В Новосибирске пьяный мужчина пытался прорваться в поликлинику, думая, что врачи прячут его жену

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

По данным дежурной части Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, в минувшие выходные дни правонарушения в основном совершались лицами, находившимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

23 апреля в 18.55 сигнал тревоги поступил из поликлиники, расположенной на улице Зорге. Прибывшим бойцам ГБР работники пожаловались на пьяного мужчину, который мешал работать. «Гвардейцы» вывели нарушителя на улицу, где тот пояснил, что в больнице ищет свою жену. Повторно вызов из этого медучреждения поступил в дежурную часть ГВАРДИИ в 19.26. Тот же самый пьяный мужчина снова вернулся в поликлинику и, полагая, что медперсонал укрывает от него супругу, требовал ее выдать, угрожая им ножом. Бойцы ГБР задержали вооруженного дебошира, разоружили его и передали сотрудникам полиции. Но на следующий день около 7 часов утра этот же хулиган опять явился в больницу. Медики в очередной раз вызвали ГБР, бойцы которой в третий раз вывели мужчину из медучреждения.

23 апреля в 22.00 тревожная кнопка была нажата в кофейне, расположенной на Морском проспекте в Академгородке. Молодая девушка, предположительно находившаяся в состоянии наркотического опьянения, вела себя очень странно - танцевала под мелодию, которую слышала только она сама, и бессвязно разговаривала с невидимыми собеседниками. Бойцы ГБР ГВАРДИИ, прибывшие по тревоге, выпроводили посетительницу из кафе. Но на следующий день в 12.51 та же девушка в том же состоянии вновь заявилась в кафе и снова своим неадекватным поведением мешала работникам и посетителям. Охранники выпроводили ее на улицу и на этот раз.

23 апреля в 2.58 в пивном баре на улице Кошурникова пятеро пьяных мужчин учинили драку. Вызванные тревожной кнопкой бойцы ГБР разняли дерущихся, задержав двоих из них, причинивших заведению материальный ущерб.

23 апреля в 2.43 в аптеке, расположенной на проспекте К. Маркса, пьяный мужчина с настойчивостью, переходящей в агрессию, требовал продать ему рецептурный препарат, не имея соответствующего назначения врача. Бойцы ГБР, вызванные в аптеку, вывели мужчину на улицу.

23 апреля в 17.43 бойцы ГБР ГВАРДИИ вывели из супермаркета, находящегося на улице Сибиряков-Гвардейцев, и передали полицейским пьяного посетителя, который мешал продавцам работать.

24 апреля в 2.32 ГБР ГВАРДИИ вызвали в ресторан, расположенный на улице Урицкого. Пьяный посетитель отказывался оплатить счет на сумму 14 000 рублей. «Гвардейцы» задержали должника и передали его полицейским.

24 апреля в 2.08 в ночном баре на улице Кирова посетитель устроил пьяный дебош - агрессивно вел себя, оскорблял персонал и отказывался покидать заведение. Бойцы ГБР выпроводили его из бара.