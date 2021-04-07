«Единая Россия» поблагодарила новосибирских рестораторов за помощь врачам в пандемию

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

В Новосибирске поблагодарили рестораторов и предпринимателей из сферы общественного питания, которые готовили для врачей красной зоны горячие обеды и ужины. В региональном отделении партии «Единая Россия» благодарственные письма вручили 10 новосибирцам.

Год назад, когда в Сибири грянула пандемия коронавируса, несколько сотен врачей региона оказались на передовой, дни и ночи проводя на рабочем месте. На войну с коронавирусом были брошены все силы. Чтобы поддержать медиков в трудный период, новосибирские рестораторы стали волонтерами, предложили свою помощь и организовали обеспечение горячим питанием, несмотря на то, что сами не могли работать в полную силу из-за действующих ограничений.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

- Мы не были готовы к пандемии. Глядя на первые сводки из Италии, Китая, мы думали, что нас это не коснется. Но когда беда пришла, люди в стране проявили все свои лучшие качества и сострадание к тем, кому нужна была поддержка. Помогать ближнему - это в нашей крови, в нашем характере. Мы всегда готовы прийти на помощь, - заверил Денис Метаев, генеральный директор ООО «Папа Карло».

Директор ООО «Фуд ЭКСПО» Сергей Третьяков считает, что рестораторы и не могли поступить по-другому, поэтому помогали чем могли.

- Низкий поклон врачам за то, что они делали и делают. Это подвиг. Думаю, что морально тяжело чувствовать, что не использовал возможность, которая у тебя была. Мы откликнулись сразу и помогали. Готовы и дальше поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации, - сказал Сергей Третьяков.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Олег Иванинский, депутат Законодательного собрания Новосибирской области, еще раз напомнил о первых месяцах пандемии, поблагодарил рестораторов и вручил им благодарственные письма от имени «Единой России».

- Мы уже начинаем забывать тот первый ужас, который охватил нас в связи со вспышкой заболевания в апреле и мае прошлого года, когда оперативно была переформатирована работа лечебных учреждений, люди были напуганы, а работа предприятий города приостановлена. Понимая свою социальную ответственность, эти предприниматели предложили помощь и начали кормить медработников, хотя в тот момент все учреждения общественного питания были закрыты, не работали. Многие собственники, которые распустили персонал, сами готовили и развозили обеды. Это был искренний порыв. Пандемия показала, что волонтерское движение - это от души, это не надуманно. Такие примеры - показатель того, что у нас живое и активное общество, которое готово помогать в самый трудный момент, - считает Олег Иванинский.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Благодарственные письма получили:

• Дмитрий Гудзик, директор ООО «Креп де Кофе»

• Марина Дашинимаева, индивидуальный предприниматель

• Денис Метаев, генеральный директор ООО «Папа Карло»

• Татьяна Павлова, учредитель ООО «Академия кофе»

• Солбон Санжиев, индивидуальный предприниматель

• Валерий Сёмин, генеральный директор ООО «Русская поварня»

• Радован Симич, директор ООО «Сиб-Ю»

• Евгения Степанова, директор ООО «Бразери»

• Сергей Третьяков, директор ООО «Фуд ЭКСПО»

• Ольга Шабурова, директор ООО «Бейт-Джабри»