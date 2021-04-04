Сибирячка скинула 30 килограммов, танцуя у пилона

Сибирячка похудела, несмотря на проблемы со здоровьем. Фото: предоставлено Ольгой ГОРЯЧКИНОЙ.

38-летняя Ольга Горячкина - темноволосая красотка, на страничке которой сотни фото танцев на пилоне. Но тысячи подписчиков не знают, что девушка боролось с тяжелой болезнью и лишними килограммами.

«Я ХОТЕЛА ВЫЖИТЬ»

«Наела лишние килограммы» - это не про Олю: она с юности была стройной, могла себе позволить надеть любое платье, парни за ней постоянно ухаживали. Но в 21 год сибирячка тяжело заболела: врачи диагностировали открытую форму туберкулеза.

- Я проходила тяжелую терапию с гормональными препаратами, пила очень много таблеток. Тогда я начала сильно поправляться - вместо привычных 58 - 60 килограммов стала весить более 90, - поделилась с КП-Новосибирск Оля. - Как я себя воспринимала тогда? У меня была глубочайшая депрессия, но врачи сказали: «Вы умрете, если не будете пить таблетки». И я боролась за жизнь, хотела выжить! Вес стал самой маленькой из моих проблем.

Оля поправилась на 30 килограммов. Фото: предоставлено Ольгой ГОРЯЧКИНОЙ.

Так прошло два года, потом медики собрали консилиум.

- У меня было поражено левое легкое – там было две большие «дырки» диаметром 6 и 7 миллиметров, а остальное легкое – все в мелких дырочках, будто моль его «почикала». И врачи сказали: «Если за месяц дырки не закроются, то мы рискнем и сделаем операцию. Но шансы выжить малы – сердце расположено слишком близко к пораженному легкому»,- продолжает девушка.

Как раз в это время Оля познакомилась с будущим мужем, влюбилась, и они вместе поехали отдыхать в деревню - на родину парня.

- Когда спустя месяц я вернулась и снова прошла обследование, врачи были в шоке: они не ожидали, что случится такое чудо и терапия и отдых с любимым настолько хорошо подействуют на меня. Я победила туберкулез, - радуется сибирячка. - И никакой операции не понадобилось.

Ольга рассталась с мужем. Фото: предоставлено Ольгой ГОРЯЧКИНОЙ.

Ольга вернулась на работу, снова стала петь в ресторане и… худеть.

- Я тогда начала много читать о различных системах похудения, о том, как правильно восстановиться после гормональных препаратов, - говорит Оля. - Я пошла на фитнес, стала есть больше белков, поменьше углеводов. Но никогда не отказывалась от сладкого: кофе я пью только с сахаром и с шоколадкой. Главный мой принцип такой: нужно потратить больше калорий, чем съела.

И это принесло результат: Оля снова вернулась к своим 60 килограммам, основала академию Pole Dance танца. Девушка признается: напряженная работа далась нелегко, из-за постоянных стрессов она почти перестала спать.

Ольге помогли похудеть тренировки и подсчет калорий. Фото: предоставлено Ольгой ГОРЯЧКИНОЙ.

РАЗВОД И НОВАЯ ЛЮБОВЬ

- В 2013 году у меня выявили биполярное расстройство, опять нужно было принимать гормональные препараты. И я снова стала весить 96 килограммов, - вспоминает девушка. - Я тогда решила, что это ненормально, снова стала считать калории и больше двигаться - ходила пешком, почти отказалась от поездок на транспорте.

Плюс к этому минимум дважды в неделю у Оли были тренировки по Pole Dance.

- Несмотря на то, что из-за препаратов тело сковано, я тренируюсь даже через сильную боль. Мне повезло - на занятиях меня очень поддерживали, стеснения не было. Я сбросила почти 20 килограммов, но теперь вешу чуть больше из-за накачанных мышц, - рассказывает сибирячка. - И того, как я выгляжу сейчас, удалось добиться только благодаря тренировкам. Я двигаюсь вперед, никогда не сдаюсь!

Оля тренируется даже через боль. Фото: предоставлено Ольгой ГОРЯЧКИНОЙ.

В личной жизни у Оли тоже все непросто: она рассталась с мужем, но сейчас девушка снова сильно влюблена - в молдавского силача Дмитрия.

- Мы начали общаться во время моих прямых эфиров в TikTok еще до официального развода. Дима спросил: «Ты бы вышла за меня замуж?». А я ответила: «Выйду, только сначала развестись надо». Мы с ним стали созваниваться в стирмах: я пела ему песни и танцевала для своего силача, - добавляет Оля. - Бывший муж, кстати, меня поддержал: сказал, что парень хороший.

Сейчас Оля во время прямых эфиров танцует для парня на пилоне и признается, что влюблена. И теперь будет худеть уже для него!

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