«Единая Россия» открыла в Новосибирске школу блогеров для детей с ограниченными возможностями здоровья

Участница проекта «Школа особенного блогера» Лена Колесникова. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Новые возможности - для особенных детей Новосибирской области. Депутат «Единой России», региональный координатор партийного проекта «Единая страна - доступная среда» Елена Спасских 27 апреля открыла в Новосибирске школу блогеров, которая будет действовать в рамках комплексной программы по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Занятия в школе будут проводиться на базе общественных приемных партии, на левом и правом берегах Новосибирска. С мая по декабрь 30 человек пройдут здесь обучение. За это время ученики посетят 30 занятий и 60 мастер-классов, подготовят 60 интервью и 30 видеообзоров. С особенными детьми будут заниматься новосибирские журналисты, SMM-специалисты, блогеры, имиджмейкеры, ораторы, фотографы. Также ученики школы будут готовить итоговые сюжеты с участием горожан, которые будут обращаться в региональную общественную приемную партии «Единая Россия».

Блогер Михаил Докукин. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Участница проекта «Школа особенного блогера» Лена Колесникова уже решила, что снимет сюжет о доступной среде в Новосибирске для людей с ОВЗ.

- Хочу рассказать о плюсах и минусах - показать доступность нашего города для таких людей, как я. Кроме того, жду от проекта, что меня научат правильно подавать себя в социальных сетях, работать с текстом, профессионально делать красивую техническую картинку, - перечислила девушка.

Елена Спасских. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Елена Спасских рассказала, что этот проект возник по просьбе родителей детей с ОВЗ, с которыми ей приходится часто общаться. Основная проблема таких ребят в том, что они, имея хороший интеллектуальный потенциал, большую часть времени сидят дома и не имеют возможности получить профессиональное образование и трудоустроиться.

- В этой школе особенные дети получат профессиональные навыки работы в интернет-пространстве на различных платформах и освоят те отрасли блогосферы, которые им не только пригодятся при трудоустройстве, но и помогут в жизни. Важно, чтобы эти дети могли монетизировать свои проекты, которые они научатся создавать в процессе обучения, - отметила координатор партийного проекта «Единая страна - доступная среда» в Новосибирской области.

Депутат-единоросс, директор предприятия «Сибиар» Виктор Кушнир считает, что такие специалисты будут полезны на предприятии, например, в сфере снабжения, сбыта и в продвижении продукции:

- Готов брать таких специалистов сначала в качестве практикантов, а потом на постоянное трудоустройство.

Андрей Травников. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Секретарь регионального отделения «Единой России», глава региона Андрей Травников поддержал инициативу создания школы блогеров для детей с ОВЗ.

- Проект актуальный и нужный. Думаю, что самая эффективная помощь - это дать другому человеку возможность найти свое дело в жизни. И этот новый проект как раз дает такой шанс. Современный блогер - это уже не увлечение, а профессия. Может быть, и кто-то из участников этой школы откроет для себя мир современной неформальной журналистики и будет востребован, - обратился Андрей Травников к будущим ученикам школы.