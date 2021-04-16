«Он меня сейчас убьет!»: сибирячка пригрозила взорвать отдел полиции, чтобы наряд к ней быстрее приехал

Со слов сибирячки, она 9 раз звонила в дежурную часть и просила спасти от мужа-тирана. Фото: личный архив Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске патрульные нагрянули в дом к 26-летней маме четырехмесячной малышки из-за того, что женщина угрожала взорвать отдел полиции. Однако, с ее слов, 14 апреля она на протяжении трех часов девять раз звонила в полицию с просьбой защитить ее от мужа-тирана, а на помощь никто не спешил. Тогда молодая мать в сердцах пригрозила расправой. После этого в ее квартиру оперативно прибыл наряд ППС. Только задержали они не мужа, а саму женщину. Что грозит сибирячке — в материале КП-Новосибирск.

Конфликт между супругами произошел вечером 14 апреля в одной из квартир дома на улице Падунской в Заельцовском районе Новосибирска. Со слов Виктории, она вернулась домой слегка выпившая, так как отмечала день рождения дочки (четыре месяца), а это не понравилось супругу.

— Он с порога накинулся на меня и начал душить. Первый раз в полицию я позвонила в 19.30. В течение часа никто не приехал. Я снова позвонила в дежурную часть со слезами и попросила приехать. Снова ноль реакции. Я обращалась в дежурную часть девять раз. Последний мой звонок был в 22.30. Я звоню и кричу: «Он меня сейчас убьет». В ответ — тишина. Тогда я закричала: «Если вы сейчас не приедете, я пойду и взорву вас», — рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

После этого в квартиру к женщине оперативно приехал наряд ППС и забрал ее в отдел. Там был составлен протокол, женщину отпустили. Сейчас молодая мать переживает, что ее накажут за эмоции. Наказана она была и дома. После того как женщина пришла из отдела полиции, муж не пустил ее в квартиру. Он вынес супруге одеяло, и ей пришлось ночевать на лестничной клетке.

Со слов Виктории, с мужем у нее непростые отношения на протяжении всех двух лет, что они живут вместе. Он с самых первых дней поднимал на нее руку. Тогда назло супругу она изменила ему с бывшим и забеременела. Дочке сейчас четыре месяца.

— Мы, женщины, такие... Муж смирился с тем, что я родила от другого. У нас все было хорошо. В этот раз ссора произошла, потому что муж приревновал к бывшему. Я ездила на день рождения нашего общего ребенка, — призналась Виктория.

Сейчас в полиции по факту ложного сообщения об акте терроризма проводят проверку. Как сообщил источник КП-Новосибирск, женщина неоднократно звонила в полицию по разным поводам и ранее, при этом ее жалобы и сообщения не подтверждались.

— 14 апреля в дежурную часть отдела полиции № 3 «Заельцовский» УМВД России по Новосибирску поступил звонок от 26-летней местной жительницы с заведомо ложным сообщением о минировании. В результате проверки информация не подтвердилась. Установлено, что женщина совершила звонок в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Виктория не смогла предоставить редакции фотографии побоев мужа, а также скриншот телефонной книги, доказывающий, что она 9 раз обращалась в полицию. Полицейским она тоже не смогла доказать, что пострадала от мужа-тирана.

— Я потеряла телефон, когда возвращалась из отдела полиции, где давала объяснения, а синяков на шее почти не осталось, так как на моем теле все быстро заживает, — объяснила ситуацию женщина, добавив, что переживает теперь из-за своего уголовного дела.

Мы попросили юриста Константина Зиновьева прокомментировать, какое наказание грозит женщине.

— Это решит суд исходя из контекста ситуации, потому что пока мы знаем лишь одну сторону истории. Скорее всего, ей ничего не будет. Мы же порой бросаем друг другу в сердцах: «Да убил бы тебя», — но это не значит, что намерение серьезное. Со своей стороны полицейские сделали то, что должны были. Они услышали про угрозу взрыва и задержали того, кто это сказал, — пояснил КП-Новосибирск Константин Зиновьев.

По мнению адвоката Елены Даниловой, сибирячке все-таки могут наказать наказать по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" из хулиганских побуждений. В таокм случае женщине грозит штраф до пятисот тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

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