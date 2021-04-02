Первоклассник с аутизмом из Новосибирска мечтает стать телеведущим, как Николай Дроздов

Официально ребенку поставили диагноз в 7 лет. Фото: Галина БЕЛЕЦКАЯ.

Дети с аутизмом никогда не будут говорить, им нельзя учиться в обычной школе, они капризны и невоспитанны — и это еще не все мифы, которые связывают с этим диагнозом. Только ребята с таким расстройством каждый раз разрушают стереотипы и показывают другим, что, хоть они и не такие, как все, но тоже могут быть талантливыми и интересными. К примеру, Давиду Сидоренко из Новосибирска всего 9 лет, а он уже вместе с мамой ведет в Инстаграме блог про животных. Почти каждый день ребенок с аутизмом рассказывает подписчикам о редких животных и насекомых, а еще может запросто провести в зоопарке экскурсию для посетителей.

ЛЮБИЛ СЛОНОВ И ЖИРАФОВ

Болезнь дала о себе знать, когда малышу было всего 3 месяца. Давид начал бояться громких музыкальных игрушек, не мог находиться там, где много народу. Когда мальчик научился ходить, у него даже не было желания бегать на улице с другими. Он предпочитал спокойные игры и был очень наблюдательным.

— Давида привлекали самые обычные, казалось бы, вещи. К примеру, когда мы проезжали мимо телевышки, сын всячески демонстрировал, что она ему нравится. Врачи не ставили никакого диагноза, а, наоборот, успокаивали. Говорили, что я себя накручиваю, с моим ребенком все нормально, — рассказала КП-Новосибирск Елена Лупикова, мама Давида. — Как-то раз муж открыл в Википедии статью про аутизм: «Смотри, это же про нашего сына».

С 3 лет мальчик интересуется животными. Фото: Галина БЕЛЕЦКАЯ.

А потом диагноз подтвердили и врачи. Родители много читали про заболевание, а когда сыну исполнилось 3 года, стали обращать внимание, что тот очень любит животных.

— Когда мы ходили в магазин игрушек, сын выбирал только фигурки животных. У нас их было больше тысячи. Разные слоны, жирафы, зебры… Из книг ему нравился только рассказ Киплинга про Маугли, потому что там животные, — объясняет женщина.

О рыбах школьник может рассказать многое. Фото: личный архив героя

Чем старше становился Давид, тем больше рос его интерес к зверюшкам. Дома почти все полки заставлены энциклопедиями, в которых рассказывается о насекомых, хищниках, птицах.

— Давид принимал участие в научно-практической конференции «Шаги в науку». Его тема звучала так: «Вымершие животные. Гигантопитек». Давид занял первое место, — гордится сыном Елена. — Давид учит все фундаментально. Не просто кошечка-собачка, а к какому классу относится, где обитает. Благодаря этому, кстати, начал дополнительно и географию учить.

«МАМА, А ЧТО ПИШУТ В КОММЕНТАРИЯХ?»

С каждым днем Давид читал все больше и больше статей из энциклопедий и различных справочников. В один момент он понял, что хочет поделиться ими с другими. «Мама, давай заведем канал, где я буду обо всем рассказывать», — предложил он.

Елена помогает сыну вести "Инстаграи". Фото: Галина БЕЛЕЦКАЯ.

— Сын насмотрелся роликов на YouTube, где выступают дети-блогеры. И я предложила ему вести страницу в Инстаграме. Мы стали записывать разные ролики, где Давид рассказывает о животных, выкладываем фотографии зверей с полезной информацией, — говорит сибирячка.

Подписчиков школьник находит везде, где бы ни появлялся. Особенно ему удается удивить людей своими знаниями в зоопарке.

Давиду нравятся африканские животные. Фото: личный архив героя

— Мы посещаем его два-три раза в неделю. Давид может подойти к клетке и начать рассказывать о ком-либо. Люди сначала пугаются и недоумевают. Потом видят, что у него на одежде значок «Я аутист», и не только становятся мягче, но и удивляются таким глубоким познаниям сына, — продолжает Елена. — А когда узнают, что у Давида есть своя страница, подписываются.

Давид внимательно следит за лайками и комментариями под постами. «А это что, мне сердце поставили?», «Мама, а прочитай, пожалуйста, что пишут», — часто просит и удивляется происходящему ребенок.

Мальчик любит фотографировать животных. Фото: личный архив героя

— У меня нет ощущения, что у моего ребенка какие-то отклонения. Мне, наоборот, кажется, что он очень одаренный мальчик, — добавляет женщина. — Многие думают, что аутисты — это социально опасные люди. Но вы посмотрите на моего мальчика! Как он может навредить? Аутизм — это не приговор.

Пока что у Давида 330 подписчиков. Ребенок не расстраивается и уверен, что совсем скоро их будет больше тысячи. А в будущем планирует вести передачу про животных, как самый популярный ведущий Николай Дроздов.

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