Новосибирская природа поражает своей красотой. Фото: Влад КОМЯКОВ/Виктория МИНАЕВА

В стране объявили длинные майские выходные — в этом году народ сможет отдыхать с 1 по 10 мая. Если вы не знаете, чем занять себя все эти 10 дней, у нас есть идея: хорошенько изучить родной край. Корреспондент КП-Новосибирск составил топ самых красивых мест Новосибирской области, где можно отдохнуть и сделать красивые фотографии для социальных сетей.

БЕРДСКИЕ СКАЛЫ

Бердские скалы — хороший вариант поездки выходного дня. С высокого скалистого берега реки Берди открывается шикарный вид на ее крутой поворот. Ширина этого участка — около 300 метров, протяженность — 1,3 километра. Территория имеет статус природного памятника. Там есть смотровая площадка.

Брдские скалы находятся в 140 километрах от Ноаосибирска. Фото: предоставлено Анастасией Соболевской.

Местные жители называют Бердские скалы Зверобоем. Местность выглядит живописно в любое время года и чем-то напоминает Горный Алтай.

КАК ДОЕХАТЬ?

Проще всего добраться до Бердских скал на автомобиле. Расстояние от Новосибирска всего 140 километров. Сначала нужно доехать до деревни Новососедово в Искитимском районе. Есть два варианта, как до нее добраться: Р256 — через Бердск, Искитим, а также Р384 — Чемское и Мосты.

Да скал можно добраться на машине. Фото: предоставлено Анастасией Соболевской.

За поселком Евсино, как только доезжаете до указателя Легостаево — Новососедово, нужно повернуть налево. Проехав всю деревню, после памятника «Запорожцу» и гостиницы, снова повернуть направо. По всему пути расположены указатели. Если дорога будет размыта после дождя, придется оставить машину у тропинки (по словам туристов, возле пешей тропы есть парковка) и пройти 2 километра до смотровой площадки пешком.

Для тех, у кого нет личного авто, в интернете регулярно делают объявления об экскурсиях в это место.

ШИПУНОВСКИЙ МРАМОРНЫЙ КАРЬЕР

Шипуновский, или, как его еще называют, Искитимский мраморный карьер находится недалеко от города Искитима. Карьер был открыт геологами в 1929 году при добыче полезных ископаемых. И если раньше здесь трудились не покладая рук, то сейчас это излюбленное место у туристов и гостей Новосибирской области.

По форме этот карьер напоминает букву Т. Выглядит зрелищно, особенно ступени высотой около метра.

КАК ДОЕХАТЬ?

От центра Искитима — всего 8 километров езды на машине.

Если у вас нет автомобиля, езжайте на электричке до станции Мраморная, около поселка Шипуново. Пройти пешком придется всего 4 километра.

КАРПЫСАКСКИЙ ВОДОПАД

Это водопад искусственного происхождения в Тогучинском районе. В 1970 году в селе Карпысак была возведена плотина на реке Буготак. В результате получился пруд длиной 900 метров и шириной 300 метров. Позже плотина дала трещину, и получился водопад высотой 4 метра.

Это водопад искусственного происхождения в Тогучинском районе. Фото: Влад КОМЯКОВ

На территории работает небольшая база отдыха, где можно арендовать беседки (от 300 руб./ч), взять напрокат катамаран, лодку или заказать прогулку на катере.

КАК ДОЕХАТЬ?

На автомобиле — по Гусинобродскому шоссе в сторону деревни Карпысак, затем, в деревне, — по главной дороге, она и приведет к самому водопаду.

ОЗЕРО КАРАЧИ

Озеро Карачи — горько-соленое озеро, расположенное на территории Чановского района Новосибирской области. Оно находится в 394 километрах от Новосибирска. У местного курорта богатая история. К примеру, в начале прошлого века здесь лечились и отдыхали участники Первой мировой войны.

Озеро Карачи — горько-соленое озеро, расположенное на территории Чановского района. Фото: Влад КОМЯКОВ

Озеро неглубокое, зато в воде собрана вся таблица Менделеева. Не только гости, но и местные пьют отсюда воду. Добавим, что и лечебную грязь из этого озера используют для лечения суставов и позвоночника.

КАК ДОЕХАТЬ?

На машине — по трассе М51 «Байкал» и до поворота в сторону рабочего поселка Чаны, далее следовать указателям. Нужно держать курс на поселок Озеро Карачи, а конечной точкой станет курорт «Озеро Карачи».

Можно доехать и на электричке до станции «Чаны» и станции «Озеро Карачинское».

ОЗЕРО ЧАНЫ

Озеро Чаны — бессточное солоноватое озеро. Оно расположено в Барабинской низменности на территории Новосибирской области. Это одно из самых крупных озер Западной Сибири. Его длина — 91 километр, а ширина — 88 километров. Средняя глубина — 2 метра.

Озеро Чаны — бессточное солоноватое озеро. Фото: Влад КОМЯКОВ

В озере водится различная рыба, за ней едут рыбаки с разных концов Сибири. Несколько лет назад и журналисты зачастили. Ходил слух, что в озере поселилось несси и даже полакомилось 19 рыбаками. Во всяком случае, такая информация появилась в британской газете Daily Mail лет 10 назад.

Люди думали, что в озере поселилось чудовище. Фото: Сергей ХАРИТОНОВ/Чаны.инфо

КАК ДОЕХАТЬ?

На машине доехать до деревни Белехта, она находится недалеко от рабочего поселка Чаны, и повернуть налево. От Белехты нужно проехать еще порядка 60 километров.

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК ЛОЖОК

Святой источник в Новосибирской области — целебный источник в Искитимском районе города Искитима, в микрорайоне Ложок.

Об этом месте хорошо известно паломникам. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

С 1929 по 1956 год на территории нынешнего микрорайона Ложок находился лагерь особо строгого режима (СибЛОН). Учреждение отличалось бесчеловечностью и жестокостью по отношению к заключенным. Они работали на известковых карьерах, где ядовитая пыль быстро разъедала ткань легких, и люди умирали за короткий промежуток времени.

Однажды на месте захоронения расстрелянных священников начал бить родник. Позже ученым удалось выявить полезные свойства этой воды.

КАК ДОЕХАТЬ?

Чтобы добраться до святого источника, можно на электричке доехать до станции «Платформа 65-й километр». Далее — пешком по железному мостику, по улице Центральной до храма «Живоносный источник» и мимо частных домов — 3 километра в северо-восточном направлении.

Сибиряки часто приезжают к источнику. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

На машине нужно выехать на трассу в сторону Бердска и Искитима. После Искитима, доехав до указателя Ложок, свернуть налево и двигаться по улице Центральной. После гаражей вы увидите пруд. Нужно спуститься к нему. Там вы увидите ключ и часовню.

БОНУС: ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ФОТО, КАК НА АЛТАЕ

Маральник называют сибирской сакурой - за красоту цветения. Фото: Виктория МИНАЕВА

Многие в майские праздники отправятся на Алтай, чтобы в том числе заснять в горах очень красивое явление — цветение маральника, или, как его еще называют, сибирской сакуры. Научное название этого кустарника — рододендрон Ледебура и растет он не только в горах. Его можно встретить в Новосибирске прямо в черте города. Например, в Павловском сквере в Калининском районе.

Маральник расцветает в Павловском сквере. Фото: Виктория МИНАЕВА

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