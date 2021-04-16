В Новосибирске зачитали приговор парням, подкинувшим голову кабана к дверям еврейской общины

Хулиганы принесли к синагоге части туши мертвой свиньи. Фото: скриншот с видео.

Двое молодых людей в Новосибирске совершили свинский поступок, подкинув к дверям еврейской общины в центре города голову кабана и его потроха. Парней удалось вычислить благодаря записи с камер видеонаблюдения. Действия хулиганов попали под статью уголовного кодекса. В результате отвечать за содеянное им пришлось в суде. Подробности этой истории — в материале КП-Новосибирск.

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4 ноября прошлого года в День народного единства двое сибиряков - одному 21, другому - 17 раздобыли голову и внутренности мертвой свиньи. Молодые люди не просто так приобрели эти не особо пригодные в пищу части туши. Они точно не собирались варить холодец или делать из кишок деликатесную колбасу. Парни прямиком направились на улицу Щетинкина, где уже несколько лет располагается религиозный центр еврейской общины.

На кадрах с видеонаблюдения видно, как двое сибиряков переходят дорогу в направлении синагоги с черным пакетом в руках. Затем один из них заходит на территорию общины, оставляет пакет на видном месте, осматривается вокруг, рассчитывая, что их никто не заметил. А после оба убегают прочь.

Молодые люди пришли к религиозной организации вдвоем. Фото: скриншот с видео.

Несмотря на то, что хулиганы были в масках и неприметной одежде, оперативникам все-таки удалось их вычислить. Как выяснилось, ребята оказались непростыми. Они являлись лидерами националистической группировки в Новосибирске.

— 10 февраля этого года сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области фигуранты были задержаны и дали признательные показания, — сообщили КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Парень оставил пакет у двери. Фото: скриншот с видео.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Следователи внимательно изучили материалы, допросили подозреваемых и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ - речь об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах, специально предназначенных для проведения богослужений.

Эксперт, который производил религиоведческую экспертизу пришел к выводу, что молодые люди совершали свой поступок осознанно:

— Принос свинины в синагогу является, с высокой долей вероятности, актом, направленным на вызов у верующих иудеев отрицательных чувств, возникающих в результате контакта с заведомо «нечистым» в религиозном смысле объектом, попыткой осквернить место, путем воздействия на его сакральные свойства, либо оскорбить религиозную группу или насмешкой над религиозными представлениями указанной группы, — говорится в заключении специалиста.

Убегали молодые преступники уже без пакета. Фото: скриншот с видео.

А дальше парней ждала скамья подсудимых. На днях мировой Центральный районный суд признал обвиняемых виновными и приговорил их к наказанию. Самого старшего, который стоял на шухере у ворот, приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей, а 17-летний подросток — 11 месяцев воспитательных работ.

Если парни не воспримут этот урок серьезно и будут нарушать закон, то им будет грозить уже более реальное наказание.

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