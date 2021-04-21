Депутат Вячеслав Илюхин: Ямочный ремонт в Новосибирске - это деньги на ветер

Вячеслав Илюхин ответил на вопросы слушателей Радио «Комсомольская правда». Фото: Михаил ДОКУКИН

15 апреля в эфире Радио «Комсомольская правда» состоялась премьера новой программы - «Разговор с Вячеславом Илюхиным». Депутат и глава партийного отделения комментирует самые острые вопросы Новосибирска, отвечает на звонки слушателей.

Одним из первых позвонил горожанин, который настойчиво потребовал ответить, что конкретно Илюхин сделал для жителей. Депутат отметил, что не любит хвастаться, но, учитывая вопрос жителя, назвал несколько пунктов:

- Будучи еще депутатом, я возглавил Центр внешкольной работы «Пашинский». Там занимались 384 ребенка. Сейчас их уже 3,5 тысячи! Подразделение на улице Флотской на 70% было восстановлено на мои личные деньги. Если сейчас мы сравним «Пашинский» даже с привилегированными городскими центрами, я вас уверяю, он выиграет, - говорит Вячеслав Илюхин. - В свое время мы инициировали в Пашино борьбу с наркотиками. Многим это не нравилось. Даже заводились уголовные дела - не на наркоторговцев, а на тех, кто с наркотиками боролся, на меня - в частности. Зато теперь в Пашино на каждом углу шприцы не валяются. Мы будем эту ситуацию отслеживать и дальше. Я организовал сквер на улице Флотской, который также сделан без участия бюджета. В свое время пообещал организации ветеранов, которую возглавлял Василий Иванович Атопкин, что, став депутатом, поставлю памятник. Ветераны тогда принесли камень, и я пообещал, что памятник на этом месте будет. Обратились в муниципалитет - денег в бюджете на это не нашлось, и я поставил памятник ветеранам Военно-морского флота на свои деньги. Потом уже к асфальтировке подключился город. Как не подключиться муниципалитету, когда такая тема - тема защитников Отечества?

В Заксобрании Вячеслав Илюхин работает в комитете по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Вот и в эфире много вопросов звучало по теме строительства и недвижимости. Например, о расселении из ветхого и аварийного жилья.

- Меня возмущает то, что такие вопросы решаются очень медленно. С декабря 2019 года в мэрии не определен порядок передачи жилья по масштабным инвестиционным проектам. Губернатор выпустил постановление еще в 2019 году, а мэрия не утвердила порядок до сих пор. И получается, что сейчас есть застройщик, готовый передать квартиры, а город не готов их взять, - недоумевает Вячеслав Илюхин. - А люди живут, и им за шиворот падает штукатурка. Мы инициировали проверку Контрольно-счетной палаты в отношении Управления капитального строительства Новосибирской области.

Один из радиослушателей спросил Вячеслава Викторовича, что нужно улучшить в Новосибирске к принятию молодежного чемпионата по хоккею.

- Нужно хотя бы отремонтировать дороги. Стыдно третьему городу страны и городу, который готовится принять молодежный чемпионат мира по хоккею, иметь те дороги, которые у нас есть, - ответил Илюхин. - Ямочный ремонт вообще никакой критики не выдерживает. Мы видим в одном репортаже по телевидению, как представитель мэрии говорит, что гарантия на ремонт - год, а сам подрядчик заявляет, что месяца два продержится - и слава богу. А в контракте записано: два года. Но не держится даже по этому самому плохому прогнозу - два месяца. Ямочный ремонт - это вообще деньги, выброшенные на ветер. Многие бывали за границей, видели, как в Европе ремонтируют дороги. Я не говорю, что все у них нужно перенимать. Но там ямочный ремонт делается на века. Подъезжает машина, фрезой вырезает фрагмент, затем обрабатывается поверхность, засыпается щебень, утрамбовывается - и ставится качественная заплата, которую шлифуют. Ее какое-то время можно увидеть только потому, что она другого цвета. У нас в городе, судя по количеству пыли, ее не было бы видно через день. Но на самом деле у нас месяца через два эти ямы снова появляются. А кроме них - и новые. И становится все хуже и хуже.

Отметил лидер новосибирской «Родины» и еще одну дорожную проблему - разрушение асфальта большегрузами.

- У нас нет никого весового контроля. Через Пашино длинномеры летают с перегрузом. И дорог, которые ремонтируются даже качественно, нет уже через год-два, - сказал он.

А также Илюхин прокомментировал решение новосибирских властей о переводе акции «Бессмертный полк» в онлайн-формат.

- Я - законопослушный гражданин, но решение о шествии «Бессмертного полка» я не поддерживаю. Не думаю, что оно существенно ухудшит эпидемиологическую обстановку в стране. Если мы говорим о карантине, то должен быть карантин. А то все у нас разрешено, а «Бессмертный полк» запрещают. На мой взгляд, диковато. Некоторые меры предосторожности, наверное, нужно ужесточить, но не до такой степени, - добавил Вячеслав Илюхин. - Люди в автобусах ездят, а здесь на свежем воздухе заболеть должны? При этом некоторые меры, принимавшиеся до этого, - вообще нонсенс. Например, «чтобы бороться с вирусом, давайте сократим количество рейсов общественного транспорта». Сократили количество рейсов - народу в автобусах стало больше. Нужно было, наоборот, увеличить количество рейсов!

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Прокомментировал лидер новосибирской «Родины» и другие актуальные проблемы. Но часового эфира явно не хватило, чтобы разобрать все злободневные вопросы. Впрочем, новая программа будет выходить в эфир Радио «Комсомольская правда» регулярно. Следующий «Разговор с Вячеславом Илюхиным» состоится 29 апреля в 17.00 на волне 98,3 FM.