«Расцветай»: широким ассортиментом «квадратных метров»

ЖК «Расцветай на Маркса». Фото: ГК «Расцветай».

- Дефицит жилья в новостройках возник по нескольким причинам. На протяжении всего 2020-го эффективно действовала программа льготной ипотеки, которая существенно простимулировала спрос на жилье на первичном рынке. Только в Новосибирской области число ипотечных кредитов выросло на 20%, - комментирует сложившуюся ситуацию независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. - Кроме того, в прошлом году переход на проектное финансирование не позволил застройщикам быстро нарастить портфель проектов, так как финансовое состояние 50% компаний не позволило им быстро перейти на новые условия работы. В результате в 2020 году было заложено на треть меньше объектов, чем годом ранее.

В нашем городе сформировался ярко выраженный «рынок продавца». В выигрышном положении находятся те застройщики, у которых есть земельный фонд и «широкий ассортимент квартир на полках». Другими словами, будущее за теми, кому есть, что предложить покупателям, - резюмирует аналитик.

Одна из сильных сторон ГК «Расцветай» - оптимальное использование большого земельного банка. По итогам работы в 2020 году, по данным ГК «ЁЛКА девелоплент», ГК «Расцветай» заняла первое место в «Топ-50 по жилой площади, указанной в проектных декларациях», занимая 5,67% жилой площади Новосибирской области.

В прошлом году крупный новосибирский девелопер существенно укрепил свои лидерские позиции на рынке новостроек. За год В «Рейтинге застройщиков по продажам», составленным ГК «ЁЛКА девелопмент», компания поднялась на пять строчек - с шестого на первое место, также заняла вторую позицию в «Рейтинге устойчивости».

- Успех продаж ГК «Расцветай заложен в комплексном подходе к созданию востребованного продукта. Маркетинговые исследования, учёт замечаний и предложений покупателей, определение формата дома и создание выверенных планировок для каждой конкретной локации. Всё это с учётом качества работы позволяют создать оптимальный проект для данной локации. А покупатель, голосуя деньгами, сам даёт оценку работе застройщика и определяет победителя, - рассказал Сергей Николаев.

2020-й стал важным для ГК «Расцветай» и в плане стратегического развития. Застройщик вывел на рынок дочерний бренд в классе «доступное жилье» — девелоперскую компанию «Акация». Сейчас компания возводит ЖК «Акация на Ватутина» и ЖК «Акация на Лежена». Свой первый объект 17-этажный дом «Акация на Красногорской» компания построила с опережением графика на 4 месяца.

В активной стадии у ГК «Расцветай» 145 000 кв.м. строящегося жилья. Объекты возводятся в разных районах Новосибирска, на правом и левом берегу. ГК «Расцветай» строит нелвижимость «комфорт» и «бизнес» класса. В настоящее время открыты продажи - в домах «Расцветай на Шамшиных» и «Расцветай на Ядринцевской» в Центральном районе Новосибирска, новостройке «Расцветай на Обской», и жилых комплексах «Расцветай на Маркса» и «Расцветай на Гоголя», а также в масштабном проекте - ЖК «Расцветай на Красном».

ЖК «Расцветай на Красном». Фото: ГК «Расцветай».

Каждый объект - это более десяти видов планировок, в некоторых жилых комплексах есть необычные для новосибирского рынка квартиры со вторым светом, с высотой потолка более 5 метров.

Общая черта всех планировочных решений - функциональность и грамотное зонирование. Выделенные в прихожих ниши для хранения вещей, гостевая и приватная зона, увеличенная площадь окон делает жилье от ГК «Расцветай» востребованным на рынке новостроек.

Внимание будущих новоселов к деталям, таким, как качество строительных и отделочных материалов, благоустройство и безопасность территории, дополнительные опции в инженерии и интерьере, - тренд времени. В объектах ГК «Расцветай» используются современные технологичные решения и материалы.

- В 2020-м непростом для игроков рынка недвижимости году застройщик показал отличные результаты по всем показателям. В будущем мы не намерены сдавать своих позиций. Нашей основной задачей, как и прежде, будет возведение качественных жилых объектов, отвечающих всем требованиям современного покупателя, - прокомментировали в ГК «Расцветай».

ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; ООО «СЗ «Расцветай на Обской»; ООО «СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО «СЗ «Дом на Шамшиных»; ООО «СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

ЖК «Акация на Ватутина». Застройщик: ООО СЗ «Акация на Ватутина»; ЖК «Акация на Лежена». Застройщик: ООО СЗ «Акация на Лежена». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф