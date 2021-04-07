Из-за них жилье упало в цене на 10–20%: новосибирцы пожаловались мэру на общественников, которые выходят на пикеты

Мэру Новосибирска Анатолию Локтю пришло письмо от жителей улицы Железнодорожной. Фото: Андрей КОПАЛОВ (архив «КП»)/читатель КП-Новосибирск

Жители Железнодорожного района Новосибирска написали письмо мэру Новосибирска Анатолию Локтю и главе региона Андрею Травникову. Авторы жалобы уверяют, что из-за действий инициативной группы (в письме называют фамилию председателя ТСЖ «Маяк» - Александра Ельцова и активиста Виталия Дубровского) рыночная стоимость жилья на Челюскинском жилмассиве снизилась на 15-20%.

- Пытаясь «раскачать лодку» общественного мнения для достижения своих политических целей, под предлогом борьбы с застройкой микрорайона они организуют пикеты на площади Ленина и распространяют в СМИ информационные материалы негативного содержания, - говорится в обращении к властям, которое имеется в распоряжении редакции КП-Новосибирск.

Напомним, скандал из-за строительства «свечки» по адресу Красноярская, 132 разгорелся в 2020 году, на месте бывшей шоколадной фабрики застройщик ГК «СМСС» намерен возвести 14-этажный дом с подземным паркингом и офисными помещениями. Разрешение на строительство многоэтажки было выдано УАСИ мэрии Новосибирска ООО «СЗ «Енисей» 17 июля 2020 года. Часть жителей соседних домов выступили против стройки, они утверждают, что соседние дома стали разрушаться из-за новой свечки. Шумиха в итоге влияет на рынок недвижимости.

- Результатом распространения такой информации стало то, что рыночная стоимость нашего жилья стала на 15-20% меньше. Жилье подешевело, возникли трудности с продажей недвижимости. В то же время на сайте администрации Центрального округа есть вся информация о том, что наши дома не разрушаются и не разрушались, приведены технические отчеты, в которых специалисты указывают на то, что наши дома находятся в хорошем состоянии, а стройка не влияет на качество наших домов, - говорится в письме властям. Под ним более 30 подписей жителей домов на улице Железнодорожной.