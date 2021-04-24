Военные показали, как охраняют самое грозное оружие России

Пусковая установка ПГРК «Ярс» всего в нескольких десятках километров от Новосибирска. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске прошли масштабные учения ракетных войск. Пусковые установки ПГРК «Ярс» совершили марш по смене полевых позиций, а военные продемонстрировали, как они надежно маскируют, охраняют и защищают «ядерный щит» России. На этих учениях они с небывалым размахом применили новую специальную технику. Это своими глазами увидел корреспондент «КП-Новосибирск».

Ракету обнесли колючей проволокой и укрыли маскировочной сеткой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Без связи посреди поля

В трехстах метрах от дороги и шлагбаума с вооруженными солдатами, в открытом поле — два длинных, продолговатых бугра, укрытых маскировочной сеткой, один из них обнесен колючей проволокой. К нему журналистов пустят не сразу, а только после согласования с командованием.

Ракета на колесах, спрятанная в поле. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Не уложить в голове, насколько ответственно охранять межконтинентальную баллистическую ракету, самое грозное оружие России, благодаря которому никто и никогда не потревожит наш спокойный сон. Поэтому у стратегических ракетчиков все продумано до мелочей: нужно исключить возможность малейшей ошибки. И главная цель учений, которые длятся в Сибири уже больше недели, — убедиться, что военнослужащие на всех позициях знают и делают свое дело безупречно.

Второй «бугор» под сеткой — машина обеспечения боевого дежурства, повторяющая форму ракетного комплекса. Эта машина — главный «спутник» автономных пусковых установок.

Компактная кухня в машине обеспечения боевого дежурства. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В машине живут люди. Внутри она напоминает вагон поезда, только более компактный: два купе по четыре спальных места, узкий коридор. Дальше всего от входа расположен боевой, секретный отсек, про который говорить нельзя. Из столовой, по-военному компактной, но вместительной, через окошко подачи видно, как солдаты готовят что-то вкусное. Всегда есть горячий чай, что сейчас особенно актуально: конец апреля в Сибири выдался холодным, со снегом и ветром. Но здесь тепло и уютно.

Во время отдыха можно посмотреть телевизор или послушать радио. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В минуты отдыха можно посмотреть телевизор или послушать радио. Вот только с флешки музыку не послушаешь — их запрещено сюда проносить, равно как телефоны и другие гаджеты.

— Как мы без телефонов? Просто предупреждаешь близких — и все, — рассказывает корреспонденту КП-Новосибирск Иван Евсеенко, начальник отделения подготовки и пуска, заместитель командира группы. — Сейчас мы ненадолго заступили в боевое дежурство, всего на неделю. А бывает, что уходим в поля на 30-40 дней. В военной части, кстати, пользуемся только кнопочными телефонами, без мультимедиа.

Противодиверсионная машина «Тайфун-М». Фото: Алена МАРТЫНОВА

К «ядерному щиту» не подступиться

Минуя колючую проволоку и ширму из сетки, мы попадаем к ракете на колесах, куда обычному человеку попадать невозможно.

— Наша задача — быстро и надежно добраться в заданную точку — доставить туда ракетный комплекс, надежно укрыть его в лесах Сибири. Надежно нести дежурство по охране — проникнуть к нему практически невозможно, — поясняет Иван Евсеенко. — У нас часовые круглосуточно и непрерывно охраняют ракетный комплекс.

Охранять такое грозное оружие — очень ответственно и волнительно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кроме часовых, на дальних подступах к ракетному комплексу еще несколько уровней охраны. Специальные подразделения обнаружат и предотвратят захват диверсионных групп в радиусе нескольких километров. С воздуха за полевыми позициями присматривают беспилотники. Кроме того, ракетчики используют еще и такие технические новинки, рассказывать о которых время пока не пришло.

По территории расставлены предупреждающие таблички. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Если это грибники, например, — их предупреждают, беседуют с ними, объясняют, что в зону учений нельзя проникать, — добавляет Евсеенко. — Но близко они и так не попадут, так как вся позиция находится под охраной. Плюс, технические средства еще на подступах сигнализируют, если что-то не так и кто-то проник. А по сигналу выдвигается вооруженная оперативная группа — и задерживает непрошенных гостей.

Противодиверсионная группа находится в постоянной боевой готовности. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как стратегические ракетчики встречают «нежданных гостей», мы наблюдали сами.

Согласно легенде, диверсанты заминировали маршрут боевого патрулирования. Новейшая машина дистанционного разминирования «Листва» обезвредила взрывчатку.

Беспилотник регулярно летают над зоной патрулирования. Фото: Алена МАРТЫНОВА

С помощью беспилотника удалось обнаружить «диверсантов» на дальних подступах. К слову, беспилотники летают над зоной патрулирования и днем, и ночью: на ранних стадиях выявляют технику или людей, которые движутся в сторону позиции.

При помощи беспилотника можно обнаружить технику и людей, даже ночью. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А дальше — выход подразделения противодиверсионной борьбы. На новой противодиверсионной машине «Тайфун-М» они разгоняются на поле. Бойцы выскакивают из машины и занимают позиции — завязывается перестрелка с предполагаемым неприятелем, вскоре он уничтожен.

Техника продолжает совершенствоваться. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Это ответственно и важно то, что мы делаем. Потому что мы защищаем страну, охраняя «ядерный щит», — говорит Никита Пацановский, командир отделения охраны и разведки. — Мы всегда готовы выполнить любую поставленную задачу. Местность в Сибири сложная — лесистая, много болот. Тут в первую очередь нужна физическая подготовка, поскольку часто совершаем марш-броски пешком с тяжелым снаряжением (15 килограммов вместе с оружием).

Сибирские условия требуют очень хорошую физической подготовку. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Марш на 100 километров

В эти дни стратегические ракетчики отработали не только вывод ракетных комплексов на полевые позиции, но и совершили марш протяженностью до 100 километров. На учениях с Новосибирским ракетным соединением стратегические ракетчики впервые применили современную инженерную и разведывательную технику: «Тайфун-М», «Листва» и машину инженерного обеспечения и маскировки «МИОМ».

Ракетные комплексы и сопровождение совершили 100-километровый марш. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Эти занятия проводятся регулярно. Они позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования, — отмечает Иван Евсеенко. — На данных учениях отрабатывается взаимодействие между подразделениями.

Ракету нужно надежно и быстро замаскировать на новом месте. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Всего в ходе учений было задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники.

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