Москвич ищет в Сибири мать, которая бросила его в 8 месяцев и попала в тюрьму

Вадим пытается найти маму. Фото: личный архив.

27-летний житель Москвы Вадим Горбунов сам обратился за помощью в редакцию КП-Новосибирск: он потерял мобильный, в котором был номер телефона его мамы. Для кого-то это пустяк: подумаешь, приедешь через час к родителям в гости – запишешь номер заново. Но не для Вадима. Он нашел свою маму, отсидевшую в тюрьме, спустя почти четверть века после разлуки, но точный адрес ее жительства не знает. Единственным способом общения для них был только телефон, а сейчас эта ниточка, связывавшая родных людей, оборвалась.

«БРОСИЛА В ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ»

Детство Вадима началось с того, чего не пожелаешь ни одному ребенку, - предательства. Когда ему было всего восемь месяцев, мама бросила Вадима и его старшего брата с отцом. Так они остались втроем в деревне Куеда Пермского края – на родине отца парня.

- Мать с каким-то мужиком ввязалась в аферу, оказалась в тюрьме, - рассказал КП-Новосибирск Вадим. – Отец всякое общение с ней прекратил, а когда она вышла, то не разрешил ей с нами общаться. Когда мне было четыре года, она вышла из колонии и приехала к нам. Но для меня она была совершенно чужим человеком: я убежал от нее, меня брат потом искал по всей деревне.

Отец Вадима встретил другую женщину, у парня появились еще брат и сестра. Но отношения с мачехой складывались непросто:

- Это сейчас мы хорошо общаемся, а тогда я нервы ей и отцу помотал: и за единицы в углу стоял, и спорил с ней. Ремня, конечно, за такие выкидоны тоже получал, но зато сейчас благодаря воспитанию стал человеком, - говорит Вадим.

Когда отец и старший брат Вадима умерли, единственными близкими людьми у парня остались мачеха и сводные брат и сестра. И парень, который перебрался в Москву, решил искать мать.

«УСЛЫШАЛ МАТЬ – ОБОМЛЕЛ»

Вадим стал мониторить соцсети, но странички своей мамы – Елены Николаевны Горбуновой – в соцсетях так и не нашел. Тогда стал выставлять посты со своей историей в группах поиска в надежде, что мама или кто-то из ее знакомых их увидят. И чудо произошло.

- Сижу на работе, и тут мне звонит мать. Я обомлел, когда в трубке ее голос услышал: в таком шоке был, что слова не мог сказать. Мы расплакались оба, - признается Вадим. – Потом она рассказала, что тоже искала меня, и помогала ей в этом ее падчерица. Именно она нашла в соцсетях мою страницу, на которой был мой телефон, и сказала моей маме.

Казалось, что теперь-то у семьи все будет хорошо, но Вадим опять потерял мать из-за нелепой случайности:

- Я потерял телефон, в котором был номер моей мамы, а нигде больше его не записал. Пока я пользуюсь другим телефоном, его номер мама не знает, - объясняет парень. – Мамы в соцсетях вообще нет, а у ее падчерицы страничка как назло уже несколько недель заблокирована – взломали ее. Знаю только, что мама живет в Бердске, адреса точного у меня нет – не успел спросить…

Парень в ближайшее время собирается восстановить свою сим-карту, и надеется на одно – мама будет пробовать снова и снова набирать его старый номер.

- Мама, позвони мне, - просит родного человека парень.

Уважаемые читатели, если вы знаете 52-летнюю Елену Николаевну Горбунову из Бердска, свяжитесь с нашей редакцией по тел. 8-913-068-56-72. Мы подскажем ей новый номер телефона сына.

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