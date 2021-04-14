«Даже цветочка на могилку не положили»: под Новосибирском коллектив школы не пришел на похороны 61-летней учительницы, умершей от ковида

Надежда Куркатова проработала в Пеньковской школе 36 лет. Фото: предоставлено Натальей Куркатовой/сайт школы

В селе Пеньково Маслянинского района умерла 61-летняя учительница начальных классов Надежда Куркатова. Из школы в последний путь ее проводил только охранник. Директора и коллег на кладбище не было, учеников на похороны не пустили. А все потому, что учитель умерла от ковида. Сельчане обвинили директора школы в бесчеловечности, ведь умерший педагог проработала в учебном заведении 36 лет. На пенсии она продолжала учить первоклашек писать и читать. Кто в этой ситуации все-таки прав — читайте в материале КП-Новосибирск.

АНОНИМНЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ

О том, что директор и учителя Пеньковской сельской школы проигнорировали похороны коллеги, стало известно из соцсетей. В группе «Подслушано в Маслянино» сельчанин, пожелавший остаться неизвестным, опубликовал гневный пост.

— Какая бесчеловечность! 5 апреля умерла учитель начальных классов Пеньковской школы Надежда Куркатова. Эта смерть стала большим ударом для всех, кто ее знал и любил, в особенности для ее детей. Но не для директора школы. Складывается впечатление, что ей плевать на уважение, которое она могла бы проявить к человеку, отработавшему в этой школе 36 лет, под ее руководством — 20 лет. Никто не принес даже цветочка на могилу. В школе был обычный рабочий день. Не отпустили даже тех, кто очень хотел попрощаться с Надеждой Николаевной. Единственное, что сделали в школе, — поставили в фойе распечатанную на черно-белом принтерефотографию ужасного качества на отвратительную тумбу, оббитую линолеумом, — говорится в тексте поста.

Директор школы написала заявление в полицию на автора этого поста. Фото: https://vk.com/podslyshanomaslo

Мы связались с директором школы и спросили, почему педагоги бойкотировали похороны коллеги. Выяснилось, что учительница умерла от коронавируса.

— Учитель заболел ковидом. Мы работаем в детском учреждении. Существуют определенные правила. Со своей стороны мы сделали все, что могли: собрали деньги, отдали семье, провели в школе митинг, минуту молчания — все как положено. От меня никакого приказа о том, что нельзя идти на поминки или на кладбище, не было. Охранник сказал, что хочет сходить помянуть — он уже переболел ковидом, ему не страшно, — и я ответила: «Пожалуйста, будьте осторожны. Идите», — объяснила свою позицию КП-Новосибирск директор школы Наталья Огнева.

ВЕРСИЯ УЧИТЕЛЕЙ

В то же время коллеги умершей учительницы утверждают, что директор школы рассказывает не все.

— Надежде Николаевне стало плохо 19 марта. У нее поднялась температура и подскочило давление, к тому же она страдала сахарным диабетом. В тот день ей вместо пяти уроков пришлось провести шесть, а еще надо было выставить оценки и провести классный час. Это был последний учебный день перед каникулами. Она говорила, что ей очень плохо, но домой ее не отпустили. Надежда Николаевна думала, что в выходные отлежится и все будет хорошо, но в понедельник опять пришла в школу с температурой. Все знали, что человек болеет и ему все хуже, но никакие меры не принимали. Во вторник она снова отлежалась и в среду пришла на педсовет. Больше ее в школе не было, — поделилась с КП-Новосибирск коллега Надежды Николаевны, попросившая об анонимности.

По словам работников школы, отношения между директором и учительницей были непростые.

— Я спрашивала у Надежды Николаевны, почему она больная ходит на работу. А она ответила, что у нее кредиты, их надо выплачивать, а зарплата и так маленькая. Еще на попечении Надежды Николаевны были приемные дети. У нее трое своих, она воспитала еще шестерых приемных. Младшие сейчас учатся в 9-м и 11-м классах, остальные уже взрослые. У нее действительно была небольшая зарплата. Я считаю, на размер выплаты могло повлиять предвзятое отношение. Надежда Николаевна была человеком, который прямо высказывал свое мнение, никогда не обсуждал никого за спиной. Если у нее возникла проблема, то она пойдет и решит ее здесь и сейчас, пусть это будет с криком и скандалом в кабинете директора, но она решит вопрос. А еще Надежде Николаевне был 61 год, в силу возраста она боялась пользоваться компьютером, просила ей помочь тех, кто моложе. Директору это не нравилось, — рассказала КП-Новосибирск одна из коллег умершей учительницы.

Учителя и ученики пишут об умершем педагоге только хорошее. Вспоминают, что дети называли ее мамой. Фото: vk.com

По словам Натальи Куркатовой, дочери Надежды Николаевны, мама на самом деле и дома жаловалась, что у нее очень маленькая зарплата.

— Мы говорили ей: «Уходи из школы». Каждый год она уверяла, что уйдет, но продолжала работать. С температурой в школу ходила, потому что боялась остаться без работы. Говорила, что не представляет, как сядет дома и не будет работать. Она всегда хотела чем-то помочь детям, хотя мы все самостоятельные, — призналась КП-Новосибирск Наталья.

ЧТО ГОВОРЯТ РОДНЫЕ

По словам родных умершей учительницы, то, что коллектив не пришел проститься с их мамой, для них стало настоящим потрясением.

— На похоронах мамы были только родители первоклашек, которых она учила. Из школы никто даже не позвонил и не объяснил, почему никого не было. После похорон я сама звонила директору школы. Я спросила: «Наталья Павловна, неужели мама заслуживает такого отношения?» В ответ педагог просто бросила трубку. Она не стала со мной разговаривать, — добавила Наталья.

Близкие подозревают, что дело тут вовсе не в посмертном диагнозе, а в отношении руководителя к своему сотруднику. И думают, что она и другим не позволила проститься с коллегой.

Но директор школы уверена в своей правоте. После публикации гневного поста в соцсетях Наталья Огнева даже написала заявление в полицию. Женщина считает, что были задеты ее честь и достоинство.

Между тем, как рассказывают коллеги умершей учительницы, после похорон Надежды Куркатовой ее номер телефона был молча удален из рабочего чата. Сразу после этого туда прилетела открытка: коллектив поздравлял учителя физкультуры с днем рождения...

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Можно ли подхватить коронавирус на похоронах?

Мы спросили у новосибирского вирусолога Александра Шестопалова, на самом ли деле на похоронах умершей учительницы можно было заразиться коронавирусом.

— Это обыкновенное невежество. Человека, умершего от коронавируса, хоронят в закрытом гробу. С точки зрения инфекции и эпидемиологии,нет никакой опасности для тех, кто присутствует на кладбище, поэтому опасаться было нечего, — прокомментировал КП-Новосибирск Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

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