Сибирячка о браке с корейцем: «Он заплатил 2 миллиона рублей, чтобы познакомиться со мной»

Анжелика замужем за корейцем почти два года. Фото: instagram.com/lika_in_korea

Анжелике Колесовой 31 год, и уже больше года она живет в городе Паджу (Южная Корея). Раньше женщина смотрела иностранные сериалы, училась в японском университете и даже пару раз ездила в Корею. Именно в другой стране сибирячка смогла обрести свое счастье и найти любовь. Специально для КП-Новосибирск Анжелика рассказала, почему нельзя называть мужа по имени и чем живет и дышит местное население.

Они познакомились через брачное агентство. Фото: instagram.com/lika_in_korea

«СУПРУГ ЗАПЛАТИЛ 30 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ»

— В Корее очень часто с местными девушками знакомятся через брачные агентства. Обычно это делают мужчины, которые уже готовы к серьезным отношениям и хотят создать семью. А вот обращаться за помощью к международным свахам по карману не всем. Подбор заграничных невест стоит 30 тысяч долларов (2 миллиона рублей. — Ред.).

Мы с супругом познакомились через брачное агентство. Мужа зовут Чхвэ Сон Хун, ему 45 лет, работает логистом. Как он мне рассказывал, однажды прочитал в интернете красивую историю о любви корейца и русской девушки, и это вдохновило его. Супруг отправил свою анкету в международное брачное агентство. У него не было цели найти именно русскую девушку. Скорее всего, это просто интересное совпадение. Директор агентства отправил ему анкеты девушек из Новосибирска, среди которых оказалась и моя.

В Корее не принято называть супруга по имени. Фото: instagram.com/lika_in_korea

Наша первая встреча состоялась 17 марта 2019 года. Муж потом рассказал мне, что не понимал в тот день, что с ним происходит. После встречи со мной, когда он сидел на других свиданиях, в его мыслях был только мой образ. На нашей второй встрече он сделал мне предложение, а уже на третий день знакомства мы пошли в загс. Это была любовь с первого взгляда.

«ЛЮБЯТ АККУРАТНЫХ И ХУДЕНЬКИХ»

— В этой стране девушки начинают ухаживать за своим лицом уже с 12 лет. Делают всевозможные маски, наносят тонер, крем. Примерно с 25 лет делают подтяжку лица лазером, без всяких операций. С того момента, когда кореянки начинают работать, не жалеют денег на спа, бьюти-процедуры. Здесь красота требует не жертв, а денег.

Мне кажется, что я привлекла своего мужа внешностью. Я немного похожа на азиатку. Хотя идеалы красоты тут совсем другие. Мужчины чаще всего выбирают девушку с V-образным лицом, с большими глазами, аккуратным носом и ртом. Также они предпочитают худеньких, а не с большой грудью и попой, как в России и Америке. Кореянки в большинстве случаев останавливают свой выбор на мужчине с высоким ростом, широкими плечами и также V-образным лицом.

Девушки в Корее очень следят за своей кожей. Фото: instagram.com/lika_in_korea

Даже при приеме на работу одним из немаловажных факторов является внешность. Поэтому в стране безумно популярны пластические операции. К примеру, многие меняют форму подбородка или увеличивают разрез глаз. Часто отбеливают кожу. В корейских клиниках стараются делать операции так, чтобы это выглядело максимально естественно. Иногда даже невозможно догадаться, была ли у человека операция, если он сам об этом не скажет.

ХОЧЕШЬ НА СВАДЬБУ? ПЛАТИ

— Свадьбу мы пока сыграли только в Новосибирске. После загса посидели в тихом семейном кругу и все. Кстати, корейская свадьба кардинально отличается от русской. Она занимает не больше двух-трех часов и делится на две части. Молодожены арендуют красиво украшенные торжественные залы. Один из основных параметров: должно вмещаться много гостей, ведь на свадьбу принято приглашать абсолютно всех родственников, даже самых дальних, всех коллег, друзей и даже друзей и коллег родителей.

Перед тем как зайти в зал, гости должны заплатить специальному человеку не менее 100 тысяч вон (100 долларов). Это минимальная сумма подарка на свадьбу. Здесь не принято дарить, как у нас, чайники, сервизы и прочие вещи. Гости дарят только деньги и ничего больше.

На свадьбу принято дарить деньги. Фото: instagram.com/lika_in_korea

Затем гости могут зайти в комнату жениха и невесты. Там фотографируются и идут в зал, чтобы посмотреть церемонию бракосочетания. После этого гости отправляются на торжественный банкет.

В это время молодожены переодеваются в ханбоки (традиционные корейские костюмы. — Ред.) и проводят традиционную свадебную церемонию в присутствии родителей. Пока мне никто не раскрывает тайну этого ритуала. Слышала только, что жениху нужно пронести свою невесту на спине, а еще молодожены должны одновременно откусить один финик. Как по мне, чем-то напоминает нашу традицию с караваем и выносом из загса на руках.

В Корее не принято называть мужа по имени. Есть несколько вариантов: «ебо», что значит «супруг», «чаги» — «милый/милая», «оппа» — вежливое обращение к любимому человеку.

Корейцы не романтичны, но очень заботливы. Фото: instagram.com/lika_in_korea

«ОН МОЕТ ПОСУДУ И СТИРАЕТ ВЕЩИ»

— С романтикой у корейцев не так хорошо, как с заботой. Мой муж всегда интересуется, поела ли я, и помогает мне по дому. Он может и посуду помыть, и постирать. Никто не будет кричать на всех углах, что это не мужское дело.

В Корее очень уважительно относятся к женщинам, которые сидят дома и воспитывают детей. Выходные и свободное время мужья стараются проводить с семьей. У них этого времени и так кот наплакал. Так что играют с детьми, гуляют. Папы с колясками и детьми на детской площадке не редкость. Никаких саун с друзьями и выпивки. Все это остается в холостяцкой жизни.

Новый год в Корее отмечают по лунному календарю. Фото: instagram.com/lika_in_korea

НА АЛТАРЕ — ТАБЛИЧКА И ЕДА

— Одними из самых важных праздников в Корее считаются Соллаль (лунный Новый год. — Ред.) и Чхусок (праздник сбора урожая и поминовения предков. — Ред.).

Соллань корейцы отмечают по лунному календарю, поэтому точной даты, как у нас — 31 декабря, у них нет. В этом году Соллаль наступил в ночь с 12 на 13 февраля. На этот праздник съезжается вся семья, с самого утра корейцы начинают готовить множество блюд. Также в этот день надевают ханбоки.

Основная еда корейцев - рис. Фото: instagram.com/lika_in_korea

У Чхусок дата тоже каждый раз меняется, потому что и она зависит от лунного календаря. Во многих домах установлен алтарь, где приносят дары душам умерших (в основном это касается буддистких семей. — Ред.). На алтарь ставится табличка с именем, чтобы покойный родственник нашел путь к дому. Рядом размещают тарелки с едой, а возле блюда с рисом оставляют палочки в вертикальном положении. Затем кланяются усопшим, чтобы почтить их память.

«МУЖ ЛЮБИТ БОРЩ И МАНКУ»

— Корейская кухня простая и уникальная одновременно. Основой любого блюда является рис. Одно из традиционных блюд — кимчи (квашеная капуста или другие овощи). Эту закуску едят с любым блюдом. Также традиционным считается тток — клецки из рисовой муки. Их добавляют в различные супы, готовят в остром соусе (ттокпокки) и даже делают десерты, начиняя их сладкой пастой из бобов. На день рождения принято готовить миеккук — суп из водорослей.

Лика вместе с мужем ходит в кафе два-три раза в неделю. Фото: instagram.com/lika_in_korea

В Корее практически не пьют молоко, хотя в последнее время я часто встречаю в магазинах кефир и сметану.

Мой муж, как ни странно, очень любит русскую кухню. Я часто готовлю ему борщ, тушеную картошку с мясом, солянку и манную кашу. Еще он без ума от блинов с малиновым вареньем. По нашей еде я не очень скучаю. Правда, иногда ловлю себя на мысли, что мне не хватает черного хлеба и русских пельменей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.