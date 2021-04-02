Кто портит воздух в Новосибирске? Депутаты вновь вернулись к проблеме неприятных запахов в городе

Депутаты, чиновники и общественники обсудили проблему запахов в городе. Фото: Михаил ДОКУКИН

В последние несколько лет жители Новосибирска жалуются на неприятный запах. Волны зловония, как правило, окутывают город и его окрестности как только потеплеет. В декабре 2020 года депутаты Совета депутатов города Новосибирска обратились к коллегам из Законодательного собрания региона, чтобы объединить усилия в борьбе с неприятным амбре и найти источник зловония.

По словам председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игоря Кудина, в первую очередь под подозрение попали крупные предприятия. Среди них - животноводческие и птицефермы, аэропорт Толмачево, а также рассматриваются объекты новосибирского МУП «Горводоканал». Давайте разберемся, кто может быть виноват.

Депутат горсовета Игорь Кудин назвал среди источников новосибирского амбре животноводческие предприятия и птицефермы, аэропорт Толмачёво, а также объекты новосибирского МУП «Горводоканал». Фото: Михаил ДОКУКИН

«КУДРЯШОВСКИЙ» ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ

В июне прошлого года рабочая группа по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории Новосибирска решила проверить свинокомплекс, чтобы выяснить, насколько верны такие предположения.

Комиссия побывала на свиноферме и в специализированных помещениях. Проверяющие тогда отметили, что характерный запах на территории все же присутствует, а руководство предприятия заверило контролеров, что все нормы и требования соблюдаются, а «Кудряшовский» не может являться причиной неприятных запахов на территории Новосибирска.

Кстати, тогда замеры на площадке хранения твердой фракции показали, что концентрация аммиака здесь 0,009 мг/куб. м, то есть значительно ниже предельно допустимых 0,2 мг/куб. м. Сероводород допускается до 0,08 мг/куб. м, на момент измерений было 0,0002 мг/куб. м, что опять же ниже нормы.

- Члены рабочей группы не обладают ни полномочиями, ни познаниями в части проведения подобных проверок. Мы можем только провести осмотр и обсудить полученную информацию. Руководство свинокомплекса заверило нас, что все нормы соблюдены, - констатировал Игорь Кудин.

В АЭРОПОРТУ НАШЛИ НАРУШЕНИЯ

В список нарушителей природоохранного законодательства попал аэропорт Толмачево. Воздушные ворота Новосибирска проверили федеральные надзорные органы и, по словам Игоря Кудина, выявили колоссальные нарушения в части слива биологических отходов на землю. Кроме того, предприятие сливало химические отходы, предварительно не проводя очистных работ.

Игорь Кудин уточнил, что речь идет о жидкости, которой обрабатывают самолеты от обледенения, а также о фекальных отходах.

Кроме того, потенциальными источниками вони, по словам депутата, могут являться объекты управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений (МУП «УЗСПТС»), а также незаконные сливы из ассенизаторских машин.

Идентифицировать состав зловонного воздуха могут специальные исследования. Об этом сказал исполняющий обязанности министра экологии и природных ресурсов Новосибирской области Алексей Севостьянов. Он отметил, что в 2020 году в министерство поступило 60 жалоб на неприятные запахи. Анализ сейчас проводят в Институте органической химии имени Н. Н. Ворожцова, с которым у минприроды региона заключен госконтракт.

- Работа по устранению причин неприятных запахов на территории Новосибирска и Новосибирской области будет продолжена министерством в 2021 году. Обязательное условие для забора проб воздуха - плюсовые температуры и низкая влажность, - отметил чиновник.

Общественник Алексей Носов считает, что решение «ароматных» проблем носит точечный характер. Фото: Михаил ДОКУКИН

ОБЩЕСТВЕННИКИ ВИНЯТ КОЛЛЕКТОР

Общественник Алексей Носов считает, что запахи не берутся из ниоткуда, а решение «ароматных» проблем носит точечный характер. Источников зловония, по его словам, десятки. Один из них находится на пересечении улиц Кирова и Б. Богаткова. По словам Алексея Носова, это «благоухающий» коллектор, который принадлежит МУП «Горводоканал», источает зловоние на несколько кварталов вокруг.

- Это просто обычная ржавая железяка, снизу брезгливо заткнутая мешковиной. Когда эта мешковина пропитывается зелено-коричневой слизью, которая начинает стекать, мешковину вытаскивают и снова затыкают ей трубу, - описывает объект общественник.

Он считает, что проблему можно решить, просто забетонировав трубу.

ЗАКОН МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ

По мнению членов комиссии, необходимы изменения в законодательстве, потому что сейчас санкции могут быть применены, только если предприятие превышает ПДК вредных веществ в воздухе. Но запахи возникают и тогда, когда это превышение не фиксируется.

Чтобы решить эту проблему, депутаты и чиновники намерены подключить правоохранительные органы и прокуратуру.

По мнению Владимира Лаптева, председателя комиссии по экологии Заксобрания, санкции за создание источника зловония должны быть внушительными. Вплоть до закрытия предприятия.

Дальнейшую работу депутаты и чиновники будут вести совместно с комиссией Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству. Им предстоит сформулировать предложения по изменениям в законодательные акты, регулирующие ПДК веществ и микроорганизмов в воздухе.