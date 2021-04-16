Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество16 апреля 2021 12:00

В Новосибирске стартовали игровые сессии о Великой Отечественной войне

В рамках интерактивного урока истории свои знания о событиях 1941 года проверили будущие парикмахеры
Михаил ДОКУКИН
КомментироватьОставить комментарий
Интерактивные уроки истории будут проходить на территории Новосибирской области до сентября 2021 года.

Интерактивные уроки истории будут проходить на территории Новосибирской области до сентября 2021 года.

Фото: Михаил ДОКУКИН

В Новосибирской области стартовала серия игр «Великая Отечественная война», которые завершатся в сентябре 2021 года. Первые интеллектуальные состязания 2021 года приняли студенты Новосибирского колледжа парикмахерского искусства.

Необычное путешествие в прошлое совершили будущие парикмахеры. В учебном заведении прошла патриотическая игра «Великая Отечественная война». За звание самых эрудированных соревновались восемь команд. Всего в играх приняли участие более 40 человек.

Образовательная платформа сочетает элементы настольной и мобильной игр. Серия 1941 - 1942 является первой частью большого проекта, который в перспективе должен охватить всю историю Великой Отечественной войны. Презентация проекта состоялась осенью 2020 года во многих регионах страны. А в Новосибирске тогда одними из первых свои силы в патриотической викторине с элементами дополненной реальности попробовали воспитанники Сибирского авиационного кадетского корпуса имени А. И. Покрышкина.

Игра состоит из двух временных периодов, в каждом - три тематических блока: 1941 год (контрнаступление под Москвой, подвиг подольских курсантов, оборона Брестской крепости) и 1942 год (битва за Севастополь, Сталинградская битва, блокада Ленинграда). Будущие парикмахеры отправились в экскурс по 1941 году.

Эксперты из ГКУ НСО Центр патриотического воспитания, которые проводили игру, уверены, что подобная форма урока позволяет в максимально увлекательной форме рассказать о событиях прошедшей войны. Сочетание игры, серьезных образовательных материалов и самых современных цифровых технологий делает уроки истории по-настоящему интересными и информативными.

Участники игры в формате викторины должны были отвечать на вопросы ведущих, а за правильные ответы получали награды и трофеи. Задача каждой из команд - набрать максимальное количество игровых очков.

Согласно правилам игры вопросы были разделены на три категории: легкие, средние и сложные. Время на обсуждение - минута.

Студенты признались, что даже легкие вопросы порой приводили в ступор: например, что такое равелин или кто возглавил Государственный комитет обороны в СССР?

По словам эксперта Центра патриотического воспитания Новосибирской Области Ольги Королевой, игра, которая прошла в Новосибирском колледже парикмахерского искусства, позволила участникам не только проверить свои знания, но также узнать много новых интересных фактов о Великой Отечественной войне.

- Такие мероприятия помогают сохранить историческую память, сформировать основы самосознания, расширить кругозор студентов, а также подчеркнуть значимость событий 1941 - 1945 годов в том числе и для современной России, - отмечает эксперт.

Она уточнила, что сильнейшие команды игровых сессий встретятся в финале, который будет посвящен событиям Великой Отечественной войны, происходившим в 1942 году.

Студенты учебного заведения тоже не скрывали впечатлений от интерактивного урока и делились эмоциями.

- Викторина, которую для нас сегодня провели, - отличный вариант вспомнить уроки истории и расширить свой кругозор. Такой формат однозначно нескучный и позволяет узнать новые факты, пополнить копилку личных достижений и укрепить командный дух, - делится впечатлениями будущий парикмахер Аурика Димитриу.

Погрузиться в виртуальную реальность образовательной платформы можно с помощью мобильного телефона. Достаточно скачать мобильное приложение на смартфон либо считать QR-код с сайта www.великая-отечественная.рф.

Организаторы признаются, что игра позволила участникам не только проверить свои знания, но и узнать много новых и интересных фактов о Великой Отечественной войне. Такой формат помогает сохранить историческую память.

Аналогичные игры специалисты Центра патриотического воспитания Новосибирской области готовы проводить в школах, колледжах, университетах и других образовательных организациях региона.

Ознакомиться с подробной информацией об областной игре «Образовательная платформа «Великая Отечественная война» можно на сайте patriot.nso.ru в разделе «Конкурсы и акции» («Региональные конкурсы и акции»).

Заявки принимаются ЗДЕСЬ

БИЗНЕС-ПРЕСС