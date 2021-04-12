В Новосибирске полиция пришла к студентам на посвящение: о чем говорили силовики детям

Студентам прошлось объясняться с полицией. Фото: «Ненаучный городок».

Пост о том, что на посвящении студенты Института философии и права НГУ вместо праздника отвечали на вопросы полицейских, появился сначала в группе «Вконтакте» - «Ненаучный городок». А потом ее растиражировали другие СМИ. Но суть оставалась одна: полицейские задержали студентов во время посвящения, приняв молодежную тусовку за митинг.

- Когда студенты шли по Цветному проезду, к ним подъехали сотрудники Росгвардии и задали несколько вопросов о цели мероприятия. В это время некоторые студенты несли плакаты, связанные с посвящением. Основная часть мероприятия проходила в овраге около улицы Воеводского. Туда прибыли несколько сотрудников полиции и задержали троих участников. Одного - за ношение полицейской формы, двоих — за плакаты. Как сообщили сами полицейские студентам, им поступило сообщение о митинге, проходящем в Академгородке, - написали очевидцы в паблике.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались со студентами НГУ. Участвовали в посвящении первокурсники, сами — будущие полицейские, юристы, сотрудники Росгвардии. И вот что ребята рассказывают (правда, просят об анонимности):

- Плакаты у нас были на тему посвящения: надписи ИФП (институт философии и права, один из студентов был в форме полицейского именно из-за специализации факультета) и все в таком духе, ничего политического, - рассказали КП-Новосибирск студенты. – Почему отмечали посвящение сейчас? Часть посвящений не провели осенью из-за пандемии и удаленки, поэтому они проходят теперь. Не только на нашем факультете.

В Росгвардии корреспондентам КП-Новосибирск прокомментировали, что никаких задержаний их сотрудники не проводили. А вот с полицейскими первокурсникам действительно пришлось объясняться:

- Со студентами была проведена профилактическая беседа, - прокомментировали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. – Но никаких административных протоколов на них никто не оформлял и не задерживал.

В самом НГУ ситуацию пока никак не комментируют: корреспонденты КП-Новосибирск направили туда запрос, ответ мы обязательно опубликуем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.