Третий товар за 1 рубль: «Галамарт» объявил акцию на весь домашний текстиль. Фото: пресс-служба «Галамарт».

Есть просто пледы и полотенца, а есть такие, которые не хочется выпускать из рук! Да, приятные тактильные ощущения – это очень и очень важно, о чем прекрасно знает народный магазин «Галамарт». А потому – встречайте самую уютную акцию, которая только может быть: «Третий товар за 1 рубль» на весь домашний текстиль! 17 и 18 апреля действует в магазинах, а с 20 по 22 апреля – в интернет-магазине «Галамарт».

Не правда ли, хорошо, когда есть выбор? Можно в магазин зайти, а если лень или времени нет, чуть подождите и заказывайте онлайн. Кстати, при оформлении заказа на сайте «Галамарт» возможна бесплатная доставка, на первый заказ действует скидка -20%, а еще при доставке - подарок: маска BY всего за 1 рубль! Сплошные плюсы и бонусы.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Итак, что же можно приобрести по акции. Например, уютные пушистые пледы PROVANCE: хоть зима и закончилась, но вечерами в них еще очень приятно кутаться! Можно выбрать в ярких или в пастельных тонах; красивый плед также вполне способен послужить «изюминкой» интерьера.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Новенькое постельное белье и дома лишним не будет, и на подарок отлично подойдет: можно выбрать в разных расцветках и размерах, а если желаете – приобрести отдельные предметы постельного белья.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Нежные махровые полотенца от PROVANCE с густым ворсом пригодятся и на кухне, и в ванной: хорошо впитывают влагу и быстро сохнут.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Не забудьте и про кухонный текстиль: фартуки, прихватки, скатерти, комплекты полотенец… Да, такие вещи способны мгновенно освежить комнату и придать ей нотку весеннего настроения!

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Словом, акция распространяется на все, что нужно в доме. Покрывала, пледы, постельное белье, полотенца для ванной, разные приятные мелочи – все это каждый раз будет радовать глаз и душу. В конце концов, пушистый плед, в который можно завернуться всей семьей и который стоил вам всего 1 рубль – такая покупка запомнится надолго.

КОНКРЕТНО

*Акция «Третий товар за 1 рубль на домашний текстиль» действует с 20 по 22 апреля 2021 г. в интернет-магазине «Галамарт».

*Акция «Третий товар за 1 рубль на домашний текстиль» действует с 17 по 18 апреля 2021 г. в розничных магазинах «Галамарт».

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