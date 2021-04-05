Парень, которого назвали в честь сельского чиновника, ищет биологическую мать в Новосибирской области

Парень пытается найти свою родную мать. Фото: предоставлено героем публикации.

27-летний Константин Кидем вырос в селе Баган, а потом перебрался жить в Новосибирск. С детства он знал, что растет в приемной семье. А сейчас решил найти своих биологических родителей и разместил пост в социальных сетях с просьбой помочь ему в этом.

— Я был рожден 6 февраля 1994 года. Имя при рождении мне дали Александр, но потом мне его поменяли. Сейчас я решил отыскать биологических родителей, даже подал заявку на телевидение, на шоу «ДНК», — рассказал КП-Новосибирск Константин.

Объявление, которое сибиряк разместил в соцсетях. Фото: предоставлено героем публикации.

О том, что он приемный, парень узнал случайно. Кто-то из друзей проболтался на улице.

— Однажды в детстве летом мы гуляли с мальчишками и кто-то из них проболтался. В деревне вообще сложно что-либо утаить, поэтому я с раннего детства знал, что родители неродные, — признался Константин. — Меня усыновили из Куйбышева в возрасте около 3-х лет и увезли в Баган. Я жил в хорошей семье, относились ко мне как к кровному ребенку.

Раньше парень никогда не поднимал вопрос о своем усыновлении, так как боялся им ранить маму. Но все-таки видимо в душе чувствовал себя чужим. Даже паспорт с фамилией приемных родителей «Медик» поменял на «Кидем» (то есть «медик» наоборот).

Константин говорит, что приемные родители воспитывали его как своего. Но все равно парень хочет узнать тайну своего рождения. Фото: предоставлено героем публикации.

— Вот сейчас у меня что-то в сердце екнуло. Я поговорил с приемными родителями, чтобы узнать хоть какую-то информацию. Мама рассказала только версию о том, что когда меня забирали с дома малютки, заведующая сообщила, что фамилию дали в честь главы администрации Куйбышева. А что это за фамилия, кто там был глава в то время, я так и не знаю, — признался Константин.

На вопрос: «Зачем спустя столько лет искать родителей?», он отвечает: «Мне просто хочется посмотреть на них, и узнать причину, почему меня бросили».

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