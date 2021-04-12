«Слабое звено»: сибирский детектив рассказал, почему проиграл в ток-шоу

Отборочный тур мужчина прошел в Новосибирске. Фото: личный архив героя

28-летний житель Новосибирска Яков Шерешевский стал участником интеллектуального шоу «Слабое звено». Мужчине не хватило буквально одного шага до возможной победы. Он уверен, что участники программы избавились от него намеренно, потому что чувствовали сильную конкуренцию. Вернувшись домой, наш земляк рассказал, как проходила запись шоу и что осталось за кадром.

ПОДВЕЛ ВАСИЛИЙ ТЕРКИН

Яков с самого детства питал страсть к интеллектуальным шоу. «Русская рулетка», «Народ против» были одними из любимых передач наравне с мультиками. Видимо, поэтому и свою работу сибиряк связал с интеллектом. Он организует разные квизы и детективные игры в столице Сибири.

— Я решил принять участие в шоу «Слабое звено». Подал заявку на сайте программы. Сначала нужно было ответить на 10 вопросов. Через месяц позвонили редакторы и задали дополнительно 20 вопросов по телефону. Это был второй этап отбора. Я помню, что не ответил на вопрос по произведению «Василий Теркин», — рассказал КП-Новосибирск Яков Шерешевский.

В команде было восемь человек. Фото: личный архив героя

Прошло несколько месяцев, и Якову снова позвонили редакторы. Пригласили на съемки в декабре в Москву. Парень решил не упускать шанс, купил билеты туда и обратно и отправился покорять отечественное телевидение.

— Я прилетел в Москву заранее. Хотел погулять по столице. Съемки длились всего один день, — говорит сибиряк. — Вместе со мной в команде было еще семь человек из разных городов. С некоторыми мы даже продолжили общаться и после передачи.

«ЗНАЕШЬ — ОТВЕЧАЙ, НЕ ЗНАЕШЬ — ПАСУЙ»

Настал день икс. Яков вместе с остальными участниками приехал в съемочный павильон. Собравшись с мыслями, парень встал за трибуну, где на него были направлены телекамеры и студийный свет.

— У меня была разработана стратегия: «Знаешь — отвечай, не знаешь — пасуй». Именно это и помогло мне продержаться почти до самого финала, — считает парень.

По словам Якова, вопросы были абсолютно разные. К примеру, самым легкий: «Муж Анжелики Варум». Ответ от нашего участника не заставил себя долго ждать: Леонид Агутин.

— Я очень люблю и уважаю его творчество. Не знаю, случайно мне достался этот вопрос или редакторы специально подкинули, изучив мои социальные сети, — рассуждает Яков. — Я слишком долго думал над вопросом «Какой материал получают из смолы и используют как скрипачи, так и в балете?». Мне потребовалось секунды 2 — 3, а для меня это непростительно долго. Если бы я не вспомнил слово «канифоль», то меня вышибли бы еще во втором раунде. Это был мой единственный ответ на этом этапе.

Ведущая программы Мария Киселева с экранов телевизора может показаться очень жесткой и стервозной. Только это все образ. За кулисами, уверяет сибиряк, она становится абсолютно другой.

— Очень милая и добрая женщина. Я даже успел с ней сфотографироваться, — добавляет Яков.

Сибиряку удалось сфотографироваться за кулисами с ведущей программы. Фото: личный архив героя

СЛИЛИ ИЗ-ЗА УМА

В течение всей программы между участниками шла напряженная борьба. Ведь каждому хотелось выйти в финал и забрать деньги. Яков сражался достойно и мог бы перейти в последний тур, если бы не одно но: голосование участников.

— В каждом туре участники выбирали слабое, по их мнению, звено. В последнем туре проголосовали за меня. Как потом сказала одна из участниц, я сильный игрок, поэтому она меня и вывела из игры, — объясняет мужчина.

Яков не очень расстроился, ведь это игра, а у этой девушки была такая тактика — убрать в конце сильного игрока.

— Я кайфанул от самого процесса игры. Ни на кого не держу зла. Ребята поступили по правилам, и за это их никто не имеет права осуждать, — подытожил сибиряк. — Да и в самом конце ведущая сказала, что эта игра станет хорошим уроком для моей профессиональной деятельности. Не могу с ней даже поспорить.

Яков не горевал, что не забрал призовой фонд, а вместе с другим участником, с которым подружился на съемках, сходил на еще одну интеллектуальную игру в Москве. Парни заняли четвертое место и с чистой совестью отправились по своим городам.

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