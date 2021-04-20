«Смотри, вон и директор бревно поднял, фотографируется»: как Новосибирск выходил на субботник в прошлом веке

Вместе и работа не в тягость. Фото: Форум «Новосибирск в фотозагадках».

Субботники у многих прочно ассоциируются с советской Россией. Хотя историки могут поспорить. Само слово пришло из среды гимназистов: в будни ученики хватали неуды по предметам, и в субботу наступала расплата в виде коллективной порки. Но постепенно слово стало обозначать не коллективное наказание, а коллективный труд.

- Я думаю, мини-субботники были еще в крестьянской России. Когда жители деревни помогали соседу в один день возвести новый дом. Ну а потом, конечно, хозяин утраивал застолье, - рассказывает краевед Константин Голодяев.

Первый массовый субботник в Новониколаевске прошел в мае 1909 года и был вынужденным. Тогда 11 мая город чуть не был уничтожен крупнейшим пожаром. Полностью выгорели 22 квартала, более 6 тысяч жителей остались без крыши над головой.

- Центр города представлял собой невзрачное зрелище. Разобрав пепелище, Городская Дума издала обязательное постановление о древонасаждении на улицах города, к которому были привлечены и домохозяева, обязанные посадить дерево на улице около своего дома. К озеленению города привлекались и учащиеся школ.

Были учтены и породы деревьев, регламентированы расстояния между саженцами. Тогда же появилась и аллея нынешнего Красного проспекта, - продолжает Голодяев.

Коммунистические субботники начали устраивать в нашем городе с 1920 года. И они не всегда были связаны с уборкой.

- 1 мая 1920 в субботнике участвовали 15 тысяч рабочих и красноармейцев. По мере развития коммунистические субботники приобретали целевое назначение: Неделя помощи фронту, Неделя ребенка, Неделя красной казармы, Неделя крестьянина. Вот лишь некоторые итоги Недели красноармейца: тысячи работниц и домохозяек шили обмундирование и собирали у населения одежду для красноармейцев. Газета «Советская Сибирь» тогда писала: «Работница! Помни, что твоей иглой ты можешь убить своих врагов: барона Врангеля, капиталиста и помещика. Берись за иглу в День красноармейца!», - отмечает Елена Щукина, директор Музея города Новосибирска.

Отлынивающих от коллективной работы осуждали. Например, газета «Дело революции» в 1920-х годах писала: «Субботник - не развлечение, а большая и ответственная партийная работа, участие в которой обязательно для всех коммунистов и кандидатов. В часы субботника не может быть «более важной работы» - это отговорка. В часы субботника все должны быть на субботнике».

На уборке территории НЭВЗ. 1970-е годы. Фото: Архив Музея города Новосибирска.

- Поощряли ли в советское время людей за участие в субботниках? Конечно! - заверяет Константин Голодяев. - Пусть не открыто, но в профсоюзную копилочку плюсов капало. Приходишь просить путевку для ребенка в пионерлагерь, один из первых вопросов: на субботнике был?

Еще один вид субботника, популярный в СССР, - коллективные стройки.

- Монумент Славы был торжественно открыт в Новосибирске 6 ноября 1967 года. Эта стройка стала поистине народной, мемориал был возведен в сжатые сроки - всего за 19 месяцев - по инициативе и силами предприятий Кировского и Ленинского районов: строительные тресты, СМУ «Сибстальконструкция», заводы «Сибсельмаш», имени А. И. Ефремова, металлоконструкций, железобетонных изделий № 1 и 6, комбинаты, управления, мастерские. Возводился методами народной стройки и комсомольской ударной стройки, - приводит пример Елена Щукина.

В докладе секретаря Кировского районного комитета ВЛКСМ Г. Деменкова за 6 января 1967 года читаем: «Думаю, вы поддержите РК ВЛКСМ, если мы объявим строительство монумента в честь воинов-сибиряков в сквере кинотеатра «Металлист» <…> ударными комсомольскими делами молодежи Кировки в юбилейном году и примем решение отработать каждому комсомольцу на этих объектах по 20 часов».

- Тысячи рабочих, служащих, студентов, комсомольцев Кировского района выходные дни и вечернее время посвящали грандиозной стройке и всем сердцем переживали за результат, - напоминает Елена Щукина.

Постепенно субботник в СССР стал проходить в уже более привычной нам форме - с граблями, метлами и ведрами. Народ выходил на улицы не принудительно. Мероприятие воспринималось как коллективное веселье с пользой для дела.

- Всюду играла бодрая музыка, все что-то ковыряли, смеялись: «Смотри, вон и директор бревно поднял, фотографируется», и командировали «засланцев» за продуктами для пикничка. Ведь действительно ходили на добровольную работу с настроением. Веселье! - описывает субботники Константин Голодяев.

Сейчас выход на субботник - это прежде всего борьба с накопившимся за зиму мусором. Когда сходит снег, взору нашему открываются горы «добра». Можно ждать, когда кто-то уберет это, а можно взять грабли и самостоятельно сделать мир вокруг себя лучше. Весенние субботники давно не воспринимаются обязаловкой: это неформальное, веселое общение. Когда рядом с тобой и соседи, и коллеги, и начальство. А если после хорошей работы еще и пикник устроить для поддержания сил - так вообще красота!