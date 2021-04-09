«Это у нас игры такие, а тебе сейчас леща дам»: председатель ТСЖ спасла школьницу от озверевших подростков, избивавших ее в подъезде

Подростки не щадили девочку. Фото: стоп-кадр.

В кадре – двое подростков толкают девочку к подъезду, она что-то говорит в домофон, им открывают дверь. А дальше один из мальчишек пинает девочку в живот. Она хватается за бок, начинает плакать, но ее запихивают в лифт. Не спасает и то, что в этот момент по лестнице проходит мужчина: подростки не дают девочке уйти. Дальше они поднимаются на девятый этаж и расправа продолжается…

Все это 7 апреля зафиксировала камера видеонаблюдения в доме на улице Комсомольской, 14 в Новосибирске. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы конфликт не увидела председатель местного ТСЖ – 61-летняя Татьяна Кунсайтес.

- Этих подростков я и раньше видела: им 13 – 15 лет, они знакомы друг с другом. В нашем доме не живут, но подбирали код домофона и заходили. Тогда я попросила у компании, которая нам домофон устанавливала, сменить код на более сложный, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна Александровна. - Видимо, эти парни не смогли подобрать новый код, поэтому и потащили девочку, которая просто шла мимо к домофону. Она обманула, что потеряла ключ, дверь подъезда ей открыли. В этот момент всю компанию по камерам видеонаблюдения увидела я, и побежала спасать девочку, которую мальчики били.

Татьяна Кунсайтес поднялась на девятый этаж: зареванная школьница к тому моменту корчилась от боли.

- Они, видимо, ее и в лифте били, потому что девочка, бедная, вся красная от слез уже была.И они все это на видео на снимали, - возмущается Татьяна Александровна. – Стала говорить этим пацанам: «Что вы творите?», а самый мелкий парень с ухмылкой отвечает: «Это игры у нас такие! А тебе сейчас леща дам». Но мне леща дать – это еще постараться надо: я метанием копья занималась, сила в руках есть. Так что постоять за себя могу. А вообще сказала, что сейчас полицию приведу. Пошла к соседу, который в полиции служит, а подростки в это время сбежали. Девочка тоже ушла: видимо, испугалась сильно.

Заявление в полицию Татьяна Александровна не писала, но теперь ищет родителей девочки, чтобы передать им видео и выступить свидетелем, когда они пойдут писать заявление в полицию на подростков. Семья девочки может связаться с редакцией КП-Новосибирск по тел. 8-913-068-56-72: мы передадим им контакты Татьяна Александровны.

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