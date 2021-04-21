Экс-сотрудник «Вектора» рассказал о разработке ученых для укрепления иммунитета

Директор НПФ «Исследовательский центр» Александр Леляк. Фото: стоп-кадр видеотрансляции КП.

Почему одни переносят коронавирус легко, а других он способен убить? Почему некоторые заражаются повторно? Разобраться в этом нам помогает Александр Иванович Леляк, директор научно-производственной фирмы «Исследовательский центр», одной из 1200 фирм, зарегистрированных в наукограде Кольцово.

ВИРУС СПОСОБЕН ПОРАЖАТЬ МНОГОКРАТНО

- Александр Иванович, чем объясняется разная реакция людей на вирус?

- Ответ на этот вопрос не требует специальных знаний и детальных научных исследований. На него могут ответить большинство людей, которые следят за развитием событий, освещаемых средствами массовой информации. В процессе развития пандемии зарегистрирован бесспорный факт: большинство людей переболели COVID-19 бессимптомно. Из этого следует, что если человек здоров хотя бы условно, то болезни он не заметит. Заболевают в легкой, а тем более в тяжелой форме люди, у которых наблюдается дефицит иммунитета, образовавшийся по какой-либо из многочисленных причин, среди которых наиболее часто встречающаяся - дисбактериоз в кишечнике, полученный в основном по причине, связанной с эволюционно ненормальными особенностями образа жизни, питания, лечения и т. п. Следствием наличия такой проблемы является неэффективная работа системы, которая ответственна за противодействие сторонней инфекции, проникшей в организм, - лимфатической (она же иммунная), которая берет свое начало в толстом отделе кишечника желудочно-кишечного тракта человека.

Характерным примером является лидерство США по количеству смертей от коронавируса, в которое, по моему мнению, существенный вклад внесла стратегия, реализованная в медицине этой страны. Америка - мировой лидер по использованию антибиотиков, прием которых приводит к дисбактериозу в кишечнике и, соответственно, к существенному снижению возможностей иммунной системы человека.

- А как можно объяснить повторные заражения ковидом?

- Не могу дать на этот вопрос столь же однозначный ответ, как на предыдущий. Люди действительно заражаются многократно. Такая информация поступает не только из средств массовой информации, но и непосредственно от пользователей нашей продукции - препаратов серии «Ветом», одним из предназначений которых является противодействие катастрофам биогенного характера, в том числе пандемиям различной природы. С учетом масштаба применения производимых нами препаратов за пандемийный год населением, в основном России, использовано около 240 миллионов доз. Это значит, что с февраля 2020 до марта 2021 года около 8 миллионов человек улучшили свое здоровье.

Причин многократности болезни может быть несколько:

• вирус чрезмерно вариабелен, поэтому люди каждый раз заражаются новым вариантом, против которого защита в организме еще не сформирована;

• иммунный ответ вообще не вырабатывается;

• иммунный ответ вырабатывается только на период нахождения вируса в организме (так называемый нестерильный иммунитет);

• иммунный ответ вырабатывается, но действует короткий период времени, после чего вновь происходит инфицирование и развитие болезни.

Вполне возможно, что правомерны все названные причины. Но относительно вопроса о выживании в период пандемии причина многократной повторяемости болезни не существенна. Не заразиться в период пандемии инфекции, передающейся воздушно-капельным и контактным путем, невозможно. Гораздо важнее пережить болезнь, связанную с инфицированием коронавирусом, бессимптомно или в легкой форме. Препараты серии «Ветом» существенно увеличивают вероятность того, что болезнь будет протекать именно таким путем.

«ВЕТОМ» ПОКУПАЮТ В ПРАГЕ И НЬЮ-ЙОРКЕ

- Проведенное нами расследование показало, что со времен основания фирмы в 1993 году вы не проводили массированных рекламных кампаний. Александр Иванович, как тогда объяснить причины столь высокой популярности препаратов серии «Ветом»?

- Препараты серии «Ветом» присутствуют на рынке России с 1995 года. Более четверти века люди применяют их для улучшения качества жизни, существенного увеличения устойчивости организма к воздействию инфекционных агентов. Поскольку эти препараты действительно обеспечивают оптимальное состояние здоровья, то информация об этом распространяется благодаря сарафанному радио. Недейственные препараты люди приобретать не будут. Многие покупатели говорят о том, что они применяют «Ветом» в том числе и потому, что мы не проводим массированную рекламу. Не верят люди в нее.

В начале развития пандемийного процесса весной 2020 года мы убедились в том, что в нашей стране «Ветом» хорошо знают. Сотни оптовых фирм закупали препараты. Фирмы брали кредиты и становились в очередь из предоплат на получение продукции. Мы с большим трудом удовлетворили многократно возросший спрос. Пришлось принять на работу более 100 новых сотрудников. Профильным оптовым компаниям мы благодарны: они обеспечили миллионам людей возможность пережить пандемийные всплески без ущерба для их здоровья. Оптовые компании создали сеть снабжения «Ветомом», которая, среди прочего, охватывает десятки тысяч аптек. Наша продукция доступна в самых отдаленных местах России. А кроме нашей страны организованы склады в Праге, Ханое, Нью-Йорке, Херсоне и других городах мира.

Препараты серии «Ветом». Фото: НПФ«Исследовательский центр».

- Александр Иванович, количество препаратов, которое вы поставляете населению России и еще в десятки стран мира, большое. А участвуют ли в вашей работе государственные структуры, обращают ли на нее внимание?

- Я стараюсь не привлекать сторонние инвестиции - как государственные, так и частные. В начале нашей работы над созданием предприятия ввиду отсутствия опыта в ведении финансовых дел по инициативе Фонда поддержки малых предприятий я взял предложенные им деньги под 20% годовых, о чем потом сильно пожалел и с большим трудом вернул эту финансовую «поддержку».

Надзор за нашей работой со стороны государства и международных организаций ведется регулярный и качественный - по показателям надлежащей производственной практики (GMP), по аккредитации в России нашей испытательной лаборатории, работе с инфекциями 3-й и 4-й групп опасности, по другим направлениям.

Наше предприятие с целью знакомства с производством, препаратами и их свойствами посещали руководители федерального и областного уровня: полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Иванович Меняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников, мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть, мэр наукограда Кольцово Николай Григорьевич Красников.

Судя по реакции руководителей федерального и регионального уровня, они работой предприятия удовлетворены и уверены в том, что какая-либо помощь нам не требуется. Мы справляемся со своей работой самостоятельно.

МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ И ДРУГАЯ ИНФЕКЦИЯ

- Александр Иванович, считаете ли вы, что вакцинироваться нужно обязательно? Остановит ли массовое вакцинирование развитие пандемийного процесса?

- Вариантов вакцинации два: «искусственно управляемая инфекционная болезнь» и «искусственно не управляемая инфекционная болезнь». Первый вариант болезни обеспечивает вакцина, второй - натуральная инфекция. И в том и в другом случае болезнь может проявиться симптомами различной степени тяжести, а может пройти и бессимптомно. В первом случае разработчики вакцины в любом ее конструктивном варианте стараются сделать ее такой, чтобы симптомы болезни не проявились и не наступили вредные для здоровья последствия вакцинации непосредственно после процедуры и в отдаленных последствиях через 8 - 10 лет, для чего они выполняют серию испытаний. Во втором случае исход зависит исключительно от состояния здоровья: если оно удовлетворительное, то болезнь протечет бессимптомно. Но и в том и в другом случае встретить инфекцию существенно лучше в здоровом состоянии.

Относительно того, остановится или нет развитие пандемийного процесса… Я считаю, что остановится, даже если ничего не делать. У любой пандемии есть свои законы развития и угасания, известные любому врачу-эпидемиологу. Но по закону экологии о том, что экологическая ниша не бывает пустой, родится новая инфекция, и история повторится. Вариантов решения возникшей проблемы два:

• постоянно мониторить микробный состав окружающей среды и вовремя налаживать производство очередной вакцины;

• сделать организм способным противостоять любой инфекции самостоятельно в эволюционно новых условиях существования нашей популяции, выбравшей техногенный путь развития.

В условиях сегодняшней пандемии вакцинация - это первый вариант решения возникшей проблемы, препараты серии «Ветом» - второй (возможно, не лучший, но действенный в нынешней конкретной ситуации).

- Александр Иванович, во многих регионах России уже снимают введенные в пандемию ограничения. Считаете ли вы, что есть и ваш вклад в этот процесс?

- Сделать однозначный вывод о том, насколько действенными были наши старания, сложно. Но с большой долей вероятности можно предположить, что это происходит не без нашего участия. В пользу такого вывода можно отнести следующие факты:

• ограничения стали снимать в начале марта, когда вакцинацию только начали и она не могла оказать существенного эффекта;

• препараты серии «Ветом» целенаправленно разрабатывались советскими микробиологами для решения пандемийных задач;

• кроме препаратов серии «Ветом», серии принципиально новых препаратов, примененных миллионами людей, на рынке России не присутствовало.

В любом случае наши препараты действительно существенно улучшают качество жизни людей, в ином варианте люди не закупали бы их в значительных количествах. Могу заверить жителей России и других стран, что мы обеспечим все их потребности: последние открытия, сделанные специалистами нашего предприятия, позволяют многократно увеличить производство биомассы с заданными свойствами. А для осуществления рутинных операций по фасовке и упаковке готовой продукции за последний год мы закупили на полученные от покупателей деньги достаточное количество соответствующего оборудования.