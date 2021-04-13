Контрольно-счетная палата проверит работу Управления капитального строительства Новосибирской области

Вячеслав Илюхин. Фото: https://rodina-nsk.ru

На рассмотрении в Законодательном собрании Новосибирской области корректировок и изменений в бюджет региона депутат Вячеслав Илюхин отметил факт сокращения расходов на строительство ряда объектов инфраструктуры и социальных объектов: учреждений культуры, больниц и детских садов.

Депутат сделал запрос по этой теме. В итоге в Заксобрание приехал на отчет директор ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» Владимир Мурзин. Однако в его докладе депутаты не услышали ответы на вопросы о проблемных моментах. Хотя при этом выяснилось, что Управление капитального строительства (УКС) не сдало в оговоренный срок ряд объектов. Депутатов обеспокоило, что в прошлом году УКС не сдало в срок пять объектов образования. А лимиты финансирования учреждений культуры и здравоохранения перенесли с 2021 на 2022 год.

Фото: https://rodina-nsk.ru

На заседании комитета Вячеслав Илюхин также акцентировал внимание коллег на грубейших нарушениях в работе УКС: по его информации, предприятие выдало подрядчикам авансы на сумму 353,5 миллиона рублей. Хотя подобные действия госконтрактами не предусмотрены. И более того, авансированные работы подрядчики так и не выполнили.

В итоге по инициативе Вячеслава Илюхина, лидера регионального отделения партии «Родина», комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам принял решение обратиться в Контрольно-счетную палату региона с ходатайством о проведении проверки работы Управления капитального строительства, об этом сообщается на официальном сайте Законодательного собрания Новосибирской области.

А по данным Следственного комитета РФ по Новосибирской области от 10 апреля, в отношении директора УКС возбуждено уголовное дело. Его подозревают в превышении полномочий.