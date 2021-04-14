Спортивный комплекс «Александрит»: новая возможность стать сильнее

Виктор Голубев передает символический ключ от «Александрита» Ирине Минх. Фото: Ксения Воробьева.

Если у людей есть возможность направить энергию в здоровое русло - это замечательно. Кировскому району Новосибирска не хватало площадок, где взрослые и дети могли бы заниматься командными и индивидуальными видами спорта. Теперь эта возможность появилась: 9 апреля торжественно открылся «Александрит», новый многофункциональный спортивный комплекс. «Комсомольская правда» побывала на этом мероприятии. Подробности - в нашем материале.

КИРОВСКИЙ РАЙОН ГОЛОСУЕТ ЗА СПОРТ!

В прошлом году Кировский район отметил 90-летний юбилей. Несмотря на свой возраст, этот район - один из самых застраиваемых и быстрорастущих по количеству жителей. Здесь очень много молодежи, а по численности населения Кировский район занимает четвертое место в городе.

Одновременно с ростом количества жителей рос и дефицит достойных площадок для активного и полезного отдыха. Поэтому открытия спортивного комплекса здесь ждали давно. Место для него выбрали неслучайно: рядом с крупным жилым комплексом Акатуйский, чтобы у местных ребятишек и взрослых появилась возможность заниматься спортом и укреплять здоровье.

Комплекс построили быстро, за два года. Даже пандемия не помешала сдать объект вовремя. Теперь «Александрит» станет родным домом для женского баскетбольного клуба «Динамо». А еще здесь можно проводить занятия, мастер-классы, соревнования по художественной гимнастике, баскетболу и волейболу, спортивным единоборствам и многим другим олимпийским и неолимпийским дисциплинам. Кстати, при наличии муниципального заказа здесь можно организовать уроки физкультуры, соревнования и праздники с участием школьников Новосибирска. В «Александрите» есть раздевалки, буфет и кафе, гостиница на 120 мест.

ПОЧЕМУ МНОГО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ?

На открытие «Александрита» приехало много именитых гостей: победители Олимпиады, Всемирных игр, чемпионы мира и Европы по разным видам спорта, игроки золотого состава женской баскетбольной команды «Динамо», руководство города и области, депутаты Совета депутатов города Новосибирска и Заксобрания. На праздник пришли и местные жители, на трибунах было много детей и подростков - все ждали начала представления.

Основной зал «Александрита» большой, он поделен на две части. Первая - сертифицированная площадка для занятий баскетболом, вторая - для волейбола, мини-футбола, гандбола.

Приставка «многофункциональный» в названии комплекса не случайна. В игровом зале можно тренироваться и проводить соревнования по спортивным и восточным единоборствам, художественной гимнастике. Именно юные грации задали тон празднику открытия. Высота потолка позволила мячам и ленточкам спортсменок без препятствий взлетать ввысь. Под зажигательную музыку подопечные призера Олимпийских игр Ирины Дзюбы демонстрировали ловкость, красоту и изящество.

Фото: Ксения Воробьева.

КЛЮЧ ОТ НОВЫХ ПОБЕД

Символический ключ от «Александрита» принимала победительница Олимпийских игр по баскетболу, президент женского баскетбольного клуба «Динамо» Новосибирской области и советник мэра Новосибирска по спорту Ирина Минх. А передал его глава ПО «Кристалл» и президент одноименного спортивного клуба, заслуженный тренер России Виктор Голубев, который и выстроил этот комплекс на собственные средства.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пожелал спортсменам новых побед в этом здании. Депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатов отметил, что если рядом с домом ребятишкам есть где заниматься спортом, то они им занимаются. Если такого места нет, они предоставлены сами себе. А благодаря «Александриту» многие дети выберут спорт и здоровый образ жизни, что крайне важно для нашего города.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть искренне поблагодарил Виктора Голубева за его труд и пример того, как представители частного капитала могут воплощать проекты создания и развития спортивной инфраструктуры. А председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев подчеркнул, что это крайне важно для людей, которые здесь живут.

Сенатор РФ от Новосибирской области Александр Карелин напомнил, что ровно 8 лет назад, 9 апреля 2013 года, в Бердске так же празднично открывали центральный спортивный комплекс «Вега». Очевидно, что «Кристалл» верен своим традициям, а открытие «Александрита» - замечательный повод собраться:

- Я надеюсь, что здесь ребята будут делать первые шаги к спорту и большим достижениям. Кто-то выберет сложнейший и красивейший вид спорта - художественную гимнастику, кто-то - элегантную акробатику, а кто-то посвятит себя сложному баскетболу, в котором важна коллективная ответственность. Что бы они ни выбрали, проявить себя здесь смогут все.

После этого именитые гости торжественно разрезали символическую ленточку на семь частей.

Фото: Ксения Воробьева.

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Свое мастерство публике вышли показать юные мастера акробатики под руководством Евгении Рассказовой. Ребятишки выступали зажигательно, ярко, красиво. Захотелось присоединиться к ним или хотя бы начать заниматься зарядкой по утрам, чтобы хоть немного приблизиться к этой неуемной энергии, четкости и красоте движений.

Затем зрители собственными глазами увидели, как легко и быстро модифицируется гимнастическая площадка: работники «Александрита» свернули покрытие, полностью освободив баскетбольный паркет.

Организаторы для большего интереса смиксовали команду «Динамо» (Новосибирская область) и команду клуба «Новосибирск», для простоты назвав их «Синие» и «Белые». В обеих командах были и девушки, и парни. Но играли женским баскетбольным мячом, который меньше и легче мужского. Кстати, перед матчем Ирина Минх вручила «Александриту» в подарок 12 профессиональных женских баскетбольных мячей.

Команду «Синих» и команду «Белых» зрители приветствовали топотом и ритмичными хлопками. Баскетболисты стремительно двигались по площадке, радовали публику завораживающей техникой бросков и дриблинга. Ребятишки, расположившиеся на трибунах, восхищенно кричали: «У-у-ух ты-ы-ы! Круто!»

А в это время на соседней площадке выступали игроки сурдолимпийской волейбольной команды Новосибирского центра высшего спортивного мастерства. Наши земляки составляют костяк сурдолимпийской сборной России, они обладатели золотой, серебряной и двух бронзовых медалей Сурдолимпийских игр. Настоящие профессионалы по достоинству оценили «начинку» и оснащение зала, соответствующие самым высоким требованиям для проведения матчей лучших команд страны.

СПРАВКА «КП»

Спортивный комплекс «Александрит» расположен по адресу: ул. Петухова, 6/7. Его площадь - 8000 квадратных метров: есть площадки для игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол. Мобильное гимнастическое покрытие позволяет заниматься в зале гимнастикой и акробатикой. Трибуны главной арены вмещают 799 зрителей. На двух ярусах балконов зрители могут разместиться стоя. Всего комплекс вмещает 867 зрителей.

«Александрит» построен за два года бердским производственным объединением «Кристалл». Глава ПО «Кристалл» - президент одноименного спортивного клуба, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, почетный строитель России, почетный житель города Бердска Виктор Голубев. Виктор Алексеевич строит спортивные объекты за собственный счет.

По инициативе Виктора Голубева и единодушному мнению команды спортивного клуба «Кристалл» многофункциональный спортивный комплекс назвали в честь сибирского борца-самородка, многократного победителя Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, Героя России Александра Карелина.

Девиз спортивного комплекса: «Александрит - камень творцов своей судьбы».

В ближайшем будущем рядом с «Александритом» Виктор Голубев планирует выстроить ледовую арену и 50-метровый бассейн.

С 1995 года ПО «Кристалл» за счет собственных средств возвело в Новосибирской области более трех десятков спортивных объектов. Самые крупные и известные из них: комплекс «ЗимаЛето» (ледовая арена/плавательный бассейн), комплекс «Зеленый остров» (игровой зал/плавательный бассейн), футбольная арена «Кристалл», спорткомплекс «Вега», интернат для юных хоккеистов имени двукратного победителя Олимпийских игр Владимира Крутова (объекты в Бердске); бассейн «Коралл» и Ледовый дворец спорта «Арена 300» имени двукратного победителя Олимпийских игр Алексея Касатонова (объекты в Искитиме); спортивный комплекс «Риф» (Линево). В каждом комплексе работают гостиницы, организованы пункты питания (буфет, кафе, ресторан).

В секциях СК «Кристалл» тренируются более 3 тысяч детей и подростков, а несколько тысяч взрослых и пожилых людей занимаются индивидуально и в группах здоровья.