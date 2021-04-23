Новосибирский университет НГУЭУ впервые вошел в международный рейтинг вузов

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью НГУЭУ.

Международный рейтинг вузов Times Higher Education Impact Ranking (THE Impact Ranking) ранжирует крупнейшие мировые вузы в зависимости от активности их участия в реализации целей устойчивого развития. Эти глобальные цели приняли на Генеральной ассамблее ООН в 2000 году в качестве ориентиров мирового развития и объединили их в 17 групп: от целей в области обеспечения качественного образования до задач в области международного сотрудничества на основе равных возможностей.

Всего в THE Impact Ranking вошли 1115 вузов из 94 стран мира, в числе которых - 75 вузов из России. Новосибирск представлен в рейтинге двумя вузами: НГУЭУ и НГТУ.

- Рейтинги исследовательской группы Times Higher Education входят в тройку наиболее влиятельных рейтингов мира, наравне с QS и Шанхайским рейтингом, - комментирует начальник отдела общественных связей НГУЭУ Дмитрий Калинин. - Участие в этом рейтинге повышает престиж Новосибирска как научно-образовательного центра, всего российского образования в целом. Это подтверждает, что мы объективно показываем достойные результаты в своей деятельности, успешно и динамично развиваемся.

НГУЭУ (Новосибирский государственный университет экономики и управления) вошел в рейтинг по укрупненным блокам показателей «Качество образования», «Промышленность, инновации, инфраструктура», «Мир, правосудие, общественные институты», «Поддержка климата» и «Глобальное сотрудничество». Наиболее высоки показатели университета по блокам «Мир, правосудие, общественные институты» и «Поддержка климата», по которым НГУЭУ попал в 400 лучших вузов мира. По показателям «Качество образования» и «Промышленность, инновации, инфраструктура» университет получил место в топ-600 мировых университетов.

В числе показателей, учитываемых в рейтинге - количество научных публикаций, объем научных исследований, коллаборации с зарубежными учеными, сотрудничество с органами власти, доступность образования, роль вуза в развитии городских сообществ и другие индикаторы.

СПРАВКА «КП»

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) основан в 1967 году как Новосибирский институт народного хозяйства (НИНХ). Статус университета получил в 2004 году.

Вуз реализует образовательные программы среднего профессионального и высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) образования, а также предоставляет широкий спектр программ дополнительного образования. Основные направления подготовки - экономика, менеджмент, социология, юриспруденция, экономическая безопасность и др. В НГУЭУ работает диссертационный совет по специальностям «Финансы, денежное обращение и кредит» и «Бухгалтерский учет, статистика».

Официальный сайт университета: http://nsuem.ru/

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