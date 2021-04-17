Новосибирские ученые заявили, что создали беспохмельную водку: эксперты оценили это открытие

Новосибирские ученые заявили, что создали беспохмельную водку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирских СМИ обсуждают чудо-водку, которая не вызывает похмелья и привыкания. Мол, ученые из Академгородка Николай Баранов и Оксана Афанасьева сделали ее случайно. Занимались разработкой лекарства для больных сахарным диабетом на основе ягеля, а в итоге получился алкоголь без похмелья. А все потому, что ягель в 2-3 раза снижает токсическое действие алкоголя, сохраняя при этом эйфорический эффект.

Хотя ученые не планировали в ближайшем времени использовать свою разработку в производстве спиртного, выглядит такая перспектива очень привлекательно. Но насколько реально на самом деле создание такой чудо-водки? Мы спросили об этом доктора химических наук, заведующего лабораторией молекулярной биоинженерии института биоорганической химии РАН Константина Мирошникова.

— Как правило, таким серьезным заявлениям предшествует большая работа. Ученые долгое время изучают свойства, к примеру, того же самого ягеля, пишут научные труды об этом, — пояснил КП-Новосибирск Константин Мирошников. — Случайно прийти к этому нельзя. Так что, не видя этих исследований, а только заявление в СМИ, рассуждать о самом открытии сложно. Ведь в представленной информации конкретики нет никакой: непонятно, какое именно вещество ягеля здесь используется, как именно оно действует и на что влияет. Технически, я могу предположить, что сахара, выделенные из лишайника, как-то сорбируют продукты распада этилового спирта в организме, что может снизить их токсическое действие. Но не понятно при этом, как и в чем этот эффект снижения токсичности измерялся. То же самое касается и привыкания. Ведь у каждого человека этот процесс проходит по-разному, и как это можно обобщить в определенную величину, я не знаю.

Кандидат медицинских наук и диетолог Яков Новоселов считает, что на основе ягеля можно создать, скажем, какой-либо препарат, помогающий от похмелья, но вот модернизировать саму водку при помощи него не выйдет.

— Ягель — это, конечно, уникальное и богатое разными полезными веществами растение. Просто есть его, как это делают олени, люди не могут. Но на его основе можно создавать разные препараты. В том числе и такие, которые будут помогать спасаться от похмелья, поскольку ягель может помогать организму человека эффективнее перерабатывать этаноловый спирт, — пояснил КП-Новосибирск Яков Новоселов. — Но при этом, нужно учесть, что просто добавив в водку какой-то экстракт ягеля, полезнее ее не сделаешь. На мой взгляд, это возможно только именно в виде какого-нибудь специального препарата, который можно будет употреблять для профилактики. Да, он может быть изготовлен на основе спирта, но именно алкогольным напитком не являться. Как, например, настойка того же боярышника.

Эксперт также считает, что полностью избавиться от похмелья с помощью такого препарата не удастся. Да и эффект опьянения при его применении, как ни крути, будет менее сильным.

— При этом полностью от похмелья вас такой препарат с экстрактом ягеля не избавит. Он лишь поможет этот эффект снизить. То есть, скажем, благодаря нему организм будет быстрее перерабатывать спирт, человек от этого меньше опьянеет, и, соответственно, похмелье будет менее выраженным, — пояснил специалист. — Однако, тут может возникнуть другая крайность. Человек, пьянеющий меньше обычного при потреблении той же дозы, может просто-напросто начать выпивать в два раза больше. И тогда уж точно похмелья не избежать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России изобрели безалкогольную водку. А на фига?

Наши корреспонденты испытали на себе новое национальное оружие, изобретенное подмосковным умельцем (подробнее).

Спасет ли Россию от пьянства безалкогольная водка?

Новшество — водка, от которой не пьянеешь, — у нас в редакции вызвало массу споров. Мнения противоположны — от «Зачем оно надо?» до «Это — избавление от всех бед» (подробнее).