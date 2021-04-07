Natura Siberica выпустила новую линейку для ухода за волосами ICE Professional

В коллекции профессиональной косметики для волос ICE Professional by Natura Siberica 6 линий и 61 продукт. Фото: Natura Siberica.

Линия ICE Professional by Natura Siberica поступила в продажу с конца февраля 2021 года. Она предназначена для профессиональной работы стилистов в салонах красоты, а также для поддержания эффекта салонного ухода в домашних условиях.

К разработке продуктов компания привлекла стилистов-парикмахеров и профессиональных трихологов, исследования велись в течение нескольких лет, чтобы учесть все потребности мастеров при работе с коллекцией, а также запросы конечных потребителей. Марка сделала ставку на качество, высокую концентрацию активных ингредиентов и удачное сочетание профессиональных инновационных компонентов с экстрактами сибирских растений. Эти составляющие не только отвечают за WOW-эффект, но и восстанавливают естественную природную силу и здоровье волос.

Фото: Natura Siberica.

ICE Professional by Natura Siberica - это 6 линий и 61 продукт для решения самых сложных эстетических проблем, с которыми сталкиваются стилисты в своей ежедневной работе. Это восстановление поврежденных волос, увлажнение и питание, детокс, очищение и успокоение кожи головы, поддержание цвета окрашенных волос, сохранение оттенков блонд, уход за кудрявыми волосами и многие другие. В ассортименте коллекции шампуни и кондиционеры в двух объемах (250 и 750 мл), маски для волос, сыворотки и спреи для решения самых разных задач (от успокоения кожи головы до придания объема), активные концентраты для обогащения продуктов, пилинг для кожи головы, крем-уход и многое другое.

Коллекция ICE Professional by Natura Siberica будет представлена в России и странах СНГ в отделах профессиональной косметики люксовых косметических сетей, магазинах профессиональной косметики, на крупнейших маркет-плейсах, а также в собственной рознице Natura Siberica.

Подробную информацию обо все продуктах линейки смотрите на официальном сайте https://www.ice-professional.ru/

На правах рекламы