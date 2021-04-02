Natura Siberica запустила линейку Lab Biome, эта косметика восстанавливает иммунитет кожи

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Бренд Natura Siberica известен тем, что специализируется на органической косметике. В ее состав входят водные и масляные экстракты дикорастущих трав Сибири и Дальнего Востока. А дочерняя компания «Сибирь Органик» поставляет на производство травы и ягоды для кремов, патчей, шампуней.

СИЛА ФЕРМЕНТАЦИИ: НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

Недавно компания вывела на рынок необычную линейку Lab Biome: это новая «умная» косметика с пробиотиками на основе ферментированных экстрактов сибирских растений. Она легко адаптируется к индивидуальным потребностям кожи. В основе - все тот же полюбившийся многим подход с использованием только натуральных экстрактов. Но теперь жизненная сила и энергия растений Сибири усилены ферментацией. Ферменты обеспечивают более глубокое проникновение питательных веществ в кожу, усиливают концентрацию микроэлементов и витаминов. А самое главное - подходят даже для чувствительной кожи.

Natura Siberica вывела на рынок новую линию косметики Lab Biome. Фото: Natura Siberica.

Ферментированные экстракты способны восстановить иммунитет кожи, защитить ее от внешних неблагоприятных факторов и нейтрализовать последствия стрессов, недосыпания, несбалансированного питания. Это идеальный вариант для жителей мегаполисов, ведь стресс - их вечный спутник, и нужно уметь жить в напряженном ритме, сохраняя здоровье и красоту.

Ассортимент линейки богатый:

• Продукты основного ухода

• Сыворотки для интенсивного ухода

• Патчи для области вокруг глаз

РАЗБИРАЕМ ПО ПОЛОЧКАМ: ОСНОВНОЙ УХОД

Линейка основного ухода Lab Biome от Natura Siberica. Фото: Natura Siberica.

Основной уход состоит из гиалуронового флюида, пептидного крема, крема для области вокруг глаз и минерального солнцезащитного крема-базы.

Гиалуроновый флюид: цветочные ферменты, гиалуроновая кислота и провитамин В5. Эффект от применения: увлажнение, восстановление баланса, усиление естественной защиты кожи, энергия и свежесть.

• Цветочные ферменты голубой вечерницы восстанавливают и укрепляют кожу, повышают ее сопротивляемость внешним воздействиям, последствиям городского образа жизни, продлевают молодость и стимулируют процессы обновления.

• Низкомолекулярная гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет, наполняет и разглаживает мелкие морщинки, проникает в глубокие слои кожи, возвращая ей здоровое сияние.

• Провитамин В5 помогает удерживать влагу в коже и обеспечивает выраженное успокаивающее действие.

Пептидный крем для лица ANTI-AGE BIOME PEPTIDES CREAM: ферменты черного дальневосточного папоротника, комплекс из пяти пептидов и голубая плазма меди.

• Ферменты черного дальневосточного папоротника восстанавливают и укрепляют баланс биома кожи, повышают ее сопротивляемость последствиям городского образа жизни, продлевают молодость и сияние.

• Комплекс из пяти пептидов наполняет кожу энергией, предотвращает появление мимических морщин, питает, разглаживает, стимулирует синтез коллагена.

• Голубая плазма меди восстанавливает мембраны клеток, устраняет следы усталости и стресса.

Крем-сияние для кожи вокруг глаз «АНТИОКСИДАНТНЫЙ» BIOME REPAIR EYE CREAM: ферменты экстракта корня центеллы азиатской, ресвератрол и феруловая кислота. Ресвератрол считается отличным антиоксидантом, он регенерирует кожу и продлевает ее молодость, а феруловая кислота осветляет кожу, борется с пагубным воздействием на нее ультрафиолета, возвращая ей тонус и упругость.

Минеральный солнцезащитный крем-база для лица SPF 50 - это важный элемент в ежедневном уходе. Он идеально распределяется по коже и защищает ее от UVA и UVB-лучей. Цветочные ферменты сиверсии таймырской восстанавливают и укрепляют баланс биома кожи и повышают ее сопротивляемость последствиям городского образа жизни, защищают кожу от пагубного воздействия свободных радикалов и отлично тонизируют.

СЫВОРОТКИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

Линейка сывороток Lab Biome от Natura Siberica. Фото: Natura Siberica.

В линейке есть сыворотки, обеспечивающие уход для любого типа кожи.

• Омолаживающая сыворотка: цветочные ферменты астрагала даурского, низкомолекулярная гиалуроновая кислота и сквалан из масла амаранта обеспечивают гладкость и упругость кожи.

• Себорегулирующая сыворотка: ферментированный экстракт японской полыни йомоги, ниацианамид и цинк помогают сделать кожу безупречной, сузить поры, выровнять тон.

• Сыворотка-сияние: ферментированный экстракт корня тибетской солодки, L-аскорбиновая кислота и альфа-арбутин возвратят коже естественное сияние, осветлят ее, устранят несовершенства.

• Восстанавливающая сыворотка: ферментированный экстракт кунаширской земляники, масло облепихи и 24-каратное золото способствуют восполнению энергетических запасов кожи, приумножению ресурсов молодости.

• Суперувлажняющая сыворотка: ферментированный экстракт японских бурых водорослей, морская «гиалуроновая кислота» и гликопротеины водорослей воздействуют на глубинные слои кожи, делая ее поверхность упругой.

• Успокаивающая сыворотка: ферментированный экстракт камчатского седума, гиалуроновая кислота и провитамин В5.

• Антивозрастная сыворотка: полифенольные ферменты березовой чаги, пептиды меди и Х3 гиалуроновая кислота.

ПАТЧИ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Линейка патчей от Natura Siberica. Фото: Natura Siberica.

Патчи для глаз - популярный бьюти-тренд. По сути это аппликации-маски, которые по форме и составу идеально подходят для нежной кожи под глазами. В основе патчей от Natura Siberica - каррагинан, это натуральный концентрат из красных водорослей. Он прекрасно увлажняет, нейтрализует свободные радикалы и выводит токсины.

Подробнее ознакомиться с продукцией можно на официальном сайте компании naturasiberica.ru