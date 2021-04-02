Акция от отделения ВРТ Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» в честь 20-летия

Фото: предоставлено АО Медицинский центр «АВИЦЕННА».

Отделение ВРТ Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» занимается лечением женского и мужского бесплодия с 2000 года. Безусловным преимуществом отделения является использование самых современных методик диагностики и лечения. Непрерывное профессиональное совершенствование специалистов позволяет накопить большой практический опыт по применению передовых технологий в репродукции и эмбриологии.

Фото: предоставлено АО Медицинский центр «АВИЦЕННА».

В честь своего 20-летия отделение вспомогательных репродуктивных технологий Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» дает скидку 20% на программу ЭКО. Чтобы воспользоваться данным предложением, необходимо с 19 марта по 19 апреля 2021 года прийти на прием (первичный или повторный) к врачу-репродуктологу отделения ВРТ и получить именной сертификат на скидку, воспользоваться которым можно до 31 августа 2021 года.

Подробности акции уточняйте по телефону (383) 223-10-24.

Фото: предоставлено АО Медицинский центр «АВИЦЕННА».

Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» группы компаний «Мать и дитя»:

• ул. Коммунистическая, 17/1

• ул. Коммунистическая, 17/ул. Урицкого, 2

• Красный пр-т, 14/1

• пр-т Димитрова, 7

novosibirsk.mamadeti.ru

www.avicenna-nsk.ru

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www.instagram.com/avicenna_eko

СПРАВКА «КП»

Клиника внесена в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации базовой программы по оказанию специализированной медицинской помощи за счет средств ОМС. Реестровый номер 540329.

Лицензия ЛО-54-01-006072 от 22.10.2020, лицензия ФС-54-01-002236 от 16.12.2020 выдана АО Медицинский центр «АВИЦЕННА». АО Медицинский центр «АВИЦЕННА», ОГРН 1025402478782 (18+) На правах рекламы