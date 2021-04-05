Возможен ли медицинский туризм в Новосибирске? Мнение врача

Директор клиники «1+1» Татьяна Тищенко. Фото предоставлено ООО «Клиника НМТ».

Почему в Новосибирске недостаточно ценят местных врачей, что делать, чтобы запустить в нашем регионе медицинский туризм и почему клиника решила взяться за непростое дело - организацию паллиативного центра, об этом КП-Новосибирск рассказала директор клиники для всей семьи «1+1» (ООО «Клиника НМТ») Татьяна Тищенко.

«МЕДИЦИНА - ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ!»

Татьяна Тищенко, которая сама по образованию медик, подняла вопрос о недостаточной информированности населения о качестве и разнообразии услуг в Новосибирске. В нашем городе ряд операций, медицинских манипуляций проводят по тем же технологиям, что и на западе. А иногда даже лучше. Но если сама услуга у нас, по сути, хороша, то ее упаковка никуда не годится. Это одна из причин того, что люди нередко ищут качественное лечение за рубежом.

- В Новосибирске шикарная медицина. На мой взгляд, одна из лучших в мире. Но у нас хромает сервисная, организационная и информационная составляющие. Мы же хотим получать услуги в одном окне: позвонил, высказал свои жалобы, тебе ответили, что делать, и направили куда нужно. Но у нас такого на данный момент нет. Кроме того, наши люди не готовы поверить в то, что в местных клиниках отлично лечат. СМИ приводят вопиющие случаи некачественного медицинского обслуживания. Но ведь нужно понимать: то, о чем пишут на сайтах и в газетах, - это единичные истории, они не отражают всей ситуации. Конечно, об этом нужно говорить, чтобы исправлять недостатки и становиться лучше. Но не следует по таким публикациям судить обо всех врачах и всех клиниках города, - считает Татьяна Тищенко.

В Новосибирске состоялся форум, посвященный вопросам развития медицинского туризма. Фото предоставлено ООО «Клиника НМТ».

КАК СМОТРИМ НА ВРАЧЕЙ МЫ И ИНОСТРАНЦЫ

Директор клиники рассказала, что в Новосибирск приезжают лечиться из-за рубежа. Но иностранные гости появляются благодаря сарафанному радио: люди узнают от родственников или знакомых о качестве российской, сибирской медицины, а потом сами становятся постоянными клиентами новосибирских клиник и советуют своим знакомым.

- Сарафанное радио отлично показывает реальное положение дел. По факту у нас проводят все виды эффективного лечения. И делают это хорошо. Поэтому главная моя миссия на ближайшее время - вернуть новосибирской медицине высокий статус, - отмечает Татьяна Тищенко. - Почему-то в нашем менталитете так заложено: считать, что все у нас плохо. Общаясь с пациентами-иностранцами, я вижу другую картину: они едут к нам лечиться, но и своих врачей считают хорошими. А вопросы дороговизны, очередей, множество других неудобств отодвигают на второй план и с самой медициной не ассоциируют. Вот такая история. Хочу отметить, что даже государственная медицина начала «разворачиваться лицом к народу». Сервис медленно, но улучшается. Поэтому, думаю, вопрос отношения к местной медицине в ближайшем будущем все же изменится. И мы этому поможем.

КЛАСТЕР ПО МЕДИЦИНСКОМУ ТУРИЗМУ

Еще в 2019 году на 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации в Санкт-Петербурге впервые обсуждался мировой рынок медицинского и оздоровительного туризма. По данным Всемирной организации здравоохранения, по потенциалу развития этих отраслей Россия находится на пятом месте в мире, но по реализации - только на 59-м. Наша страна планирует активно развивать это направление, но по факту движение происходит пока только в направлении оздоровительного туризма. А медицинский стоит на месте, лишь единичные клиники работают в этом направлении, а общего движения не наблюдается.

- Угроза ковида объединила частные клиники. В прошлом году стало понятно, что нужно двигаться вместе и помогать друг другу. Страх конкуренции отошел на второй план, многие новосибирские клиники уже готовы принимать участие в медицинском туризме, - поделилась наша собеседница и рассказала, как она видит дальнейшую свою работу в этом направлении: - Я мыслю так: мы соберем вместе и частные, и муниципальные клиники, санатории, отели, трансферные компании. Ведь что такое медицинский туризм? По факту это тот же туризм, но в очень специфичной медицинской области. Мы проработаем технологию взаимодействия с клиентом в таком формате: получили от него запрос и сразу помогли решить его проблему. Предложим несколько вариантов, где это сделать - в частной или государственной клинике, а он сам выберет, что ему ближе.

После посещения ряда форумов Татьяна поняла, что наш регион рассматривает медицинский туризм только с точки зрения оздоровления. А люди уже приезжают из других регионов и из-за рубежа не только оздоравливаться, но и лечиться в частные и муниципальные клиники. Но у нас пока не разработана маршрутизация этого процесса. Люди не понимают, что они могут приехать в Новосибирск и найти здесь и жилье, и лечение, и развлечение.

- И если государство пока не готово все это организовать, то мы - готовы, - уверена Татьяна Тищенко. - Мы будем пионерами. Мы первыми высказали мысль, что между частными клиниками нет конкуренции, как нет ее и между частными и муниципальными клиниками. Перед нами стоит общая задача и общее дело. Мы готовы стать частью этого большого дела и уже взялись за его реализацию. На первую половину года у нас уже запланированы встречи и круглые столы с медицинскими центрами, санаториями, специалистами, организующими лечение наших соотечественников за рубежом, с представителями сервиса и транспортных компаний. Мы планируем наладить сотрудничество этих отраслей.

Фото предоставлено ООО «Клиника НМТ».

ПАЛЛИАТИВНЫЙ ЦЕНТР

Второе направление в работе клиники: реализовать проект паллиативного центра, в котором объединить все, что связано с паллиативной помощью, направленной на неизлечимо больных. Дело это непростое, но Татьяна говорит, что легких путей в своей жизни не ищет.

- Есть идея запустить круглосуточный паллиативный стационар. И организовать в паллиативном центре возможность заказать ряд услуг на дому. Будем работать над продлением и улучшением качества жизни людей и реализовывать амбулаторную помощь для работы с родственниками. У нас уже есть подобный опыт работы с категорией пациентов в возрасте старше 65 лет. Что мы можем сделать в рамках паллиативной помощи? Окружить человека заботой, сделать все, что в наших силах, чтобы облегчить ему жизнь, по возможности сохранив качество жизни. Мы будем выступать как частная клиника, но рассчитываем на частно-государственное партнерство. Хотим помогать пациентам и их родственникам, чтобы сделать их жизнь более комфортной. Это хоть и грустная история, но от этого никуда не деться. Если мы можем оказать людям помощь, мы ее окажем. Потому что помощь в этой области действительно необходима, - подытожила Татьяна Тищенко.

Клиника «1+1»

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