Преданный дважды: сибирячка бросила у поезда огромного пса, которого заказала на Авито

Пес по кличке Гром два дня жил среди поездов в Новосибирске. Фото: Алена СИВЦОВА

История злоключений мастифа Грома из Кургана, которого привезли в Новосибирск и бросили среди поездов, вмиг облетела всю страну. Пес два дня жил возле вагонов и едва не погиб, а потом нашел убежище в палисаднике ближайшего дома. Напуганный зверь забился в угол участка и сидел там, пока его не обнаружили владельцы усадьбы. Пес размером с пони злобно рычал и никого к себе не подпускал. Почему он не верил людям — в материале КП-Новосибирск.

«СИЛЬНЫЙ СТРЕСС, НИКОГО К СЕБЕ НЕ ПОДПУСКАЕТ»

Неподалеку от новосибирского вокзала стоят ведомственные бараки с палисадниками. Хозяин одного из них обнаружил огромного пса. Собака рычала и не давала мужчине пройти к туалету, расположенному на улице. Люди стали интересоваться у соседей, чей пес.

— Я живу неподалеку. Мне позвонила знакомая и спросила, знаю ли я, чья собака. На нашей улице такой ни у кого нет. Я опубликовал в соцсети пост о том, что найден пес. Со мной из Москвы связалась представительница группы «Команда помощи мастино, английский мастиф» Маргарита Литкова. Волонтеры нашли человека, который согласился временно приютить собаку, пока не решат, что с ней делать дальше, — рассказал КП-Новосибирск Олег Трушин.

Так Гром оказался у сибирячки Алены Сивцовой. Девушка живет за городом в частном доме. Она устроила Грома в отдельном вольере, из которого выселила своих собак.

— У пса сильный стресс, ведь он два дня провел среди поездов. Никого к себе не подпускает. Если я сижу на корточках и Гром выше меня, тогда он успокаивается, но как только я поднимаюсь во весь рост, вскидывается и встает в защитную позу. Но есть небольшой прогресс: сегодня перестал забиваться от меня в угол вольера, — описала КП-Новосибирск поведение постояльца Алена Сивцова.

Как только Гром оказался в безопасности, волонтеры стали искать его хозяина. Сначала предположили, что пес убежал из вагона во время путешествия. Но оказалось, что собаку везли в Новосибирск целенаправленно

ХОЗЯИН ПОСАДИЛ НА ПОЕЗД...

Мы связались с Владимиром, бывшим хозяином Грома. Мужчина взял собаку еще щенком, а когда псу исполнилось три года, решил отдать его в добрые руки.

— В Кургане Гром жил во дворе частного дома. Мастифу нужна большая площадь для комфортного проживания. Недавно мы переехали в Тюмень и вынуждены снимать квартиру, куда Грома взять нельзя. Арендовать дом нам не по карману. Поэтому вынуждены были искать собаке нового хозяина. Я опубликовал на Авито объявление, на которое откликнулась женщина из Новосибирска. У нее уже была собака такой же породы — девочка, а нужен был кобель. Она внушила мне доверие. Сама договорилась с проводниками о перевозке Грома и оплатила ее. С меня требовалось только предоставить ошейник и поводок, — объяснил КП-Новосибирск Владимир.

О Громе сибирячка узнала из объявления на Авито.

Со слов мужчины, как только собака доехала до Новосибирска, новая владелица написала сообщение, что Грома встретила, все хорошо. Каково же было удивление Владимира, когда спустя два дня ему позвонили волонтеры и рассказали, как сложилась судьба пса.

— Честно говоря, мы были в шоке. Мы тут же позвонили женщине, которой отправили собаку, но она заблокировала все наши номера и вообще никак не объяснила, почему пес оказался брошен среди поездов. Мы очень переживаем и ищем возможность снять жилье побольше, чтобы забрать собаку обратно, — признался Владимир.

Сибирячка убедила Владимира в том, что она опытная собачница и сможет достойно ухаживать за Громом. Фото: соцсети

«СКУЛИЛА, ТОСКОВАЛА...»

Волонтеры разыскали проводницу, с которой ехал Гром. Нам удалось пообщаться с женщиной и выяснить, что же случилось при встрече сибирячки и собаки.

— До Новосибирска мы ехали около 20 часов. Гром оказался очень спокойным, в поезде вел себя хорошо, не гавкал, не рычал, только скулил, потому что тосковал по хозяину. Одно дело -щенка везти, другое — взрослую собаку, которая рассталась с человеком… В пути я гладила Грома по голове, он успокоился. Когда приехали, отказался спускаться из вагона, потому что понял, что его снова куда-то отдают, а он только привык к нам. Пес стал пятиться назад. Я говорю девушке с парнем, которые пришли встречать собаку: «Тяните за поводок, а я сзади подтолкну». Тут Гром гавкнул, но укусить не пытался. Он просто не хотел спускаться. Когда все-таки оказался внизу, успокоился и даже дал себя погладить, — поделилась с КП-Новосибирск проводник Марина.

В поезде мастиф тосковал по хозяину, который отправил его в Новосибирск. Фото: Предоставлено группой «Команда помощи мастино, английский мастиф»

Со слов проводницы, новые хозяева надели на собаку поводок, который передали прежние владельцы. В пакете также была чашка для еды. Молодые люди попытались покормить пса, но он отказался. Дальше они спокойно пошли в сторону вокзала, а через полтора часа проводница услышала разговор грузчиков о том, что по путям бегает пес. Женщина пошла посмотреть, что за собака так рискует жизнью. Оказалось, что это Гром! Проводница попыталась поймать его, но он в руки не давался. Со слов женщины, на нем уже не было ошейника и поводка, а чашку, которую передали прежние владельцы животного, она нашла выброшенной.

«СЛАВА БОГУ, ЧТО ОН УБЕЖАЛ»

Мы попытались узнать у женщины, которой привезли Грома, как же получилось, что собака, которую она выписала из Кургана, в итоге оказалась бездомной. От комментариев журналистам она отказалась. Но в соцсетях утверждала, что пес был агрессивным, якобы сам вырвался и убежал.

— Собака у вагона сорвалась с цепи и убежала, так как на ней даже ошейника не было, а вместо поводка — грязная веревка. Хотя я 1,5 часа бегала вместе с мужем около вокзала. Я не понимаю, ко мне какие вопросы!.. Слава богу, что он убежал, а не покусал моих малышей дома, — написала в свое оправдание сибирячка в соцсетях.

Сибирячка обвиняет прежнего владельца грома в том, что он отравил ей истощенного пса. Фото: staffbullhelp_nsk

Волонтеры же уверены: женщина попросту избавилась от животного.

— Пес пережил огромный стресс. Он в глубоком шоке. Я его прекрасно понимаю: жил-жил дома с хозяином, к которому привык, потом его посадили в поезд, а затем и вовсе оказался выброшенным на железной дороге. Он мог погибнуть. К тому же 60-килограммовая «лошадка» в стрессе опасна для людей. К псу просто нужно было найти подход, — считает волонтер Алена Сивцова.

По словам девушки, нужно время, чтобы пес снова поверил людям. Волонтеры уверены, что, перед тем как искать новый дом, с Громом должны поработать специалисты.

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