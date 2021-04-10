«Вцепился в меня, зажал дверями машины»: сибирячка обвиняет таксиста в избиении из-за замечания о парковке

Сибирячка попросила таксиста немного отъехать, а в ответ мужчина на нее напал. Фото: личный архив.

В Черепаново 38-летняя сибирячка Наталья вместе с девятимесячным сыном приехала в гости к родителям. Пока малыш был с бабушкой и дедушкой, женщина отправилась на своей машине – «Нисан» - в местный торговый центр на улице Романова.

- Там есть аптека, где мне нужно было купить специальную кашу для ребенка, - рассказала КП-Новосибирск Наталья. – Я подъехала к парковке, но такси перегородило заезд – мне негде было встать. Я раз пять посигналила, чтобы водитель освободил дорогу, но реакции не было никакой.

Тогда Наталья вышла из машины и пошла к таксисту:

- Он сразу послал меня: «Не хочу отъезжать, пошла отсюда». Я не выдержала, ответила: «Ты сам иди!». Развернулась и пошла к своей машине: в этот момент как раз другой водитель выезжал, хотела встать на его место, - описывает ситуацию Наталья.

То, что произошло дальше, сибирячка никак не ожидала:

- Этот таксист пошел за мной, схватил меня, когда я уже садилась в свой «Нисан». Я попыталась его оттолкнуть, но он вцепился в меня, ударил по голове, а потом зажал дверями моей же машины, - рассказала подробности сибирячка.

К счастью, в этот момент у магазина были люди: они оттащили таксиста от Натальи.

- Я села в машину, закрыла двери и вызвала полицию. А этот таксист походил рядом, потом уехал, - говорит Наталья.

Сибирячка уже написала заявление. Но ее обидчика до сих пор не поймали: на камеры видеонаблюдения конфликт не попал, а сфотографировать номер такси Наталья не смогла – побоялась выйти из своей иномарки.

Уважаемые читатели, если вы знаете что-нибудь о таксисте, напавшем на Наталью, свяжитесь с редакцией по тел. 8-913-068-56-72: мы обязательно передадим ей всю информацию.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

«Пусть идет в больницу»

Вот как прокомментировала ситуацию юрист Инесса Рябинина:

- Прежде всего, Наталье надо идти в больницу и проходить полное обследование, чтобы определить, какой вред здоровью был нанесен. После удара по голове у нее может быть, к примеру, сотрясение, последствия которого она может ощутить не сразу. От результатов обследования будет зависеть, заведут ли в полиции на таксиста уголовное дело или откажут в его возбуждении.

Самого таксиста найти, думаю, будет несложно: в Черепаново их немного, и отследить, где кто-то из них находился, легко: к примеру, конкретное место нахождения можно установить по совершенным ими телефонным звонкам. Так что скрыться у него вряд ли получится.

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