«Дяденька, отпустите!»: в Новосибирске прохожая отбила шестиклассника от незнакомца, который силой пытался утащить ребенка к себе домой

Инцидент произошел недалеко от школы. Фото: личный архив героя.

В Новосибирске 54-летняя женщина спасла школьника от подозрительного мужика, который силой пытался утащить ребенка к себе домой. Сибирячка единственная из прохожих обратила внимание на мальчика, которого насильно волок за собой взрослый. Ребенок кричал: «Дяденька, отпустите!» Женщина вмешалась в ситуацию. Чем закончился конфликт — узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

«УСЛЫШАЛА ПИСК РЕБЕНКА»

Вова* учится в 6-м классе в школе Железнодорожного района. Ребенок живет в паре остановок от дома и всегда возвращался после уроков на общественном транспорте.

— Мы раньше жили недалеко от школы, а когда переехали, решили не менять место учебы. У Вовы много друзей, и мы не хотели, чтобы ребенок испытывал стресс, — рассказала КП-Новосибирск Надежда*, мама мальчика.

Никто так и не понял, куда пропал мужчина. Фото: личный архив героя.

7 апреля вечером Вова решил прогуляться с одноклассниками и пойти на остановку совсем другой и непривычной дорогой. Ребенок шел на встречу с друзьями, как вдруг его за рюкзак схватил мужчина и куда-то потащил. Перепуганный Вова изо всех сил вырывался из цепких рук незнакомца, но тот держал его очень крепко. Неизвестный уверенно тащил ребенка в сторону старой четырехэтажки. В этот момент мимо проходила Наталья Матвеева.

— Я всегда гуляю по вечерам после работы. Шла вдоль дома № 33 по улице Сибирской, рядом — гимназия № 4. Увидела, что мужчина тащит ребенка. Подумала сначала, что это отец с сыном. Вдруг мальчик в школе плохие оценки получил и теперь не хочет, чтобы его наказывали… А потом я услышала писк ребенка: «Дяденька, отпустите!», — описала происшествие КП-Новосибирск Наталья, спасительница школьника.

ВСЕ ПРОХОДИЛИ МИМО

Женщина остановилась, а через пару секунд, осознав, что может произойти что-нибудь страшное, резко развернулась и догнала странную парочку.

— Я пыталась вырвать мальчишку из рук «дяденьки», но тот вцепился в него мертвой хваткой. Мужчина начал орать, что этот ребенок пытался разбить окна в доме, так что сейчас восторжествует справедливость. Какая справедливость? — возмущается женщина. — Я спрашиваю у мужчины: «Куда вы его тащите?», а он мне уверенным голосом: «Домой!»

По словам Натальи, она начала тянуть Вову на себя и параллельно громким голосом читать ему краткий курс по юриспруденции, вспоминая все законы о домогательствах. В это время в машинах спокойно сидели другие люди (ЧП произошло недалеко от рядом стоящих школ. — Ред.), которые ждали своих ребятишек. Мимо шли прохожие, но никто даже не подумал остановиться и спросить, нужна ли помощь.

Когда парнишку уже удалось отбить от подозрительного типа, появилась группа поддержки.

— Ко мне подошел мужчина и спросил, что здесь происходит. Пока я объясняла, того мужика уже и след простыл. Непонятно, куда он делся: то ли в подъезд зашел, то ли спрятался. Даже не запомнила, как он выглядел, заметила только, что он был без верхней одежды, в каком-то обычном, домашнем виде. Я проводила Вову к его друзьям и оставила свой номер телефона, попросив, чтобы его мама мне перезвонила, — объясняет сибирячка. — И да, дом этот я обошла кругом. Все окна целые.

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

Мама Вовы размышляет, стоит ли писать заявление в полицию. Она не исключает вариант, что, возможно, мужчина ошибся и принял ее сына за хулигана, который действительно разбил где-то снежком окно. А если нет?

Мы позвонили новосибирскому адвокату Денису Садовскому и спросили, как лучше поступить родителям ребенка.

— Заявление в полицию написать стоит. Если взрослый человек хватает на улице ребенка и силой его куда-то тащит, то это уже повод для проведения доследственной проверки. Такое поведение в любом случае должно настораживать, оно явно говорит о каких-то психических отклонениях мужчины. Даже если ребенок что-то натворил, это не дает незнакомцу права устраивать самостоятельные разборки без участия полиции и родителей. Волочение человека, тем более несовершеннолетнего, куда-то без его воли — это на грани преступного посягательства, незаконное лишение свободы, — прокомментировал КП-Новосибирск юрист.

Происшествие с Вовой отдаленно напоминает случай сибирского маньяка-медика Василия Кулика, который орудовал в Иркутске в 1980-е годы. Именно прохожие спасли школьника от надругательства и смерти. Женщины заметили, как мужчина тащит мальчика через пустырь на стройку и проследили за ним. Так неравнодушные сибирячки не дали совершить преступление и даже помогли с задержанием извращенца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.