В Новосибирске назвали самую популярную марку смартфона за март - и это не iPhone

Фото: пресс-служба МегаФона.

Жители Новосибирска и Новосибирской области продолжают менять свои старые смартфоны на новинки. Например, по итогам марта 2021 года уже 91% всех смартфонов новосибирских абонентов МегаФона поддерживают работу в сетях 4G. Для сравнения, к началу первого квартала 2020 года это значение составляло 85%.

«ХОТЯТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ К КАСТЕ»

Психолог Ирина Видякова считает, что желание стать обладателем современного мобильного устройства - вполне нормальное явление. По ее мнению, сотовые операторы регулярно улучшают качество связи и зону расширяют покрытия, вводят новые сервисы, стимулируют спрос различными акциями, а рынок не стоит на месте.

Эксперт уверена, что на приобретение нового гаджета влияет внешняя и внутренняя мотивация. К внешней, например, по словам Ирины Видяковой, можно отнести желание отнести к определенной группе.

- Почему, например, айфон покупают в кредит и за любые деньги? Он дает возможность почувствовать себя причастным к «касте», быть частью сообщества, пользоваться эксклюзивными предложениями, - объясняет психолог.

Вопреки стереотипам о модной модели смартфона, самым популярным девайсом с поддержкой технологии 4G по итогам марта стал Huawei Honor 10 Lite. В пресс-службе МегаФона подсчитали, что в сети этой моделью пользуются почти 11 тысяч абонентов. Как определили такое лидерство? Каждому телефону на заводе присваивается уникальный код - IMEI. В нем зашифрован производитель, модель, дата выпуска и другие параметры. Когда в телефон вставляют SIM-карту и включают, устройство сообщает свой IMEI оператору. На основании этих данных МегаФон как раз и знает, какие устройства обслуживаются в их сети и сколько их.

В топ-5 мартовских моделей этого года также вошли еще 2 модели Huawei - Honor 7A, и Y6s. А Apple iPhone 7 Samsung Galaxy A50 заняли 4 и 5 строчки соответственно.

- В среднем владелец такого устройства качает в месяц 15 ГБ интернет-трафика, что равно объему трех DVD-дисков, отмечают представители сотового оператора.

Новосибирский блогер Александр Коротченко убежден, что технологичность гаджета напрямую отражается на потреблении трафика.

- Если смартфон «летает», а покрытие мобильной связью качественное, то отпадает необходимость в использовании домашнего интернета, тем более, пакетов гигабайт, включенных в современные тарифы, более, чем хватает для комфортного серфинга, - поделился своим опытом сибиряк.

ИДУТ НА РЕКОРДЫ

Эксперты уверены, что современные сервисы напрямую влияют на абонентсткое поведение. Например, Ирина Видякова объясняет, что как правило, клиент сотовых операторов сидит в соцсетях, общается в мессенджерах, читает новости и смотрит видео.

- Зачастую мобильный интернет используют для того чтобы скоротать время. Деловые люди используют его для работы, - делится наблюдениями психолог.

Тем не менее, встречаются и самые настоящие «Пожиратели трафика». Например, самым активным пользователем мобильного 4G-интернета МегаФона стал обладатель геймерского смартфона Asus ROG Phone. Он за месяц скачал целых 300 ГБ.

Представители телеком-отрасли отмечают, что сейчас двухсимочными девайсами никого не удивишь, а сибиряки начинают пользоваться аппаратами с поддержкой сразу 3-х SIM-карт. Аналитики МегаФона подсчитали, что в сети оператора работают 55 смартфонов с поддержкой этой опции. Это модели Acer Luquid 700, Explay Atom 3 и Explay Tornado.

Среди абонентов сотового оператора также еще остались обладателей 3G-гаджетов. Тройка лидеров - Samsung Galaxy J1 mini, Huawei Y3 2017 и Apple iPhone 4S.