Горе от «УМа»: ученые разработали прибор, вычисляющий детей с микронаушниками на ЕГЭ

Министерство образования в этом году не готово внедрять изобретение в практику. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Разработка молодых новосибирских ученых в преддверии ЕГЭ наделала много шума. Школьники и студенты в шоке. Технология под названием «УМ» способна уловить сигнал от микронаушников и сдать ученика преподавателю. Готово ли министерство образования внедрить новинку в экзаменационные классы и аудитории и какую оценку техническому «УМу» поставили учащиеся и их родители — в материале КП-Новосибирск.

«ПРОФЕССОР — ЛОПУХ. ПРИЕМ!»

Инструкцию, как обмануть преподавателя на экзамене с помощью технических средств, советский зритель подглядел в популярной комедии Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Прогресс не стоит на месте. Со времен старой киноленты методика, можно сказать, усовершенствовалась. Наушники стали заметно меньше, их теперь можно легко спрятать и не перематывать бинтами пол-лица, имитируя зубную боль. Провода тоже исчезли — их заменил устойчивый Bluetooth.

Молодые ученые бизнес-инкубатора НГТУ решили доказать, что «профессор не лопух», и придумали способ вычислять современных шпаргалочников на экзаменах.

"УМ" поместился в небольшую коробочку. Фото: Игорь Николаев.

— Устройство распространяет волны, определяющие сигнал микронаушника. Затем оно с помощью встроенной нейросети распознает слова, сказанные в микронаушник, и транслирует их с помощью динамика. Но главное преимущество разработки в том, что она позволяет не просто заглушить сигнал, а узнать, кто именно использует микронаушник, и доказать это, — объясняют разработчики.

На сегодняшний день новинка прошла уже четыре этапа испытаний. Первыми возможности «УМа» в тестовом режиме проверили студенты медицинского университета. Будущие врачи теперь точно знают, что на экзаменах придется рассчитывать все-таки на свой природный ум: наушники не спасут.

«ЗАТЕРРОРИЗИРОВАЛИ БЕДНЫХ ДЕТЕЙ»

Информация об изобретении быстро облетела новостные ленты и стала невероятно обсуждаемой в социальных сетях.

Общественность, как полагается, разделилась на два лагеря: кто-то поддержал ученых и их желание не допустить лентяев-шпаргалочников на экзамены: «Круто придумано!», «Зато не страшно потом ходить в больницу на прием к врачу: хоть буду знать, что своим умом диплом заработал». Другие, наоборот, считают, что бедным ученикам уже и так нагнали достаточно ужаса с этими ЕГЭ: «Я в шоке! Затерроризировали уже бедных детей с этими надзирающими технологиями!», «И что? Во все времена писали шпаргалки и списывали. Найдется кто и похитрее — придумает способ добыть подсказку».

Студенты и школьники, которым в ближайшем будущем предстоят экзаменационные испытания, в основном относятся к таким разработкам без воодушевления. Родители в устройстве «УМ» не видят ничего криминального — их больше напрягает функция возможности вычислить ребенка с наушником. Это значит, что впоследствии будет скандал и общественный позор.

За процессом ЕГЭ следят видеокамеры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Процедура сдачи экзаменов с каждым годом становится все более жесткой. В аудиториях — видеокамеры, глушилки, слишком строгий контроль. А если кто-то из учеников вдруг попадется со шпаргалкой, то это преподносится как конец света, конец жизни. Потом разборки, доказывание виновности-невиновности, проблемы с поступлением и так далее. И все это афишируют, морально просто уничтожают, — поделилась мнением мама выпускника школы Светлана Тищенко.

Тем временем сами разработчики говорят, что микронаушниками пользуются ну очень много учеников. Например, по данным анонимного опроса, в Новосибирском государственном медицинском университете 84% студентов хотя бы раз использовали микронаушники, а 56% используют их на каждом экзамене.

«УСТРОЙСТВО НУЖНОЕ!»

Региональное министерство образования с интересом изучило изобретение новосибирских специалистов. Но чиновники пока не готовы дать разработчикам конкретный ответ по внедрению новой технологии в экзаменационные аудитории.

— На перспективу мы готовы сотрудничать, но пока у нас нет финансовых возможностей. Идея на 100 процентов интересная, устройство нужное, — кратко прокомментировал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Заинтересовалась устройством «УМ» и депутат Государственной думы Вера Ганзя. Политик, которая сама имеет большой педагогический опыт, четко убеждена, что списывать и пользоваться шпаргалками на экзаменах некрасиво. У Веры Анатольевны возмущение вызывает не способ контроля детей на экзаменах, а скорее сам формат этой проверки знаний.

— Если один ребенок правильно выполнил задание, используя наушники, а другой честно отвечал и получил, например, меньше баллов, то я считаю, что это несправедливо. Поэтому все технические ухищрения надо пресекать. С другой стороны, формат итоговой аттестации крайне неблагоприятен для школьников, система подготовки к ЕГЭ не обеспечивается тем количеством знаний, которыми должны обладать выпускники. Они должны видеть картину в целом, а не получать отрывочные сведения по конкретным предметам в тестовых заданиях. Поэтому, какие бы методы по ловле тех, кто использует шпаргалки, ни использовались, дети все равно будут списывать. Другое дело, когда ученик сдает экзамен учителю, беседует с ним: педагог понимает, насколько хорошо ребенок знает предмет. Поэтому надо постепенно уходить от ЕГЭ, это не наше. Тогда нам не понадобятся ни рамки, ни заглушки, ни какие-то другие устройства, — убеждена депутат Госдумы Вера Ганзя.

Приживется ли устройство по распознаванию микронаушников в образовательных учреждениях страны — покажет время. На худой конец разработчики предлагают внедрить «УМ» в других прикладных областях, например, в шахматах.

— Ведутся переговоры с Международной шахматной федерацией. Как оказалось, в этом виде спорта также имеется проблема использования микронаушников на турнирах. Мы планируем интегрировать нашу технологию с их системой прокторинга. Таким образом, мы подстраиваем и модернизируем устройство под задачи, — рассказал КП-Новосибирск создатель «УМ» Денис Рублев.

КСТАТИ

ЧАЩЕ ВСЕГО ЛОВЯТ НА НАУШНИКАХ

Как сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, на прошедшем в прошлом году Едином государственном экзамене было зафиксировано 850 нарушений, в число наиболее часто встречающихся из них входит именно использование микронаушников.

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