно важно, если количество потенциальных покупателей ограничено: например, к вам ходят только жители вашего района.

Юрий Устинов советует внимательнее подойти к программам лояльности. Фотография предоставлена героем публикации.

Удержать и мотивировать клиентов помогают программы лояльности – но многие из них не подходят для малого бизнеса, потому что их сложно настроить. Например, чтобы создать бонусную систему с баллами и кешбэком, придется потратиться на подходящую платформу и привлечь специалиста.

Из программ, которые подходят для малого бизнеса, можно отметить дисконтные карты – их просто и недорого запустить, но есть минус: скидку вы сделаете из своей прибыли. Кроме того, удачной будет акция «Приведи друга». Клиент получит скидку или подарок за то, что его друг купил ваш товар или услугу. Но в таком случае вам надо продумать, как защититься от обмана, ведь клиент может привести одного и того же друга несколько раз.

Производитель хамона в Сибири Алексей Крестьянов: «Богатый русский язык иногда ставит подножки»

– Важно никому не доверять. И не потому что кто-то непременно желает вас обмануть, а потому что у каждого человека – свой взгляд на события, и человек склонен высоко оценивать именно свою работу и свое участие. При этом – занижать работу другого человека. Это заложено в психологии, и это может сыграть дурную шутку в вопросах совместного ведения бизнеса.

Алексей Крестьянов: Все договоренности – не на словах, а на бумаге! Фотография предоставлена героем публикации.

Это проблема устных договоренностей, когда богатый русский язык легко подставит подножку предпринимателям: один партнер говорит одно, а второй воспринимает совсем другое. Поэтому все устные сделки превращаются в мину замедленного действия. Когда появляется прибыль, договоренности начинают разваливаться. И многие начинания, стартапы пострадали именно из-за этого. Поэтому главный совет от меня – все договоренности нужно скреплять письменно!

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Поймите, нужен ли вам сайт»

– Считается, что компания без сайта выглядит несерьезно и теряет потенциальных клиентов. Это неправда – многие предприниматели могут легко без него обойтись.

Когда страничка в интернете будет лишней? Например, если ваш ассортимент постоянно меняется – сайт придется слишком часто дорабатывать. Или если большая часть ваших посетителей – соседи по району, сайт вряд ли поможет вам раскрутиться. Яркая наружная реклама, сотрудничество с местными заведениями и сарафанное радио расскажут гораздо больше.

Еще вариант: ваши основные продажи идут через Инстаграм или ВКонтакте. Тогда тоже вместо сайта лучше вложиться в рекламу в социальных сетях.

В общем, если вы не можете объяснить четко, зачем вам нужен сайт, значит, он вам сейчас не нужен.

Андрей Братеньков, исполнительный директор Конструкторского бюро «Спектр»: «Иногда вам не нужна ничья помощь»

– Нужно четко считать свои риски и четко их оценивать. Если вы входите в скоринговую программу банка (программа для автоматического принятия решения. – Ред.), если планируете по ней получить кредит, то у вас, значит, и так есть все необходимое для самостоятельной работы – чистые активы, прибыль. 99,9%, что вы можете обойтись без кредита!

Порой предпринимателю проще вырулить самому, чем обращаться за кредитом, уверен Андрей Братеньков. Фотография предоставлена героем публикации.

Или другой пример: если вы сумели заполнить все документы и справки на поддержку от государства, если вы отвечаете всем требованиям, то, значит, у вас есть все, чтобы выиграть какой-то большой тендер и обойтись без поддержки.

А если все-таки обращаетесь за кредитом или поддержкой – оцените ваши дальнейшие обязательства.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Не забывайте о рекламе»

– Она – двигатель торговли. И чем больше охват, тем больше потенциальных клиентов придет к вам в магазин или воспользуется вашими услугами, неважно, предоставляете ли вы их в солидном офисе или только в режиме онлайн.

В первую очередь мы говорим об интернет-рекламе. Важно, чтобы она размещалась не на одной площадке, а одновременно на нескольких. Например, у Яндекса это Карты, Услуги, Дзен и Рекламная сеть из более чем 40 000 сайтов. Но самостоятельно настроить рекламу – создать объявление, проследить за его эффективностью, вовремя внести правки – сможет не каждый. Обращаться же к специалистам может быть невыгодно, если бизнес только развивается.

Альтернативой может стать рекламная подписка, которая переведет процесс в автоматический режим. С ее помощью настроить рекламную кампанию можно одной кнопкой. Достаточно задать бюджет, указать информацию об акции, товаре или услуге и приложить фотографии. Остальное алгоритмы Яндекса настроят сами: создадут объявления, разместят их и распределят бюджет так, чтобы реклама приводила больше клиентов. Если нужно, вы сможете посмотреть подробный и наглядный результат рекламной кампании: клики по объявлениям, статистику звонков, сколько человек строили маршрут на картах, чтобы добраться до организации.

И еще один совет: дорожите своими клиентами. Сейчас каждый из них на вес золота. Встроенная в Яндекс.Бизнес функция онлайн-записи поможет не потерять ни одного заказа, а умные алгоритмы позволят отслеживать тех клиентов, кто почему-то перестал пользоваться вашими услугами, чтобы предложить им какие-то бонусы и вернуть в разряд постоянных.

БИЗНЕС-ПРЕСС