Трое новосибирцев, придумавших, как помочь городу, получили от партии «Новые люди» по 100 тысяч рублей

Фото предоставлено партией «Новые люди».

В Новосибирске подвели итоги всероссийского конкурса «Марафон идей», организованного партией «Новые люди». С 12 февраля по 12 марта любой желающий мог оставить заявку с предложением по улучшению жизни нашего города или всего Сибирского региона. Авторам трех лучших проектов партия выделила деньги на реализацию идей. Задумки со всей страны она планирует включить в свою предвыборную программу. Подробности - в материале «КП» - Новосибирск».

КТО ПОЛУЧИЛ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ

Новосибирцы подали 172 заявки, в финал вышли 10 проектов. Заявки участники подавали через форму на официальном сайте конкурса «Марафон идей» или размещая видео с рассказом о проекте в социальных сетях. Финалистов конкурса пригласили на очную встречу, чтобы каждый из них смог презентовать свой проект и лично рассказать о нем жюри.

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Все идеи были интересные, направленные на решение больших и маленьких проблем. Победителями же стали лучшие. 100 тысяч рублей получила Ольга Щербакова за предложение организовать 13 мероприятий по скандинавской ходьбе, чтобы обучить инструкторов и проводить занятия для всех желающих вести здоровый образ жизни.

Вторым призером стала Елена Коростелева с важным предложением организовать детские площадки для ребятишек с ДЦП, чтобы они могли заниматься адаптивной физкультурой и безопасно гулять на свежем воздухе.

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Третьей обладательницей 100 тысяч рублей стала Юлия Карпунина с проектом «Рисунки на здоровье». Юлия со своей командой предлагает украшать стены детских поликлиник красивыми рисунками, чтобы радовать детей и взрослых, дарить радость и бороться со стереотипом, что поликлиника - это страшно. У девушки за плечами есть опыт реализации этой интересной задумки. Юлия поразила жюри и гостей мероприятия очень продуманным, грамотным подходом, готовностью нести ответственность за более крупные проекты и желанием делать мир вокруг себя красивее.

«ПОМОЖЕМ ВСЕМ»

Руководитель фракции «Новые люди» в Заксобрании Новосибирской области Дарья Карасева отметила, что всем проектам окажут помощь. Например, Александру Фефелову с его идеей выездной видеошколы для ребятишек, проживающих в сельской местности, сразу предложили обменяться контактами, чтобы он мог принять активное участие в работе партии и реализовать свою задумку. Анне Сариджа для реализации проекта онлайн-площадки для проведения фестивалей нужно было всего 5 тысяч рублей. Члены жюри пообещали выделить ей деньги вне конкурса. А Денису Рабе для помощи в работе команды по дополнительной бесплатной подготовке ребятишек к ЕГЭ требовалось тоже немного: 15 тысяч рублей. Его проект также пообещали проспонсировать в частном порядке.

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Алексей Рвачев, координатор партии «Новые люди» в СФО и председатель жюри конкурса «Марафон идей» в Новосибирске, отметил, что для него необычным и новым оказался проект ребрендинга библиотек. Это действительно интересно - попробовать сместить время работы библиотек так, чтобы их могли посещать те, кто учится и работает. Необходимо сделать библиотеки местом притяжения, чтобы люди могли проводить там больше времени и больше читать.

Также Алексей отметил, что опыт «Марафона идей» очень важен для развития партии: это дает приток свежих идей, как и чем помочь людям, чтобы сделать их жизнь лучше. Он не исключает, что в будущем партия может повторить опыт подобного марафона.