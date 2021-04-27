Как двери и окна экономят ваши деньги в квартирах комфорт-класса

ЖК «Расцветай на Маркса». Фото: ГК «Расцветай».

Жилье комфорт-класса дороже жилья класса эконом. Но эта разница в цене обусловлена определенными важными факторами: качеством и окупаемостью. К тому же, есть скрытые пункты экономии, которые сразу не видны.

По каким характеристикам определяется класс дома (эконом, комфорт, бизнес):

• по несущим конструкциям;

• материалам фасада;

• высоте потолков;

• инженерным системам;

• благоустройству территории;

• местам общего пользования (МОПам);

• наличием подземной парковки;

• отделкой;

• по окнам;

• входным дверям в квартире.

Большинство из перечисленного уже заложено в проекте, и как-то изменить эти характеристики покупатель не в силах. Но последние два пункта нередко становятся факторами дополнительных расходов.

ГК «Расцветай» строит дома только бизнес и комфорт-класса. Застройщик сдает свои объекты с предчистовой отделкой. Но обустройство такой квартиры и ремонт обходятся собственникам дешевле за счет того, что компания берет на се6я важные пункты дополнительных расходов: окна и входные двери. На примере этого застройщика рассмотрим, в чем отличие качества устанавливаемых дверей и окон на объектах комфорт-класса.

ДВЕРИ НА ОБЪЕКТАХ КОМФОРТ-КЛАССА

ГК «Расцветай» на своих объектах использует двери от надежных поставщиков. К примеру, в ЖК «Расцветай на Маркса» в квартирах стоят двери от известного и проверенного производителя «Город Мастеров». Монтажу дверей застройщик уделяет не меньшее внимание, чем качеству самой двери. Здесь нет мелочей и важно все, ведь входная дверь - это то, что отделяет дом от остального мира. Она защищает своих хозяев от непрошенных гостей, злоумышленников, шума и пыли. И дает дополнительный психологический комфорт от ощущения полной надежности.

Для объектов ГК «Расцветай» двери изготавливают по индивидуальному дизайн-проекту с учетом высокого уровня тепловой и шумоизоляции, которые достигаются такими особенностями конструкции:

• в них три контура уплотнения;

• они заполнены минеральной плитой толщиной 100 мм;

• есть пятикамерный пазовый уплотнитель.

Все входные двери оснащены защитой от спиливания петель (противосъемными ригелями). В них есть ребра жесткости для защиты от смятия. Два основных замка и дополнительная ночная задвижка - обязательное условие надежной двери. Стальная дверь покрыта порошково-полимерной краской, она не ржавеет, и относится к высокому антивандальному классу. А качественные уплотнители делают ее пыле и звуконепроницаемой. К тому же зимой такая дверь дает дополнительную защиту от холода, сохраняя тепло вашего семейного гнездышка.

Двери в комплексах ГК «Расцветай» имеют высокий уровень тепло- и шумоизоляции: три контура уплотнения, пятикамерный пазовый уплотнитель, заполнение минеральной плитой 100 мм. Фото: ГК «Расцветай».

Цены за входную дверь подобного качества и ее установку варьируются от 35 тысяч и выше. Вот и первый пункт экономии: материальный и психологический. Ведь на поиск, покупку, доставку и установку двери вам придется потратить не только деньги, но и нервы, и личное время. В объектах от ГК «Расцветай» вас изначально избавляют от этих проблем.

ОКНА НА ОБЪЕКТАХ КОМФОРТ-КЛАССА

Качество окон и, что немаловажно, качество их установки определяют климат в доме, наличие пыли и шума.

На объектах ГК «Расцветай» устанавливают окна с двухкамерным стеклопакетом LifeGlass или StopSol и кашированным профилем.

Стеклопакет LifeGlass - это система покрытия стекла серебряным напылением и заполнение камеры инертным газом. Такой стеклопакет не пропускает ультрафиолет и благодаря двойной защите сохраняет в доме оптимальный климат. Летом вы экономите на охлаждении, ведь такой пакет не пропускает в дом обжигающие солнечные лучи. А зимой вы экономите на отоплении, потому что потери тепла сведены к минимуму.

Качеству установки оконного блока уделяется большое внимание: его устанавливают в зону утеплителя. Это повышает энергоэффективность дома. А еще, окна застройщик монтирует с учетом заниженных подоконников, на уровне 600 мм от пола, это визуально расширяет пространство и наполняет дом большим количеством света.

В объектах ГК «Расцветай» установлены окна с двухкамерным стеклопакетом Life Glass или StopSol и кашированным профилем. Фото: ГК «Расцветай».

Теперь прикинем, сколько можно сэкономить на окнах в домах комфорт-класса. За одно пластиковое окно с утепленными, а не бумажными рамами, кашированным профилем и качественным стеклопакетом новоселу придется заплатить от 20 тысяч и выше. Умножьте эту сумму на количество окон и учитывайте, что балконные двери стоят еще дороже. Но если вы купили квартиру в ГК «Расцветай», то вы изначально экономите на покупке и установке качественных стеклопакетов - ведь у вас это есть сразу! Плюс получаете долговременную постоянную экономию за счет энергосберегающих качеств таких окон. И, конечно, не забываем про экономию своих нервов и времени.

На данный момент у ГК «Расцветай» 145 061 кв. м в активной фазе строительства. В прошлом году компании удалось существенно укрепить лидерские позиции на рынке новостроек. За год в «Рейтинге застройщиков по продажам», составленным ГК «ЁЛКА девелопмент», компания поднялась на пять строчек - с шестого на первое место, а также заняла вторую позицию в «Рейтинге устойчивости».

Сейчас открыты продажи квартир в ЖК «Расцветай на Гоголя», ЖК «Расцветай на Маркса», в домах «Расцветай на Обской», «Расцветай на Шамшиных», «Расцветай на Ядринцевской» и флагманском проекте компании - ЖК «Расцветай на Красном».

Центральный офис продаж:

ул. Фрунзе, 228, офис 1

тел. +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; ООО СЗ «Расцветай на Обской»; ООО СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО СЗ «Дом на Шамшиных»; ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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