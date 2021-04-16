В Новосибирске стартовали игровые сессии о Великой Отечественной войне

Интерактивные уроки истории будут проходить на территории Новосибирской области до сентября 2021 года. Фото: Михаил ДОКУКИН

В Новосибирской области стартовала серия игр «Великая Отечественная война», которые завершатся в сентябре 2021 года. Первые интеллектуальные состязания 2021 года приняли студенты Новосибирского колледжа парикмахерского искусства.

Необычное путешествие в прошлое совершили будущие парикмахеры. В учебном заведении прошла патриотическая игра «Великая Отечественная война». За звание самых эрудированных соревновались восемь команд. Всего в играх приняли участие более 40 человек.

Образовательная платформа сочетает элементы настольной и мобильной игр. Серия 1941 - 1942 является первой частью большого проекта, который в перспективе должен охватить всю историю Великой Отечественной войны. Презентация проекта состоялась осенью 2020 года во многих регионах страны. А в Новосибирске тогда одними из первых свои силы в патриотической викторине с элементами дополненной реальности попробовали воспитанники Сибирского авиационного кадетского корпуса имени А. И. Покрышкина.

Игра состоит из двух временных периодов, в каждом - три тематических блока: 1941 год (контрнаступление под Москвой, подвиг подольских курсантов, оборона Брестской крепости) и 1942 год (битва за Севастополь, Сталинградская битва, блокада Ленинграда). Будущие парикмахеры отправились в экскурс по 1941 году.

Эксперты из ГКУ НСО Центр патриотического воспитания, которые проводили игру, уверены, что подобная форма урока позволяет в максимально увлекательной форме рассказать о событиях прошедшей войны. Сочетание игры, серьезных образовательных материалов и самых современных цифровых технологий делает уроки истории по-настоящему интересными и информативными.

Участники игры в формате викторины должны были отвечать на вопросы ведущих, а за правильные ответы получали награды и трофеи. Задача каждой из команд - набрать максимальное количество игровых очков.

Согласно правилам игры вопросы были разделены на три категории: легкие, средние и сложные. Время на обсуждение - минута.

Студенты признались, что даже легкие вопросы порой приводили в ступор: например, что такое равелин или кто возглавил Государственный комитет обороны в СССР?

По словам эксперта Центра патриотического воспитания Новосибирской Области Ольги Королевой, игра, которая прошла в Новосибирском колледже парикмахерского искусства, позволила участникам не только проверить свои знания, но также узнать много новых интересных фактов о Великой Отечественной войне.

- Такие мероприятия помогают сохранить историческую память, сформировать основы самосознания, расширить кругозор студентов, а также подчеркнуть значимость событий 1941 - 1945 годов в том числе и для современной России, - отмечает эксперт.

Она уточнила, что сильнейшие команды игровых сессий встретятся в финале, который будет посвящен событиям Великой Отечественной войны, происходившим в 1942 году.

Студенты учебного заведения тоже не скрывали впечатлений от интерактивного урока и делились эмоциями.

- Викторина, которую для нас сегодня провели, - отличный вариант вспомнить уроки истории и расширить свой кругозор. Такой формат однозначно нескучный и позволяет узнать новые факты, пополнить копилку личных достижений и укрепить командный дух, - делится впечатлениями будущий парикмахер Аурика Димитриу.

Погрузиться в виртуальную реальность образовательной платформы можно с помощью мобильного телефона. Достаточно скачать мобильное приложение на смартфон либо считать QR-код с сайта www.великая-отечественная.рф.

Организаторы признаются, что игра позволила участникам не только проверить свои знания, но и узнать много новых и интересных фактов о Великой Отечественной войне. Такой формат помогает сохранить историческую память.

Аналогичные игры специалисты Центра патриотического воспитания Новосибирской области готовы проводить в школах, колледжах, университетах и других образовательных организациях региона.

Ознакомиться с подробной информацией об областной игре «Образовательная платформа «Великая Отечественная война» можно на сайте patriot.nso.ru в разделе «Конкурсы и акции» («Региональные конкурсы и акции»).

Заявки принимаются ЗДЕСЬ