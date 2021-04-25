Сломанный робот, крушение вертолета и шутка Аллы Пугачевой: как ликвидаторы работали на Чернобыльской АЭС

В зону отчуждения с концертом приезжала Алла Пугачева. Фото: архив Валерия Новикова

26 апреля 1986 года. На Чернобыльской АЭС взрывается реактор. В первые часы и даже дни мало кто способен представить масштабы трагедии. Жителей Чернобыля и Припяти эвакуируют, успокаивая, что через три дня в городах будет безопасно, и все они смогут вернуться.

Лишь позже власти поймут, что радиация останется здесь на века. А подсчитать жертв аварии вовсе окажется невозможным: порядка 50 человек погибли от очевидных последствий аварии, а с годами лучевая болезнь, полученная в зоне отчуждения, убила еще тысячи людей.

Тогда – во второй половине восьмидесятых – на ЧАЭС отправились сотни тысяч ликвидаторов. Они должны были возвести железобетонный саркофаг над излучающим смерть энергоблоком. А также - похоронить пропитанные радиацией автомобили, мебель и бытовую технику.

На ликвидацию последствий аварии отправляли сотни тысяч человек. Фото предоставлено Валерием Новиковым.

ЛЕТАЮЩИЕ КУРЫ И ЯГОДЫ С КУЛАК

Природа в зоне отчуждения быстро изменилась, и обрела мистический облик. Лес перекрасился в рыжий цвет – так повлияли радиоактивные осадки. Кое-где стали расти новые причудливые деревья: то ли ели, то ли… пальмы.

- Идет голый ствол, а сверху – ветки. И они растут от ствола не вниз, а вверх, как у пальмы, - описывает деревья-мутанты ликвидатор Петр Торгашев. – Яблоки стали вырастать крупнее, клубника… Только есть нельзя.

Ветераны-«чернобыльцы» рассказывают, что и ягоды, и фрукты стали аномально большими. «Виктория – с кулак» - описывают они аппетитную на вид, но предательски опасную ягоду. В лесах вымахали грибы, в водоемах расплодилась рыба…

Город постепенно становился призраком. Фото предоставлено Валерием Новиковым.

- Поймаешь рыбу, дозиметристы измерят – она вся фонит. Так что ловили для развлечения, и выпускали, - вспоминает Торгашев.

Одичали домашние животные. А птицы вспомнили, что у них есть крылья.

- Коровы, которых не увезли с собой, ушли в леса. А вот куры ночевали на деревьях. Забавное зрелище, когда проходишь мимо дома, а на деревьях кто-то кудахчет, - рассказывает КП-Новосибирск режиссер-документалист Валерий Новиков. Он в зоне отчуждения работал с камерой – фиксировал работу ликвидаторов.

Кинокоманда из Новосибирска пробыла в Чернобыле несколько месяцев. Фото: архив Валерия Новикова

РАДИОАКТИВНЫЕ «ЖИГУЛИ» ВЫКАПЫВАЛИ ИЗ МОГИЛЬНИКОВ

После эвакуации опустевшие магазины стояли с полными витринами товаров. В домах Чернобыля и Припяти остались и мебель, и бытовая техника, и продукты. Покидая аварийные города, жители думали, что скоро вернутся. Ошибались…

- В Припяти все работали в атомной промышленности, зарплаты были хорошие. Чуть ли не в каждой семье – машина. Их тогда согнали на одну стоянку, потом перегоняли на могильник и трактором давили. Поняли, что дезактивировать не получится. А с запчастями для «Жигулей» было тяжело. Так что мародеры из могильников запчасти доставали, - рассказывает Петр Торгашев. - В квартирах люди все пооставляли. И если Припять более-менее охраняли, то в деревнях охраняли только ближайшие к дороге дома. Милиция ловила мародеров, но все равно тащили. И с вещами радиацию тогда разносили по всему Советскому Союзу.

В Припяти и Чернобыле остались огромные запасы еды, но употреблять ее было опасно. Ликвидаторам привозили еду из не зараженных территорий. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В опустевших квартирах остались запасы продуктов. Они быстро стали портиться, и наполнять воздух зловонием. Ликвидаторы выбрасывали и холодильники, и мебель, и вещи, и игрушки прямо из окон. Все это скапливалось вокруг домов огромными кучами, а затем радиоактивные пожитки отправлялись на могильники.

У РОБОТА ДРОГНУЛИ НЕРВЫ

Мощная радиация на электростанции ломала даже хваленую заморскую электронику. Не щадила ни электронных часов, ни новейших японских роботов, которых откомандировали на крышу АЭС.

- Один такой робот подошел к краю крыши, постоял, подумал и... сбросился вниз сам. Отказала электроника, - говорит Новиков.

- Они же все – на электронике. Их пустили для работы, а они стали ломаться, - объясняет Торгашев. – Или другой пример: были тогда популярны часы – Montana, так они за одну смену они выходили из строя, экран становился черным.

ликвидаторы вспоминают катастрофу не только с ужасом, но и с ностальгией по тому чувству сплоченности, что роднило тогда наших людей. Фото предоставлено Валерием Новиковым.

Обойтись без модных часов – не проблема. А вот электронных японских роботов пришлось заменять советскими биороботами – так тогда прозвали простых солдат. Из-за мощнейшей радиации смена у некоторых длилась от 40 до 90 секунд.

- Находясь в бункере, нам определяли место работы. Я как офицер выводил людей - по два человека. На карте – мы сами ее рисовали – обозначали точку. И вот солдаты должны были подбежать, грубо говоря, с лопатами до нужного предмета, зацепить его и бросить в контейнер. Или сбросить с крыши. И сразу – возвращаться. И не дай бог, ты поскользнешься-упадешь – получишь такую дозу радиации…

Несколько городов и деревень оказались в зоне отчуждения. Такие таблички предупреждали об опасности. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Но технику, все-таки, дали в помощь бойцам. Пусть спасовали японские роботы, но пригодились советские… луноходы. Об этом КП-Новосибирск рассказал Петр Торгашев.

Пришлось отправлять луноходы не на спутник Земли, а в чернобыльское радиационное «пекло». Предназначенные для полета в космос машины помогали людям разгребать смертельно опасные обломки техники.

НА ЧАЭС МОГЛА ПРОИЗОЙТИ ЕЩЕ БОЛЕЕ СТРАШНАЯ АВАРИЯ

После аварии на реакторе, по зоне отчуждения стали постоянно кружить вертолеты. Летчики снова, и снова поднимались в небо, чтобы следить за уровнем радиации. Им давали предписание: получив определенную «порцию» радиации, необходимо прекращать полет. Но ликвидаторам приходилось нарушать – слишком уж быстро доза превышала отведенную норму.

- Мы – вертолетчики - были необходимы, чтобы определить, куда пошла радиация. Летали по реке Днепр до Одессы, вдоль государственной границы с Польшей, Румынией, Чехословакией. По маршруту вели забор проб воздуха. Затем научные сотрудники обрабатывали данные и передавал их комиссии из Кремля. Докладывали, где какая радиация, - рассказал КП-Новосибирск командир Ми-8 Валерий Трусеев. – Был период, когда под сиденья клали свинцовые прокладки. Но когда этого свинца наложили, вертолет по-прежнему летать уже не мог, заправки хватало на меньший полет.

В итоге свинец, который должен был закрывать пилота от излучения, пришлось убрать.

Работали вертолеты и непосредственно, над АЭС. 2 октября 86-го года поднявшийся над станцией Ми-8 разбился на глазах у ликвидаторов. Крушение попало на пленку.

Падение вертолета в Чернобыле сняли новосибирские документалисты (кадр справа). Эта сцена вошла и в сериал от HBO и Sky (кадр слева).

«2 октября 1986 г. в 17 часов 34 мин. при выполнении работ по дезактивации над 4 блоком Чернобыльской АЭС зацепился лопастями несущего винта за трос строительного крана, упал на землю и сгорел военный вертолет Ми-8», - говорится о ЧП в рапорте КГБ. Погибли тогда четыре человека.

- Новосибирский кинооператор Виктор Иванович Гребенюк тогда пришел на станцию, решил проверить, как работает киноаппарат. Направил на вертолет. И говорит: «смотрю, лопасти отлетают, он падает». Тогда у всех было ощущение, что вертолет падает в реактор. И если б было так, авария была бы почище первой. Но он упал за реактор, - рассказывает председатель Сибирского регионального Союза «Чернобыль» Владимир Дроздов. - Там был опытнейший летчик. Но так получилось, что солнце светило в глаза и, видимо, ослепило его.

Причины аварии выяснял Комитет госбезопасности.

Кстати, пленка стала важным вещественным доказательством, которое тщательно отсматривали сотрудники КГБ. Они убедились, что никакой диверсии не было, а все дело – в неудачном маневре пилота. Во всяком случае, такой остается официальная версия трагедии.

«По предварительным данным катастрофа произошла в результате ослепления лучами солнца командира экипажа», - сказано в рапорте Комитета госбезопасности.

АЛЛА ПУГАЧЕВА ГРОЗИЛАСЬ, ЧТО «ПОЖАЛУЕТСЯ ДИРЕКТОРУ СТАНЦИИ»

Поддержать «чернобыльцев» приезжали эстрадные звезды. Иосиф Кобзон, говорят, пел четыре часа. Выступали и Валерий Леонтьев, и Ирина Понаровская, и Александр Барыкин.

Поддержать любимого артиста букетом тогда было проще простого. И полевые цветы и садовые разрослись настолько, что можно было собрать огромную охапку. Только начальство запретило делать такие подношения. Цветок в зоне отчуждения – это, считай, оружие. Каждое растение пропитано радиацией, а если еще и понюхать бутон – втянешь зараженную пыльцу внутрь.

Алла Пугачева дала концерт для ликвидаторов. Фото: Музей Сибирского регионального союза «Чернобыль»

Одни артисты работали непосредственно рядом с АЭС, другие давали концерты в поселке ликвидаторов Зеленый мыс. Там выступала, например, Алла Пугачева.

Исполняя очередной хит, 37-летняя артистка заменила в песне слово. Вместо участкового упомянула директора станции:

«Эй, вы там, на верху, в последний раз я вас прошу! Позвоню, ой, позвоню — все директору станции скажу», - пропела звезда. Шутка получилась к месту: судя по старой видеозаписи, некоторые ликвидаторы слушали Аллу, забравшись на крышу эстрады.

Ветераны рассказывают, что потом примадонне предложили крепких напитков, и она не отказалась. Документально подтвердить это никто не берется. А за визит к ликвидаторам ветераны до сих пор испытывают к Пугачевой особое уважение.

Новосибирские документалисты перед отъездом домой. Фото: архив Валерия Новикова

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