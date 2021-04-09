Дима Билан снял клип в заброшенном санатории-призраке, который называют одним из самых мрачных мест России

Дима Билан приезжал в Новосибирск на гастроли. Фото: скриншот из видео.

Певец Дима Билан снял клип в заброшенном санатории под Новосибирском — Речкуновке. Видео на песню «Не давай нам вернуться назад» появилось в социальных сетях 8 апреля, накануне Билан отыграл свой концерт в ДКЖ Железнодорожников.

— В Новосибирске есть заброшенный санаторий для сердечников, а точнее 16-17 лет назад он прекратил свое существование в этом здании! Я люблю заброшенные здания в них есть дыхание прошлого, а я люблю прошлое , хоть и предпочитаю жить настоящим! — пишет у себя в профиле певец. — Эта музыка абсолютно волшебна , передающая максимально настроение разлуки и невозможности повторить то, что уже сломалось, как в музыке так и в лирике.

Екатерина провела фотосессию для певца в заброшенном санатории. Фото: instagram.com/kate_plotnik/

Ролик набрал больше 150 тысяч просмотров и вызвал восторг у фанатов Билана.

Также в санатории у певца прошла фотосессия с новосибирским фотографом Екатериной Плотониковой.

— За пару дней до съемок мне написал менеджер Димы Билана, предложил сотрудничество. Певец хотел фотосессию в необычном месте, вот мы и выбрали заброшенный санаторий. Съемка длилась около часа и все прошло отлично. Дима очень открытый и общительный человек, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина, фотограф.

Санаторий «Речкуновский» был построен в прошлом веке, он считался одним из лучших в СССР. Ежегодно здесь отдыхали 10 тысяч пациентов со всего Союза с проблемами сердца. Путевку досталось было очень сложно. Попасть сюда мечтали многие, да и места вокруг — красивые: белоснежные корпуса с колоннами окружали сосны-гиганты, рядом — берег Бердского залива, где можно искупаться. В начале нулевых санаторий стал банкротом. Сейчас среди огромных сосен можно увидеть лишь призрак былого величия: разрушенные колонны, выбитые стекла, а на крыше некоторых корпусов растут деревья. За атмосферу санаторий-призрак попал в топ-10 самых мрачных мест России.

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