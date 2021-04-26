Ветераны Ордынки поделились опытом патриотического воспитания

Гости возложили цветы к монументу Славы и почтили память павших в годы войны ордынцев. Фото: Михаил ДОКУКИН

Серебряный возраст активности не помеха. Этот тезис подтверждают ветераны. Они участвуют в патриотическом воспитании, спортивной и творческой жизни региона, а также благоустраивают места памяти и готовы делиться своими компетенциями.

В Ордынском районе прошла зональная конференция ветеранских организаций. Перенимать опыт коллег приехали делегаты из 10 районов Новосибирской области. Корреспондент «КП» - Новосибирск» побывал на знаковом для региона мероприятии, которое состоялось при организационной поддержке Центра патриотического воспитания. Подробнее - в нашем материале.

ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ

В масштабном мероприятии, которое состоялось в Ордынском доме культуры, приняли участие более 100 человек. Для активистов ветеранских объединений было организовано пленарное заседание, на котором ветераны Ордынского района делились наработками, рассказывали о реализованных проектах и акциях.

С приветственным словом выступил председатель Новосибирского областного совета ветеранов Виктор Леонов. Он отметил, что благодаря труду ветеранских общественных организаций в регионе реализуется немало социально значимых проектов по патриотическому воспитанию молодежи, увековечиванию памяти о защитниках Отечества.

- Интерес Ордынского района в том, что здесь объединили усилия совет ветеранов, общественные организации и административный ресурс муниципальных органов. Есть новые идеи, которыми мы сможем максимально вооружить ветеранские организации, - сказал он в своем обращении.

Зональная конференция ветеранских организаций вызвала большой интерес у делегатов. Фото: Михаил ДОКУКИН

УШЛИ В ОНЛАЙН

На церемонии открытия конференции директор ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Алла Данилевская подвела итоги 2020 года. Напомним, он прошел под знаком Года памяти и славы.

- Год был уникальным в качестве профессионального опыта и точек роста. Были найдены новые формы взаимодействия, и Новосибирская область участвовала во всех федеральных проектах, - подчеркнула Алла Данилевская.

По ее словам, несмотря на пандемию, в регионе было реализовано много инициатив и акций, приуроченных к годовщине Победы. Среди них - «Блокадный хлеб». В рамках этой акции при участии ветеранских организаций в Новосибирске и области прошли уроки мужества.

Кроме того, по месту проживания ветеранов служащие 41-й армии и Росгвардии провели более 20 мини-парадов. В 2021 году эта акция будет продолжена. Также во всех районах Новосибирской области ветеранов войны, труда и тружеников тыла поздравляли воспитанники патриотических клубов и юнармейцы.

- При активном участии ветеранских организаций региона было реализовано много проектов, направленных на сохранение исторической памяти. Так, в ряде районов Новосибирской области активисты создали Книги памяти и собирали по крупицам информацию об участниках войны и тружениках тыла, - отметила Алла Данилевская.

Она напомнила, что из-за ограничительных мер ряд фестивалей и конкурсов прошли в онлайн-формате, поэтому организаторам приходилось искать новые каналы взаимодействия. Например, накануне 1 Мая в Одноклассниках презентовали книгу «Трудовые династии Новосибирской области». В этом издании каждый муниципалитет представлен одной династией.

ДОСТИЖЕНИЯ РАЙЦЕНТРА

С отчетом о проделанной работе выступила председатель районного совета ветеранов Галина Шевченко. По ее словам, в Ордынском районе особое внимание уделяется патриотическому воспитанию и работе с молодежью, а наставниками выступают военные в отставке.

В райцентре устраивают торжественные проводы в армию, новобранцы возлагают цветы к монументу Славы в аллее Героев. По инициативе ветеранских организаций устанавливают мемориальные доски, проводят торжества, приуроченные к различным датам, например, к 100-летию пограничных войск или 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана.

Кроме того, местные ветераны на ты со здоровым образом жизни. Они занимаются скандинавской ходьбой и популяризируют этот вид досуга среди односельчан серебряного возраста.

РЯДЫ ЮНАРМЕЙЦЕВ

По окончании программы обмена опытом гости возложили цветы к монументу Славы. Затем, разделившись на малые группы, познакомились с историей и культурой Ордынского района: приняли участие в мастер-классе по ордынской росписи от автора этого вида декоративно-прикладного искусства Нины Мухлыниной, побывали на экскурсии в Ордынском историко-художественном музее и детской модельной районной библиотеке. А также стали свидетелями церемонии принятия присяги юнармейцев Ордынского района, которая прошла на сцене Ордынского дома культуры.

В торжественном мероприятии приняли участие воспитанники отрядов патриотического движения, а также их наставники.

Участники церемонии произнесли торжественную клятву, и каждый юнармеец получил удостоверение и нагрудный значок.

ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» в последние несколько лет уделяет особое внимание программам воспитания молодежи и поддержки населения пожилого возраста. В дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена. Осенью 2021 года аналогичные конференции ветеранских организаций региона пройдут в Бердске и Барабинске.