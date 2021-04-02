Пробиотики против ковида: как это работает

Ученые утверждают, что бактерии способны напрямую влиять на вирусы. Фото: unsplash.com

ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК - ЗДОРОВЫЕ ЛЕГКИЕ

При коронавирусе и других ОРВИ страдают, в первую очередь, легкие. Ученые доказали, что легкие и кишечник связаны друг с другом, они как бы переговариваются на уровне иммунитета. Кишечные бактерии синтезируют особые жирные кислоты и направляют их вместе с лимфой в легкие. Эти кислоты очень важны для легочного здоровья. А синтезировать и отправлять такие «посылки здоровья» может только кишечник со здоровой микрофлорой - вот первый довод в пользу пробиотиков, которые эту микрофлору оздоравливают.

Фото: компания «Био-Веста».

Кроме того, пробиотики могут влиять на вирусы. Вирус - клеточный паразит, он размножается только в живой клетке. Если такой разрушитель попал в кишечник, главная его цель - добраться до стенок кишечника и проникнуть в них. Когда у человека микрофлора в норме, стенки его кишечника покрыты сплошной бактериальной пленочкой. Вирус хочет добраться до клеток, но не может, ведь они прячутся под слоем бактерий. Здоровая микрофлора здесь работает как живая броня, защищая клетки кишечника от вирусной атаки. Вот и второй довод ученых в пользу пробиотиков: принимая их, человек восстанавливает микрофлору, залечивает «дырки» и поддерживает свой бактериальный щит в рабочем состоянии.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИНИМАТЬ ПРОБИОТИКИ

Микробиолог доктор биологических наук, научный руководитель компании «Био-Веста», разработчик пробиотика «Биовестин» Анна Калмыкова рассказала, что проблема восстановления микрофлоры в наше время очень актуальна.

Анна Калмыкова. Фото: компания «Био-Веста».

Мы ежедневно едим скрытые антибиотики, консерванты, которыми напичкано большинство продуктов. Все это вредит кишечнику, поэтому и приходится дополнительно о нем заботиться:

- Для поддержания здоровья микрофлоры мы рекомендуем такую схему: пропивать пробиотики в октябре, чтобы помочь иммунитету преодолеть сезон ОРВИ. Затем - в январе, чтобы укрепить силы организма для выживания в условиях мороза, темных дней и последствий праздников. И в апреле - когда нужна помощь для всасывания витаминов. Также следует пропивать пробиотики одну неделю раз в месяц на протяжении всего года - тогда мы получим хороший накопительный эффект. В наше время прием пробиотиков уже не излишество, а естественный процесс. Ведь они помогают нашей микрофлоре оставаться здоровой и выполнять свои защитные функции.

Фото: компания «Био-Веста».

Анна Калмыкова участвовала в разработке жидкого пробиотика «Биовестин» и объяснила, почему жидкая форма эффективнее, чем сухая:

- Дело в том, что жидкие пробиотики - это не только сами микробные клетки, но еще и метаболиты, продукты их жизнедеятельности. Метаболиты для нас тоже очень полезны, они влияют на наше здоровье и настроение. Преимущество жидких пробиотиков и в том, что они действуют быстрее сухих. С первых минут попадания в организм они начинают активно работать, помогать ему. Сухим же нужно набрать в себя воду, «проснуться», и только через 8 - 10 часов они более-менее начинают работать. Если говорить образно, сухие пробиотики - это семена, которые могут взойти или не взойти, в зависимости от условий их хранения. А жидкие - как крепкая рассада: готовы приживаться и жить в организме сразу.

Анна Калмыкова посоветовала уделить особое внимание восстановлению микрофлоры в весеннее время. Ведь сейчас сохраняется опасность заразиться не только банальной простудой, но и коронавирусом. Поддержка полезных видов кишечных бактерий может стать новым способом смягчения симптомов и тяжести COVID-19 как во время самого заболевания, так и в период выздоровления.