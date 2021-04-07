Где в Новосибирске строят комфортные панельки с хорошей транспортной доступностью

ЖК «Акация на Ватутина». Фото: ДК «Акация».

В Новосибирске панельное строительство исторически ассоциируется с многоэтажками в отдаленных районах города. Жителям таких панелек приходится мириться с не всегда удобной транспортной развязкой и неразвитой окружающей инфраструктурой. Но все меняется: на рынке появился новый бренд «Акация», который совмещает экономическую выгоду панельных домов с удобством их расположения в городе. О том, как компании это удается, - в нашем материале.

РАСЦВЕЛА «АКАЦИЯ»

Девелоперская компания «Акация» - дочерний бренд известного застройщика ГК «Расцветай», у которого наработана стратегия продуманного строительства. Его цель - строить не ради стен, а учитывать необходимость жителей конкретного района в конкретном жилье. В 2020-м застройщик не только успешно справился с вызовами ковидного года, но и вывел на рынок девелоперскую компанию «Акация», которая строит многоэтажки в классе «доступное жилье».

Свой первый объект, 17-этажный дом «Акация на Красногорской», компании удалось построить с опережением графика на четыре месяца. В мэрии Новосибирска отметили, что это минимальный срок строительства многоэтажки в 2020 году. Сейчас компания возводит ЖК «Акация на Ватутина» и ЖК «Акация на Лежена».

ЖК «АКАЦИЯ НА ЛЕЖЕНА»

Этот жилой комплекс расположен всего в 900 метрах от метро. В 400 метрах от ЖК - остановка общественного транспорта «Ул. Куприна». Владельцам автомобилей здесь тоже комфортно: есть удобный выезд на улицы Кошурникова и Б. Богаткова, по которым можно добраться до ключевых транспортных артерий города.

Дома строятся не в чистом поле, а в обжитом районе. Рядом - городская поликлиника № 17, школа № 7 с кадетскими классами «Спасатель», лицей № 113 и четыре детских сада. Торговые центры, крупные супермаркеты «Лента» и «Добрянка» расположены в шаговой доступности. Недалеко от дома большой парк культуры и отдыха «Березовая роща».

ЖК «Акация на Лежена». Фото: ДК «Акация».

При строительстве учтены современные тенденции комфортной и безопасной жизни: двор без машин, огороженная благоустроенная территория, выполненная по авторскому дизайн-проекту.

«Акация на Лежена» строится быстрыми темпами. Сейчас в доме № 1 уже полным ходом идет монтаж витражей и окон на 9 - 17-м этажах. В доме № 2 жилого комплекса в самом разгаре подготовительные работы: устройство основания, а также испытание и монтаж оснастки.

ЖК «АКАЦИЯ НА ВАТУТИНА»

Жилой комплекс расположен на расстоянии 1,8 километра от станции метро «Площадь Маркса». Строительство началось в марте 2020 года. Уже сданы первая и вторая секции дома № 1. Совсем скоро жильцы получат ключи от новых квартир и смогут приступить к ремонту. Если вы тоже хотите стать одним из новоселов, то поторопитесь: в свободной продаже осталось не так много квартир.

Расположение комплекса очень удачное: рядом с улицей Ватутина, по которой можно добраться до ключевых локаций левого берега. А удобная развязка на Бугринский и Октябрьский мосты позволит быстро домчаться до центра Новосибирска.

Совсем рядом, в 5 минутах ходьбы, остановка «Лыжная база». Между ней и площадью К. Маркса курсируют около 20 маршрутов общественного транспорта. Автомобилисты доберутся до метро за 6 минут, в другую сторону за 3 минуты можно доехать до ТРЦ «Мега».

ЖК «Акация на Ватутина». Фото: ДК «Акация».

Важное преимущество жилого комплекса: 576 парковочных мест. Ведь для многих типовых панелек отсутствие полноценных парковок - одна из ключевых проблем. Если дома строятся по старым типовым проектам, достаточное парковочное пространство просто не предусмотрено. «Акация» эту проблему решила, так что будущим жильцам не придется биться за парковочные места и ставить свои автомобили в соседних дворах.

ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ ДЕНЕГ

Современное панельное домостроение радикально отличается от устаревшего типового. Совершенствуются технологии стройки, меняются проекты, дома создают с учетом комфортности проживания.

Панельные дома возводятся быстро, на это уходит меньше года, период окупаемости вложения тоже короткий. Базовые элементы панельных домов изготавливаются на специализированных предприятиях, с обязательной проверкой качества продукции на выходе. Это хорошо тем, что сводятся к минимуму ошибки или брак, вызванные человеческим фактором, ведь все процессы изготовления таких элементов автоматизированы.

Еще один плюс панельного строительства в том, что возводить дом можно даже в морозы и не зависеть от погодных условий.

Кроме того, в таких домах стандартные проемы под окна и двери, так что подобрать готовые изделия намного проще и дешевле, чем в случаях нетипичной, эксклюзивной постройки.

У ДК «Акация» получилось соединить плюсы панельного строительства с желанием людей заселиться в обжитые районы с хорошей транспортной развязкой и комфортной инфраструктурой. Такие дома хороши как для жизни, так и в качестве съемного жилья и продуманного вложения денег.

При покупке жилых комплексов «Акация» доступны различные ипотечные программы от банков-партнеров. Самой популярной среди покупателей по-прежнему остается ипотека с господдержкой. Сейчас очень много выгодных предложений для приобретающих квартир по этой программе. К примеру, до 15 апреля 2021 года в ПАО «Промсвязьбанк» ставка по программе «Ипотека с господдержкой» составляет 5,69% при первоначальном взносе 15%.

Отдел продаж жилых комплексов «Акация»:

ул. Семьи Шамшиных, 64, офис 607,

тел. (383) 258-77-44

акация54.рф / Instagram

ЖК «Акация на Ватутина». Застройщик: ООО СЗ «Акация на Ватутина»; ЖК «Акация на Лежена». Застройщик: ООО СЗ «Акация на Лежена». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф