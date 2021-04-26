Народный экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева идет в большую политику с партией «Новые люди»

Сардана Авксентьева. Фото предоставлено партией «Новые люди».

После ухода с поста градоначальника она решила выставить свою кандидатуру в парламент от партии «Новые люди». Помимо этого «народный мэр» станет советником партийного лидера Алексея Нечаева по работе с регионами, сообщает «Коммерсантъ».

Своими нестереотипными решениями Сардана привлекла всеобщее внимание не только к Якутску, но и к собственной персоне. «Народный мэр» одной из первых в нашей стране начала общение с людьми напрямую через социальные сети. Заданный тренд вскоре подхватили и другие чиновники. Авксентьева стала известной благодаря своему аккаунту в Instagram, а теперь еще и завела личный телеграм-канал.

В партию «Новые люди» Авксентьеву изначально пригласили как эксперта по городскому и муниципальному управлению. Именно такие целеустремленные, неравнодушные и инициативные люди, по мнению Алексея Нечаева, нужны современной России.

Главной проблемой, по мнению экс-мэра Якутска, является нехватка полномочий у региональных властей. Несовершенство финансирования субъектов также создает серьезные предпосылки для замедления темпов их развития. Регионы отправляют деньги в федеральный бюджет, а обратно получают лишь небольшие дотации, которых не хватает для реализации важнейших проектов и задач. Если пересмотреть полномочия и дать больше ресурсов регионам, ситуация в стране может значительно измениться, - уверена Авксентьева.

Приход в партию «Новые люди» Сардана объясняет близостью политических взглядов, убеждений и оценок на происходящие в стране события. Позиции Авксентьевой и лидера партии Нечаева сходятся в том, что регионам требуются отдельные программы развития и новое налоговое законодательство.

-Собранные налоги необходимо направлять на реализацию проектов в субъектах, - заявляет Сардана.

Сардана Авксентьева. Фото предоставлено партией «Новые люди».

Причины популярности Сарданы Авксентьевой

На посту градоначальника Авксентьева проработала всего два года, однако этого срока хватило, чтобы попасть на первые строки федеральных и региональных СМИ.

Главными принципами работы мэра Якутска были прозрачность, честность и близость к людям. Ее аккаунт в Instagram насчитывает более 200 тысяч подписчиков. При этом популярность Сарданы Владимировны распространилась далеко за пределы Якутска. Ее публикации активно оценивают и цитируют люди со всех уголков страны.

Своей работой Авксентьева показала, что чиновник - лишь исполнительное лицо, единственной задачей которого является улучшение жизни простых людей. За время службы она продала автомобили городских чиновников, а на вырученные средства реализовала проект по развитию социального такси. Помимо этого, служащие мэрии Якутска были вынуждены отказаться от дорогих банкетов и шикарных кабинетов. Командировки за счет городского бюджета были также поставлены на контроль.

В планы Сарданы Владимировны также входили продажа здания мэрии и переезд городских чиновников в офисный центр на окраину города. Дополнительно к этому намечался перевод части сотрудников на удаленный режим работы. Некоторые начинания «народный мэр» не успела реализовать, однако ее приемник заверил о готовности продолжить политический курс на рационализацию расходов администрации и заботу о людях.