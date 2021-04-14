«После родов выпила вина и ушла от мужа»: откровения суррогатной мамы из Сибири, которая вынашивает уже третьего чужого малыша

Саша родила собственного сына и двух суррогатных малышей. Фото: личный архив.

32-летняя жительница Новосибирска Александра в одиночку растит семилетнего сына, а еще вынашивает третьего суррогатного ребенка. То, что она - сурмама, сибирячка не афиширует, но согласилась рассказать КП-Новосибирск свою историю на условиях анонимности.

«ПОСЛЕ АВАРИИ МУЖ ДОЛЖЕН БЫЛ ЗАПЛАТИТЬ 600 ТЫСЯЧ»

- По образованию я экономист. До того, как забеременела в первый раз, работала менеджером, с мужем мы жили в моей квартире-студии, - поделилась с КП-Новосибирск Саша. - Когда родился сын, начались серьезные проблемы с деньгами. Я сидела в декрете с ребенком, муж нигде толком не работал и даже не пробовал таксовать, хотя машина была.

А потом в семье случилась беда: муж Саши попал в аварию, виновником ДТП был он сам.

- В машине с мужем ехал наш друг. Он получил тяжелые травмы, спасти его врачи не смогли. По суду мы должны были выплатить его родителям 600 тысяч рублей в качестве компенсации, - говорит сибирячка. - Наша машина восстановлению тоже не подлежала. Муж вообще никак не пытался заработать деньги, чтобы отдать долг.

Саша и рада была бы сама выйти на работу, но садик ребенку не давали, а оставить его было не с кем. Платить няне тоже было нечем…

- Я случайно увидела по телевизору фильм о суррогатном материнстве и подумала: а почему бы не попробовать как вариант? И начала искать в интернете подобные организации в Новосибирске. Нашла группу центра «СИБАИСТ», туда и обратилась, - рассказывает Саша. - Сначала, конечно, страшно было: а вдруг биородители откажутся от ребенка? Куда его девать?

Родные протестовать против решения Саши не стали.

- На мнение окружающих я не ориентировалась: решила - значит, будет так. Но родных поставила в известность. Мама сказала: «Это твое решение, смотри сама. Я тебя поддержу», - продолжает сибирячка. - Муж тоже согласился - что ему было делать-то? Много вопросов задавал, сходил вместе со мной на первую встречу, успокоился.

После родов Саша решилась уйти от мужа. Фото: личный архив.

«МИЛЛИОН ЗА РЕБЕНКА»

Так Саша впервые стала суррогатной мамой. Она вынашивала ребенка для пары из Москвы. Подсаживали ей эмбрион тоже в столице, забеременела Саша с первой попытки.

- У женщины тяжелая история была: несколько беременностей заканчивались выкидышем на 6 - 7-м месяце, и я искренне хотела помочь. Она мне стала близка, мы до сих пор общаемся, - призналась сурмама. - Возможно, если бы в первый раз что-то пошло не так, я потом отказалась бы вынашивать детей еще для кого-то. Но все прошло хорошо. После родов малыша сразу отдали биомаме, на руках я его не держала. Я сразу понимала, что малыш не мой, поэтому никакой привязанности к нему у меня не было.

Пока Саша вынашивала ребенка, ежемесячно ей платили по 40 тысяч рублей, а когда малыш появился на свет, выплатили миллион.

- Я тогда была неопытной сурмамой, поэтому первая итоговая выплата была меньше. Во второй раз я получила уже полтора миллиона, - объясняет Саша.

После первых родов в качестве суррогатной мамы Саша решила, что муж должен сам рассчитаться со своими долгами, и вложила деньги в новостройку. А после второй беременности купила двухкомнатную квартиру, сделала там ремонт и вообще пересмотрела свои отношения с мужем.

- Со стрессом после родов мне помогла справиться куратор центра, которая сама была сурмамой. Мы пили вино, так как в тот момент не были беременны, говорили о пережитом, - вспоминает сибирячка. - А вот от мужа не было никакой поддержки и помощи, поэтому я решила развестись. Хотя он и пытался помириться, но я не согласилась.

Никто из окружающих не осудил Сашу за то, что она была сурмамой. Но на неудобные вопросы знакомых сибирячке отвечать пришлось.

- О том, где ребенок, меня как-то спросила воспитательница сына в детсаду. Я ей сразу сказала, что была суррогатной мамой, чтобы она не дай бог у сына об этом не спросила. Он вообще не в курсе был, что происходит. Ребенку я всегда говорила, что уезжаю худеть, - добавляет Саша.

Сейчас Саша вынашивает третьего суррогатного малыша и уже решила, куда потратит деньги после родов. Она хочет переехать. Куда? Пока не решила да и торопиться некуда: до родов еще почти полгода.

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